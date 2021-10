Putbus

Die Kurabgabe für Urlauber in Putbus ist Pflicht. Im Idealfall überreichen die Besitzer die Schlüssel für die Ferienwohnung zusammen mit den benötigten Kurkarten. In der Praxis sieht es jedoch anders aus. Nicht selten kam es vor, dass Ferienwohnungsbesucher in Putbus ein Schreiben ihres Gastgebers vorfanden, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie dieses Dokument in der Kurverwaltung abholen können. Doch hier ist am Wochenende geschlossen und Hauptanreisetag der Sonnabend. Fazit: Lange Schlangen vor dem Büro in der Alleestraße in Putbus am Montagvormittag.

„Das ist nicht im Sinne des Erfinders. So haben wir es uns nicht vorgestellt“, sagte Birgit Lahann, Sachgebietsleiterin Kurverwaltung bereits im Sommer. Deshalb stand dieser Punkt ganz oben auf der Agenda bei der Neubearbeitung der Kurabgabensatzung, die jetzt den Stadtvertretern vorgestellt wurde. Paukenschlag für diejenigen, die „sich einen Sch… um ihre Gäste kümmern“. Bis zum „Sch“ holte sie aus, unterbrach danach ihren Satz. Diejenigen sollen nun 25 Prozent mehr bezahlen.

Putbus führt digitale Kurkarte ein

Ansonsten ist das Prozedere vereinfacht worden, wie sie sagt. Denn Putbus führt die digitale Kurkarte ein. Das heißt, der Gastgeber kann seinen Besuchern schon vor der Anreise die Kurkarte in Form einer digitalen Datei auf ihre Endgeräte wie Smartphones oder Tablets schicken. „Dadurch erhält der Gast einen größeren Komfort, kann also schon in dem Moment, wo er anreist, über seine Karte und somit gleich über die damit verbundenen Ermäßigungen verfügen“, sagt Birgit Lahann. Bisher war es so, dass die Karte dem Gast ausgestellt wird.

Birgit Lahann Quelle: Wilk Manuela

Konkret heißt es in der Satzung, die durch Mehrheitsbeschluss ab dem 1. Januar 2022 gilt: „Kommt ein Gastgeber beziehungsweise sein Beauftragter seinen Melde-/Abrechnungspflichten nicht nach und nimmt der Gast die Anmeldung und Zahlung der Kurabgabe selbst in der Kurverwaltung vor, wird dem Gastgeber jährlich ein Verwaltungsaufwand von 25 Prozent des eingezahlten Kurbeitrages in Rechnung gestellt.“

Kostenfreie Vereinbarung

Damit würde die Stadt vor große Probleme gestellt, ist sich Ulrike Böttcher (Unser Wissen für Putbus) sicher. Zum einen falle die dreiprozentige Ermäßigung für die Gastgeber durch die Digitalisierung weg. Die Arbeit würde aber weiterhin bestehen, ebenfalls Kosten für den Mehraufwand, etwa indem man sich einen Laptop anschaffen muss oder für Papier oder Toner.

Außerdem gebe es vielerorts noch nicht einmal vernünftiges Internet. Die Breitbandkabel seien zwar verlegt, doch noch längst nicht an alle Haushalte angeschlossen. Wer beeinträchtigt ist und dadurch die Anforderungen nicht erfüllen kann, soll nicht mit solch einer Rechnung belegt werden.

„Die 25 Prozent werden auch nur dann fällig, wenn jemand gar nichts für seine Gäste macht. Und nicht diejenigen, die mit uns eine Vereinbarung geschlossen haben. Wir wissen, dass es Gastgeber gibt, die es technisch oder aus persönlichen Gründen nicht realisieren können, etwa alte Gastgeber oder bei denen, wo es nicht funktioniert“, so Birgit Lahann. Für diejenigen wurde eine kostenfreie Vereinbarung geschlossen. Diejenigen können weiterhin ihre Gäste zur Kurverwaltung schicken, damit sie dort ihre Kurkarte erhalten.

Kurkarte in der Nebensaison künftig günstiger

Daneben ist wichtig für Urlauber, die in der Nebensaison (1. November bis 30. April) anreisen, dass sie statt 1,40 Euro pro Tag, jetzt nur noch einen Euro bezahlen. Die Tageskarte in der Hauptsaison bleibt bei zwei Euro bestehen. Die Tageskurkarte kann in der Kurverwaltung oder aber an den Parkscheinautomaten gekauft werden. Dafür werden bis zum Inkrafttreten der geänderten Satzung die Automaten umgerüstet.

Keine Ausreden mehr, auch wenn die Kurverwaltung geschlossen hat: Die Parkscheinautomaten wie hier am Lauterbacher Hafen werden bis Jahresende umgerüstet. Dann gibt es die Tageskurkarte auch hier. Quelle: Mathias Otto

Konkretisiert wurde der Punkt in der Satzung, bei dem es um den abgabepflichtigen Personenkreis geht. Bisher mussten etwa diejenigen die Kurabgabe bezahlen, die eine Wohnung in Putbus oder in den Stadtteilen besitzen. Neu ist: Können sie nachweisen, dass sie zu keinem Zeitpunkt im Jahr ihre Wohngelegenheit selbst zu Erholungszwecken nutzen, fällt für sie diese Abgabe weg.

Hunde zahlen nun auch Kurabgabe

Anders sieht es bei den Hundehaltern aus. Bislang wurden sie nicht berücksichtigt, da bisher keine Erhebungen über die Anzahl der Gäste mit Hunden vorlagen. Nun spricht die Kurverwaltung von 1,2 Prozent der Übernachtungen, das sind rund 2700 „Hundeübernachtungen“ und Einnahmen von ungefähr 1350 Euro. Als Gegenleistung soll es dafür zwar keinen Hundestrand, aber eine Hundeauslaufzone im Parkbereich geben. Ausgenommen von dieser Regelung sind Assistenzhunde.

Konkreter ist nun auch geregelt, wer von der Kurabgabe befreit ist. Das Alter der Kinder wurde von 13 auf 7 gesenkt. Ebenfalls der Grad der Schwerbehinderung von 100 auf 80 Prozent. Dadurch sinkt der durch die Stadt auszugleichende Betrag laut Kalkulation auf 24 500 Euro. Aktuell sind es mehr als 60 000 Euro.

Von Mathias Otto