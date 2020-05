Rügen

Eine frohe Botschaft für alle Kunstinteressierte im Land: Auch in diesem Jahr öffnen Pfingsten wieder Künstler ihre Galerien, Werkstätten und Ateliers. Trotz der Corona-Pandemie darf die 26. Auflage von „Kunst offen“ vom 30. Mai bis zum 1. Juni stattfinden.

Allerdings mit Auflagen: Die Gesundheit der Besucher und teilnehmenden Künstler stehe an oberster Stelle. „Bitte halten Sie immer den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen ein, tragen Sie nach Möglichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung, halten Sie die Husten-Nies-Etikette ein und befolgen Sie die Schutzhinweise vor Ort“, teilen die Veranstalter mit.

16 Veranstaltungen auf Rügen In diesen Einrichtungen, Ateliers, Galerien und Gutshäusern finden am langen Pfingstwochenende (30. Mai bis 1. Juni) Veranstaltungen statt: Galerie am Landmuseum, Mattchow 6, Mattchow; Atelier Ulrike Northing , Norderende 162, Vitte; Pinafa, Dorfstraße 4, Middelhagen; Uni-Kati, Markt 5, Gingst; Galerie „Kunst im Küsterhaus“, Küstermarkt 1, Wiek; Zweigwerk, Sundstraße 3, Altefähr; Mein kleines Atelier, Alte Feldstraße 22, Thesenvitz; „netzwerk kunst:handwerk“, Strandpromenade 12, Sassnitz; Atelier Ute Rückert, Poststraße 51, Samtens; Galerie Cafe Friedrich, Puddemin 15, Poseritz; PhoTon, Schulstraße 17, Dreschvitz; Pferdetheater, Darzer Weg 65 A, Zirkow; Atelier – Galerie, Boddenweg 8c/11, Moisselbritz; Rügenporzellan, Lindenstraße 17, Garz; Ernst-Moritz-Arndt-Geburtshaus, Zur Schoritzer Wieck 68, Groß Schoritz; Atelier Eins, Am Dycke Haus 2, Zudar

Seit dieser Woche liegen die Flyer in Touristinformationen und bei allen teilnehmenden Künstlern aus. Diese wurden bereits vor der Corona-Krise gedruckt, sodass sie nicht mehr ganz aktuell sind. „Der Faltflyer gehört zu Kunst offen in Vorpommern einfach dazu, weshalb wir entschieden haben, ihn zu verteilen. Ergänzend dazu gibt es die Teilnehmerliste, mit der dann trotzdem jeder Interessierte seine Route, wie gehabt, mit dem Flyer zusammenstellen kann“, sagt Sven Köppert, der Verantwortliche für Kunst offen im Tourismusverband Vorpommern.

Garten mit Kunst gestaltet

Ute Rückert ist froh, dass sie ihren Garten für Kunstfreunde öffnen kann. „Bis vor Kurzem hieß es noch, dass die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen wird. Insgeheim habe ich aber gehofft, dass eine Lockerung noch vor Pfingsten eintreten wird“, sagt sie. Sie hatte fast eine Woche Zeit, ihren Garten vorzubereiten. „Ich habe glücklicherweise einen Garten, der sehr lang gezogen ist. Somit können sich die Besucher so verteilen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann“, sagt sie.

Auch die Stühle werden so angeordnet sein, dass sie zwar weit genug voneinander stehen, Gespräche über die Kunst aber dennoch möglich sind. Den ganzen Garten will sie mit gemalten Öl- und Acrylbildern, Grafiken und kleinen Holzmöbeln gestalten. Dazu gehören Frosch- und Vogel-Figuren und bemalte Fußbänke. „Hier habe ich Motive gewählt, die zu Rügen passen, etwa den Sandmann am Ostseestrand.“

Kunst und Musik

Katrin Zimmerling zeigt ihr Können in Gingst. Hier ist sie auch unter „Uni-Kati“ bekannt. So heißt ihre Galerie am Markt 5. Vor drei Jahren hatte sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Keramikgestalterin beendet. In ihrer Werkstatt fertigt sie Unikate aus Porzellan und Steinzeug an.

Katrin Zimmerling präsentiert ihre Werke in der Galerie „Uni-Kati“ in Gingst. Quelle: privat

„Meine Liebe gilt den Farben und Mustern. Dies spiegelt sich auch bei meinen Figur-Unikaten wieder. Diese sind meine Lieblinge und haben einen besonderen Stellenwert bei meiner Arbeit“, sagt die Künstlerin. Sie arbeitet am Pfingstwochenende mit zwei Freunden zusammen, die zudem große Gartenobjekte, aber auch kleine Porzellanvasen präsentieren werden. Ihr Mann ist in diesen Tagen für Klarinetten- und Saxophonmusik zuständig.

Kreatives am Molenfuß

Gleich 16 Künstler haben sich unter dem Namen „netzwerk kunst:handwerk“ in Sassnitz zusammengeschlossen. Sie präsentieren drei Tage lang ihre Arbeiten direkt am Molenfuß neben dem Café Gumpfer, darunter Keramik, Textil, Malerei, Schmuck, Metallskulpturen, genähte Postkarten und Fotografie.

Eine von ihnen ist die Keramikerin Christel Hoff aus Stralsund. Seit 13 Jahren führt sie das Atelier „Meereston“ und wird in Sassnitz einen Teil ihrer Arbeiten mitbringen. Immer wieder tauchen dabei ortstypische Motive wie Hering, Puste- und Mohnblumen sowie Segelboote auf. „Wir zeigen das wohl schönste Kunsthandwerk am schönsten Standort der Region“, schwärmt sie.

Boddenlandschaften und Blütenhaftes

Im Bergener Ortsteil Thesenvitz in der Alten Feldstraße 22 zeigt Kathrin Thesenvitz ihre Landschaftsmalerei. Besucher finden hier Bilder in Öl und Acryl auf Leinwand, Malplatte oder auf Holz in den verschiedensten Formaten. Sie hat auch Aquarelle und Zeichnungen angefertigt. Beliebte Motive der Künstlerin sind die Boddenlandschaften von Rügen und Blütenhaftes. „Wer die Natur liebt, kann hier fündig werden“, sagt die Künstlerin, die 2015 ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Sie hat am 30. und 31. Mai geöffnet und bietet Führungen in ihrem Atelier und Garten an.

Ulrike Northing steht in ihrem gleichnamigen Atelier in Vitte. Sie zeigt Originale und Kunstdrucke. Quelle: www.schwarzfotografie.de

Florale Motive auf Hiddensee

Auch die Insel Hiddensee ist bei „Kunst offen“ vertreten. Das Atelier Ulrike Northing hat drei Tage lang geöffnet. Ulrike Northing ist seit 35 Jahren Berufskünstlerin und lebt seit Mitte der 80er Jahre auf der Insel. „Ich biete eine Vielzahl von floralen Motiven und Meereslandschaften an, die abwechslungsreiche Facetten der Jahreszeiten und der sich darin verändernden Natur stimmungsvoll widerspiegeln“, sagt sie und freut sich, gleichzeitig den neuen Hiddenseer Kunstkalender vorzustellen. Dieser erscheint alle zwei Jahre in der mittlerweile 13. Auflage.

Von Mathias Otto