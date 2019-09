Kurtax-Streit auf Rügen: Die SPD prescht vor

Bergen

Die SPD will in die kommende Kreistagssitzung am 23. September einen Antrag einbringen, der die Abschaffung der Tageskurkarte für Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen fordert.

Die Fraktionsvorsitzende Kristine Kasten sagte dazu: „Die Tageskurkarte gehört für unsere Einwohnerinnen und Einwohner abgeschafft. Rügen ist eine Region mit vielen Arbeitsplätzen in der Tourismusbranche und im Gastgewerbe. Damit handelt es sich um eine Insel mit niedrigen Löhnen.“#

Rechtslage soll umgestellt werden

Für viele junge Familien mit Kindern sei die Finanzierung eines Ostseestrandbesuches nicht mehr möglich, betonte sie. Daher fordere die SPD das Land auf, die Rechtslage so umzugestalten, dass die antiquierten Regelungen für die Kur-Abgaben durch eine moderne und gerechte Tourismusabgabe ersetzt werden und alle Menschen aus dem gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen die Strände unentgeltlich nutzen können.

Es dürfe nicht sein, dass die Bürger für den Strand in der Nachbargemeinde eine Tageskurkarte erwerben müssen.

Petition hat schon über 5700 Unterstützer

Seit Monaten gibt es vor allem auf der Insel Rügen Proteste dagegen, dass Insulaner eine Tageskurkarte lösen müssen, wenn sie die Nachbargemeinde besuchen, in der Gäste die Abgabe zahlen müssen. Es gibt eine Petition, die bereits von über 5700 Personen unterstützt wird. Inzwischen gab es sogar einen Vorschlag von Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) die Kurtaxe völlig abzuschaffen. Aber auch dagegen gibt es Proteste.Lesen Sie auch: Kurtaxe: Harry Glawe will Rügen zur Modellregion für neue Regelung machen

Von Jens-Peter Woldt