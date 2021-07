Kunst im Garten auf Hiddensee

Insel Hiddensee

Kannst Du uns nicht mal was zeigen? Es war die Frage der anderen Hausgäste, die im Sommer vor 35 Jahren zum Initialenmoment wurde. Heute ist Torsten Schlüters abendliche Ausstellung im inzwischen eigenen Garten seines Atelierhauses eine Institution auf Hiddensee. Im Abendlicht wird die Malerei auf ungewöhnliche Art und Weise nahbar gemacht. Torsten Schlüter zeigt Horizonte in wechselnden Lichtstimmungen. Grafiken und Skizzen zeigen weitere Ausschnitte aus dem Werk des Künstlers, dessen großformatige Leinwand-Arbeiten nur im Berliner Atelier oder in Galerien und öffentlichen Sammlungen zu sehen sind.

Jeden Abend eine neue Ausstellung

Die Arbeiten sehen jeden Abend anders aus, manchmal gibt es auch ganze Zyklen zu sehen. „Gerade durch diese Abfolgen entsteht ein neuer Zugang. Kunst erschließt sich eigentlich immer erst durch das Gesamtwerk“, so Schlüter. „Je mehr man davon weiß, desto mehr kann man die einzelne Arbeit als Betrachter genießen. Es ist schon eine Schule des Sehens, das ist richtig. Aber dass es leicht daherkommt, ist mir wichtig. Ohne großen Pathos.“ Wer die Malerei von Schlüter kennt, dem fällt aus, dass die Farben heller geworden sind. „Stimmt“, sagt er und verweist auf den Einfluss Indiens in seiner Malerei. „Am Ende ist es nur noch Licht, dass ich male.“

Möwen bieten Parallelwelt

Die Ausstellung auf Hiddensee bietet pure Sommerfrische. Sogar mit Witz: Schlüters Kreideskizzen von Möwen offenbaren eine Art Parallelgesellschaft, die Schnäbel untertitelt. „Haste schon gehört“, tratscht die eine. „Palucca“ tanzt derweil in Sand, während die Möwe im schicksten Federkleid zur Berlinale rauscht. „Diese Vögel haben einfach tolle Charaktere“, so Schlüter. „Schon beim Zeichnen gebe ich ihnen manchmal Spitznamen. So ein erster Gedanke ist dann oft der Titel.“ Das Schöne daran sei: „Diese Poesie ist oft eine Art Gehhilfe für den Betrachter.“

Torsten Schlüter auf Hiddensee Quelle: privat

Ausstellung am Abend

Die Ausstellung ist im Ateliergarten (Siedlung 10) in Kloster auf der Insel Hiddensee zu sehen, bis 31. Juli zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, ab 1. August zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr. Täglich außer Mittwoch und Sonntag. Und: Nicht bei Regen.

Von Lydia Frank