Binz

Es war ein zähes Ringen: Die Mitglieder des Betriebsausschusses Kurverwaltung des Ostseebades Binz haben auf ihrer jüngsten Sitzung der Neufassung der Kurabgabe-Satzung einschließlich der dazugehörigen Kalkulation für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 zugestimmt.

Mit dem Thema beschäftigen sich die Gemeindeväter bereits seit einem Jahr. Es wird nun weiter in den Hauptausschuss gereicht, der am 26. August tagt – erstmals mit einem öffentlichen Teil. Im Anschluss treffen sich die Gemeindevertreter zu einer Sondersitzung in der Regionalen Schule.

Bisher waren Kinder bis 18 Jahre frei

Dass die neue Satzung rückwirkend in Kraft treten wird, sei der Auflage geschuldet, dass Satzungs- und Kalkulationszeitraum immer gleich sein müssen, erklärte Kurdirektor Kai Gardeja. Die gesamte Gemeinde Ostseebad Binz, also auch der ganze Ortsteil Prora ist zudem jetzt Erhebungsgebiet. Schließlich könnten Proras Gäste auch die touristischen Angebote in Binz nutzen. Bisher waren ganzjährig 2,85 Euro fällig in Binz sowie auf den Campingplätzen Prora.

Neu ist auch, dass Kinder ab 12 Jahre jetzt Kurtaxe zahlen – ebenfalls 2,80 Euro. Bislang waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre von der Abgabe befreit. Die Entscheidungsträger hatten lange im Vorfeld an dem Kinder-Freibetrag gefeilt – immer mit dem Blick auf das Kommunalabgabengesetz MV (KAG) und mit der Frage im Hinterkopf: Was wollen und können wir uns leisten?

Denn: Wenn eine Ermäßigung gegen das Gleichbehandlungsprinzip in der Satzung verankert wird, muss die Gemeinde selbst für die Mindereinnahmen aufkommen. Jeder gewährte Freibetrag muss von der Gemeinde ausgeglichen werden. Die Gemeinde Binz bezahlt für ihre Einwohner einen Ausgleich in Höhe von 450000 Euro, damit die Binzer die touristische Infrastruktur kostenfrei nutzen können. Die Aufwendungen für diejenigen, die von der Kurabgabe befreit sind, wie Kinder bis 18 Jahre oder behinderte Menschen müssen auch finanziert werden. Alles zusammen wären das rund 1,4 Millionen Euro gewesen, so Gardeja.

Kommunalabgabengesetz ändern

Die sogenannten Freistellungstatbestände könnten nicht aus den Kurtax-Einnahmen finanziert werden, sondern nur aus dem gemeindlichen Haushalt, betonte Kurdirektor Kai Gardeja. Kämmerer Axel Behrens versteht den Passus allerdings so, dass es auch aus dem Haushalt des kommunalen Eigenbetriebes Kurverwaltung (KEB) möglich wäre. „Es ist aus Mitteln der Gemeinde zu tragen“, so Behrens. Allerdings müsste ein Minus im Etat der Kurverwaltung von der Gemeinde ausgeglichen werden.

Der KEB habe noch andere Einnahmequellen als die Kurabgabe, bemerkte Ausschussmitglied und Gemeindevertretervorsteher Mario Kurowski. „Man könnte über eine Mischfinanzierung reden“, so sein Vorschlag. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, beim Innenministerium erneut auf die Problematik Kurabgabe hinzuweisen. „Wir müssen als Binz Druck machen, auch mit anderen betroffenen Kommunen, dass das Kommunalabgabengesetz geändert wird“, so Mario Kurowski. Wie die Rechtslage bei der gemeindlichen Finanzierung nun genau ist, soll bis zur nächsten Sitzung geprüft werden.

Enorme finanzielle Vorleistung in Proras Infrastruktur

Hier müsse er aber „mal reingrätschen“, intervenierte Kai Gardeja beim Stichwort Mischfinanzierung. Keiner der beiden Haushalte dürfe gefährdet sein – und damit auch nicht die geplanten und dringend nötigen Investitionen der Kurverwaltung für die nächsten Jahre. Auf dem Plan stehen beispielsweise die Bestandssanierung der Promenade, des Haus des Gastes und des Kurparks sowie eine neue Seebrückenbeleuchtung in LED, der Bau beziehungsweise die grundlegende Erneuerung barrierefreier Strandaufgänge und sämtlicher Toilettenanlagen im Ort. Zudem sei der KEB in Prora massiv in Vorleistung gegangen, was die Infrastruktur betreffe. Rettungstürme, Toiletten, Strandreinigung, Zuwegungen – all das wurde aus dem Haushalt vorfinanziert. Jetzt erhoffe sich der Kurchef eine Menge an Mehreinnahmen in Prora. Aber in den rasant wachsenden Ortsteil werde gleichzeitig auch noch weiter viel investiert werden müssen.

Mehr zum Thema:

Kurkarten-Chaos auf Rügen stört den Inselfrieden

Rüganer protestieren mit Petition gegen Kurtaxe für Insulaner

In Binz haben jetzt auch Einwohner eine Kurkarte

Spitzenwert: Gäste zahlen in Binz 2,85 Euro Kurtaxe

Von Gerit Herold