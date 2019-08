Lietzow

Ob hier wohl ein Missetäter sein Vergehen vertuschen wollte? Zumindest hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein bisher Unbekannter seinen Groll an der Blitzersäule in Lietzow ausgelassen. Schmierereien in grellem Pink leuchten dort nun am Straßenrand. Die OSTSEE-ZEITUNG teilte der Polizei die Entdeckung mit. Die schickten daraufhin die Kollegen zur Begutachtung des Schadens nach Lietzow.

Über diesen Weg erfuhr dann auch der Geschädigte – in diesem Fall der Landkreis – von der nicht bestellten und auch nicht fachgerecht ausgeführten Verschönerung des Objektes. „Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird dann von Amts wegen aufgenommen und auch Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet“, erklärt Polizei-Pressesprecherin Stefanie Peter.

Ob es hier nur an Alternativen fehlte seine Kunst auszuleben oder tatsächlich Wut über einen Blitz im Geschwindigkeitsrausch die Ursache für die Malerei war, wird so einfach nicht zu ermitteln sein. Der Landkreis hat jedoch die Möglichkeit, die letzten Temposünder genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn das Pink wird die zuvor aufgezeichneten, zu eiligen Fahrzeugführer auch nicht vor ihrem Bescheid mit der Zahlungsaufforderung schützen können.

Von Wenke Büssow-Krämer