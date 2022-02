Kurhaus Binz auf Rügen „Wir sind kein 5 Sterne Ufo“

Ostseebad Binz

Das Kurhaus Binz ziert unzählige Tourismus-Broschüren und gehört zu den meistfotografierten Gebäuden im Ostseebad, sogar eine Romanreihe gibt es bereits. Doch wie kommt so ein „Flaggschiff“ durch die Corona-Krise und wie kann der Spagat zwischen Tradition und Moderne gelingen? Wir haben mit Edith Gerhardt und Daniel Eickworth vom Kurhausbetreiber Hirmer Hospitality und Oliver Gut, dem Direktor des Kurhauses Binz, über diese und viele weitere Fragen gesprochen.

Wir sitzen hier im dritten Corona-Jahr in Folge inmitten des touristischen Hotspots auf Rügen. Noch sind wenig Touristen am Strand unterwegs. Wie ist Ihr Eindruck? Wie ist die Hotellerie bislang durch die Corona-Krise gekommen?

Daniel Eickworth: Wir haben als große Hotel-Gruppe natürlich das Glück, dass unsere Gesellschafter hinter uns stehen, kleinere Häuser haben es schwerer. Aber in der Ferienhotellerie allgemein haben wir auch sehr gute Auslastungen gehabt, viele Hotels an der Ostsee wurden regelrecht überrannt. Sicherlich auch, weil Fernreisen nicht möglich waren. Das wird sich aber auch wieder ändern, deshalb ist es eine wichtige Zeit, sich zu positionieren. Die Buchungen für die kommende Saison stimmen uns aber sehr optimistisch.

Oliver Gut, Edith Gerhardt und Daniel Eickworth (Geschäftsführung Hirmer Gruppe/Travel Charme) Quelle: Anne Ziebarth

Edith Gerhardt: Man muss unterscheiden zwischen Stadt und Ferienhotellerie. Die Stadthotels hat es sicherlich viel härter getroffen, das ganze Geschäftsreiseverhalten hat sich ja verändert. Und das wird meiner Meinung nach auch nicht wieder so werden wie vor der Pandemie. Wir haben alle gelernt, dass digitales Arbeiten eine Option ist.

Die meisten Beherbergungsbetriebe haben die Preise angezogen. Ist das noch attraktiv für den Gast?

Edith Gerhardt: Das muss nicht schlecht sein. Es wird vielleicht sogar höchste Zeit, ein Wertebewusstsein zu schaffen. Also: Was für ein Aufwand und welche Bezahlung steckt eigentlich hinter dem gepflegten Zimmer? Und was kommt auf den Teller? Ich denke schon, dass ein gesellschaftliches Umdenken eingesetzt hat.

Daniel Eickworth: Die Gäste fragen sich zunehmend, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis zusammenpasst. Ein Schlüsselfaktor in all diesen Fragen, auch wie man durch die Pandemie gekommen ist, ist das Personal. Ohne gute, motivierte Mitarbeiter ist nichts möglich.

Digitalisierung ist ja auch im Hotelwesen ein Thema. Es gibt immer mehr Apartmenthotels, die mit wenig Arbeitskräften auskommen und ein komplett digitales Check-in anbieten. Ist das auch was für die Hirmer Hospitality?

Edith Gerhardt: Beides hat seinen Markt. Manchmal will man einfach nur in seine Ferienwohnung und dann ist es gut. Aber bei uns wünscht sich der Gast etwas anderes. Persönliche Ansprache, Aufmerksamkeit, Empathie. Das kann ein Roboter nicht ersetzen. Man kann aber versuchen, digitale Möglichkeiten so einzusetzen, dass die Mitarbeiter Zeit einsparen und sich dadurch vermehrt um den Gast kümmern können.

