Ostseebad Binz

Ein, zwei kräftige Hiebe und dann war es vollbracht. Der Direktor des Binzer Kurhauses, Oliver Gut meisterte den Fassbieranstich souverän, das bereitgelegte Handtuch wurde nicht benötigt. Am Samstag wurde damit offiziell der neue Biergarten des Kurhauses eingeweiht, unter den Platanen vor dem Traditionshaus lädt ab sofort der Tegernseer-Biergarten mit Wirtshaus zur zünftigen Stärkung ein. Leberkäs statt Fischbrötchen – passt das überhaupt. „Na klar“, meint Oliver Gut. „Sowohl die Vorpommern als auch die Bayern wünschen sich doch ungezwungenheit und die Möglichkeit einfach eine gute Zeit zu verleben.“

Auf die Idee ist die Travel Charme Gruppe, zu der das Kurhaus gehört, durch die Übernahm und Umbau des Hauses „Bachmair am See“ am Tegernsee gekommen. Hier kam die Zusammenarbeit mit der Brauerei Tegernseer zustande. „Wir wollen eine Art cross-marketing machen, also schauen, dass wir Bayern und Rügen etwas mehr miteinander verknüpfen“, sagt Bernd Gieske, Operations Product Manager der Gruppe. Neben dem Biergarten gibt es noch eine weitere Neuerung: Anstelle des KPM-Geschäftes ist ein Weinhaus eingezogen.

Suche nach Mitarbeitern ist große Herausforderung

Bei der Eröffnung des Biergarten jedenfalls war die Stimmung ausgelassen, zwar gab es angesichts der „Musi“ der Bayrischen Blaskapelle einige erstaunte Gesichter bei den Flaneuren auf der Promenade, aber der Biergarten war gut besucht. Als ob es Corona nie geben hätte. „Nein“, so Oliver Gut. „Die Buchungslage ist extrem gut, aber wir haben auch mit freiwilligen Kapazitätsbeschränkungen gearbeitet und werden das auch weiter tun.“ Das sei vor allem wegen der Belastung der Mitarbeiter sinnvoll. „Die Qualität darf auf keinen Fall leiden, das muss an oberster Stelle stehen.“

Die Suche nach Mitarbeitern in Gastronomie und Hotellerie sei eine der größten Herausforderungen, bestätigt Bernd Gieske. „Das hat sich durch Corona noch zugespitzt.“ Im Kurhaus habe man alle Mitarbeiter weiterbeschäftigen können, das sei aber kein Selbstläufer. „Gute Bezahlung ist das eine, aber man muss den Mitarbeitern Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringen“, meint Oliver Gut. „Wir haben die Zeit der Schließung für Weiterbildungen und Schulungen genutzt, aber es ist immens wichtig, immer mit den Menschen in Kontakt zu bleiben.“

Von Anne Ziebarth