Seit Monaten wird an der Sassnitzer Hafenbahntrasse gebuddelt. Hier, wo einst die Züge zwischen dem Stadthafen und der Oberstadt rollten, sollen künftig Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sein. Bislang wurden vor allem die alten Gleise abgerissen, Gestrüpp und Bäume beseitigt sowie Blindgänger entfernt.

Als nächstes werden weitere Altlasten, wie Bahnschwellen oder Heizkanäle, beiseite geräumt und abtransportiert, sagt Claudia Timm vom Sanierungsträger BIG Städtebau. Dann sollen in diesem Jahr die eigentlichen Tiefbauarbeiten beginnen – gemeinsam mit dem Zweckverband (ZWAR). Aufgrund der Corona-Restriktionen sind die Sassnitzer bei diesem Projekt etwas in Verzug. „Eigentlich wollten wir schon im vergangenen Jahr so weit sein“, sagt Timm.

Und eigentlich sollte gleich zu Beginn der Arbeiten ein Kunstobjekt am sogenannten „Sachsenblick“ aufgestellt werden. Doch sowohl die Skulptur selbst als auch deren künftiger Platz erregen offenbar das Missfallen der Mehrheit der Lokalpolitiker. Sie streiten sich mit der Verwaltung über das weitere Vorgehen. Jetzt scheint völlig offen, was daraus wird.

„Fenster“ aus Edelstahl mit Meerblick

Das Objekt stammt von dem international renommierten Sassnitzer Künstler Helmut Senf. Er schuf unter anderem das stählerne „Stadtzeichen“ von Neustrelitz. Sassnitz hatte ursprünglich die Aufstellung eines Kunstobjekts auf dem Rügenplatz zwischen dem ehemaligen Seemannsheim und dem Rügen-Hotel angestrebt. Bei der Umgestaltung des Rügen-Platzes rückte man von dieser Position wieder ab.

Auf ein Kunstobjekt an der Kante zum Hafen wollten die Stadtvertreter aber nicht verzichten. Sie entschieden sich für den „Sachsenblick“. Von dieser Stelle am unteren Ende der Bahnhofstraße hatten Urlauber früher gern den Schweden-Fähren beim Ein- und Auslaufen zugesehen. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Hafenbahntrasse sollte auch der darüber liegende und jetzt weitgehend verwaiste „Sachsenblick“ aufgewertet werden.

Ein aufgepflastertes Podest, zwei Bänke, Strahler und ein Kunstobjekt sollten der Blickfang für all jene sein, die vom Bahnhof kommend hinter dem Straßenende in Richtung Meer sehen und laufen. Helmut Senf hatte dafür ein Edelstahlviereck mit dem Titel „Fenster“ geschaffen. Sinngemäß soll es den Blick von drinnen nach draußen in die Weite symbolisieren. Sein Vorschlag gewann die Ausschreibung.

Der „Sachsenblick“ soll als Aussichtspunkt wieder hergerichtet werden. Quelle: Maik Trettin

Ruhezone oder unnötige Investition?

Doch die Mehrheit der Mitglieder im Bau- und Hauptausschuss mag sich jetzt so richtig weder für das Objekt noch für den „Sachsenblick“ erwärmen. Die Gestaltung des Aussichtspunkts an der unteren Bahnhofstraße sei nebensächlich, andere Aufgaben dringender, so der Tenor. Das „Fenster“ könne man ja auf den Rügen-Platz stellen oder unten in den Stadthafen. Für die Umgestaltung des „Sachsenblicks“ ist eine fünfstellige Summe eingeplant. Das Geld könne man lieber direkt im Stadthafen ausgeben, etwa bei der Sanierung der Mole, so Stefan Grunau im Bauausschuss.

Die allerdings ist gar nicht Teil des Sanierungsgebietes, gibt Claudia Timm zu bedenken. „Das ist nicht Aufgabe der Städtebausanierung. Für die Instandsetzung solcher Bauten gibt es ganz andere Fördermöglichkeiten.“ Außerdem sei der „Sachsenblick“ ein fester Bestandteil der Sanierungsmaßnahme „Hafenbahntrasse“. Da ließe sich schwerlich ein einzelnes Element herauslösen, zumal das Geld bereit stehe.

Bauausschussmitglied Christian Hußmann kann die plötzliche Abneigung gegen das Projekt nicht verstehen. „Dieser Platz ist eine Ruhezone mit einem herrlichen Blick über den ganzen Hafen“, plädierte er im Bauausschuss für die Realisierung. Gerade viele ältere Sassnitzer und ihre Gäste würden sich über Sitzbänke an dieser Stelle freuen, um die Aussicht genießen zu können.

Stadtvertretung befasst sich mit Widerspruch

Wie es mit dem „Sachsenblick“ nun weitergeht, weiß zurzeit niemand genau. Der Hauptausschuss hat mehrheitlich gegen die Vergabe der Bauleistungen zur Gestaltung der Plattform an dem Aussichtspunkt votiert. Bürgermeister Frank Kracht hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Der Standort sei zusammen mit dem Fördermittelantrag bestätigt, die Leistungen ordnungsgemäß ausgeschrieben. Wenn der Hauptausschuss jetzt den Zuschlag nicht erteile, verstoße das gegen das Vergaberecht und gegen den 2014 gefassten Beschluss der Stadtvertretung. Außerdem seien Schadenersatzforderungen und eine Rückzahlung von Städtebaufördermitteln in Höhe von 20 000 Euro zu erwarten.

Doch auch nach dem Widerspruch bleibt die Mehrheit der Hauptausschussmitglieder bei ihrem Nein (drei Stimmen dafür, sieben dagegen und eine Enthaltung). Nun werden sich die Stadtvertreter auf ihrer nächsten Sitzung am 23. Februar damit befassen müssen. Finden sie auch dann keine Einigung, wird die Rechtsaufsicht den Fall prüfen.