Daniel Eickworth: Man sehnt sich immer nach dem Besonderen. Und besonderer Urlaub definiert sich innerhalb unseres Unternehmens eben über persönliche Erlebnisse und Augenblicke, die real sind. Vieles vermischt sich partiell, den Faktor Mensch kann man jedoch nicht ersetzen. Der Facetime-Anruf meiner Kinder bei ihrer Oma wird genutzt, um zu checken, ob denn die Kaninchen noch da sind. Auf Instagram wiederum werden die schönsten Urlaubsmomente geteilt. Digitalisierung ja, aber an der richtigen Stelle.

Wohin verreisen Sie selbst gerne und was darf auf gar keinen Fall fehlen?

Edith Gerhardt: In den vergangenen Jahren war ich viel in den Bergen, in Südtirol, zum Beispiel. Ich entdecke gerne Dinge. Was mir aber wirklich wichtig ist, ist gutes Essen im Urlaub. Das kann dabei ruhig einfach sein, aber gesund. Zu Hause ernähre ich mich vegan, im Urlaub mache ich da Abstriche.

Daniel Eickworth: Bei mir in der Familie entscheiden eigentlich die Kinder, wo es hingeht. Was mir wichtig ist: Ich will es authentisch, also keine synthetischen Welten. Ich möchte etwas erleben, was echt ist. Das deckt sich oft mit den Bedürfnissen der Kinder. Ein Strandspaziergang, bei dem ein Fischer erklärt, was dort eigentlich alles kreucht und fleucht, ist für alle ein Erlebnis.

Insel Rügen Binz Bootssteg am Kurhaus Stengel & Co. GmbH Dresden 41302 gel. 25.7.1926 Archiv Günther Hunger Postkartenausstellung zum Thema 700 Jahre Binz Quelle: Archiv Günther Hunger

Sie haben das Thema gerade angesprochen: Fachkräfte. Wie bekommt man sie? Wie behält man sie?

Edith Gerhardt: Da sind mehrere Faktoren wichtig. Natürlich die Bezahlung, man muss von dem Beruf leben können, sonst brauchen wir auch nicht über Qualität zu sprechen. Wir zahlen seit dem 1. Dezember mindestens 12 Euro in der Stunde. Das muss sein. Dazu kommen aber auch noch ganz viele weiche Faktoren. Man muss sich um die Mitarbeiter kümmern, ihnen Sicherheit und ein Stück Identität geben. Dazu gehört auch, sie einzubinden und sich auf bestimmte Situationen einzulassen. Junge Mütter arbeiten zum Beispiel in der Frühstücksschicht, wenn es keine Kinderbetreuung gibt, wir helfen auch mit Wohnraum.

Daniel Eickworth: Die Tourismus- und Gastronomiebranche leidet sehr unter ihrem schlechten Ruf als Arbeitgeber. Ich habe kürzlich mal auf einer Tagung mit anderen Hotelleriekollegen gesagt, die Branche hat sich diesen Ruf hart erarbeitet. Das kam nicht gut an. Aber es stimmt. Ich glaube aber, dass es möglich ist, die Mitarbeiter fair zu bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dann bleiben die Mitarbeiter auch gern bei einem Unternehmen.

Oliver Gut: Ich würde mir bei diesem Thema oftmals mehr Synergien in der Branche wünschen. Wir haben doch alle die gleichen Probleme. Fehlender Wohnraum für Mitarbeiter, zum Beispiel, Parkplätze. Ich könnte mir auch so eine Art Willkommenspaket für neue Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie auf der Insel Rügen vorstellen, das wäre charmant. Mit der Botschaft: „Schön, dass Du da bist“. In Binz sind wir schon auf einem guten Weg, aber das Ziel ist ja, die gesamte Branche wieder attraktiv zu gestalten, da wäre ein Austausch mit Hotels zum Beispiel auch in Sassnitz und Sellin wichtig. Alleine geht das nicht.

Wie sieht es denn mit der Entwicklung des Kurhauses Binz aus, was gibt es hier Neues?

Oliver Gut: Wir möchten uns weiter öffnen, also mehr Menschen die Gelegenheit geben, das Kurhaus zu erleben. Auch für Einheimische, übrigens. Wenn wir in die Vergangenheit blicken, sieht man, dass das Hotel immer schon gesellschaftliche Drehscheibe des Ortes war. Hier trank man Tee, hier traf man sich zum Tanz ... Sehen und gesehen werden eben. Das wollen wir wiederbeleben. Ich möchte gerne, dass jeder Gast der auf die Insel kommt, ein Erlebnis, eine positive Erinnerung mit dem Kurhaus verbindet.

Kurhaus Binz Das Kurhaus Binz hat eine wechselvolle Geschichte. Ein erster „Kurhaus-Bau“ wurde 1890 von Berliner Bankiers errichtet, nach einem Brand wurde es wiederaufgebaut – dieses Mal in Stein. In den 1920ern erlebte das Haus eine Blütezeit, die Nazis enteigneten schließlich die jüdischen Besitzer. Nach dem Krieg erhielten diese den Prachtbau zurück, bis sie im Rahmen der Aktion Rose erneut enteignet wurden. Das Haus wurde unter anderem von der NVA als Erholungsheim genutzt, nach der Wende übernahm die Travel Gruppe, später Travel Charme. Seit 2018 ist das Kurhaus im Besitz der Hirmer Gruppe aus München. Das Familienunternehmen aus München war bisher vor allem durch seine Bekleidungsgeschäfte für Männer bekannt, 2018 übernahm es die neun Hotelbetriebsgesellschaften der Travel Charme Hotels & Resorts sowie die Servicegesellschaft mit Sitz in Berlin. Edith Gerhardt und Daniel Eickworth sind als Geschäftsführer in der Hirmer Gruppe tätig, Oliver Gut ist seit 2021 Hoteldirektor im Kurhaus Binz.

Ist das nicht ein Widerspruch? Hier die Menschen in Badeschlappen, dort die gehobenen Hotelgäste?

Daniel Eickworth: Nein, es sollen ja nicht jederzeit Gruppen von Badegästen durchs Hotelrestaurant gehen. Aber wir sind auch kein 5-Sterne-Ufo, was hier gelandet ist, sondern ein Haus mit Verantwortung, was genutzt werden soll. Wir wollen ein Lebensraum sein, bei dem die „Badeschlappen“ auch gerne auf „gehobene Ansprüche“ treffen dürfen. Man muss die Angebote niederschwelliger machen. Ein Beispiel ist unser Hotel Elephant in Weimar, das hat auch so eine Art Burg-Charakter. Besucher, die keine Hotelgäste sind hatten viel Scheu, das Gebäude zu betreten. Wir haben einen Saal mit den wirklich besonderen Bildern des Hotels ausgestattet und den Saal zum Café gemacht. Die Leute lieben es. Und kein Gast käme auf die Idee, dorthin in Badeschlappen zu gehen. Ein bisschen schick machen – das ist bei vielen Menschen beliebter, als man denkt.

Was soll sich denn ändern im Kurhaus, um so etwas hier möglich zu machen?

Oliver Gut: Die Terrasse wird umgebaut und einladender, hier kann man sich dann stilecht zum High Tea treffen – und das Treiben auf der Promenade beobachten können, das wird voraussichtlich ab Mai möglich sein. Unser Tegernseer Wirtshaus ist ja schon eröffnet, es bietet lockere, auch mal laute Atmosphäre. Und der Weinladen entwickelt sich auch immer mehr zum Treffpunkt für Einheimische, als zum reinen Weinhandel. Und noch etwas haben wir vor. Wir haben einen so schönen Kursaal, den wollen wir mehr nutzen, mit mehr Konzerten und Lesungen. Und, ich bin überzeugt, da kann man sich richtig drauf freuen: Sobald es wieder möglich ist, werden hier Partys steigen.

Von Anne Ziebarth