In der Gemeinde Ostseebad Mönchgut gilt seit 1. Januar eine neue Kurabgabesatzung. Statt ganzjährig 1,25 Euro zahlt der Gast nun pro Tag 1,71 Euro in der Hauptsaison vom 1. Mai bis 31. Oktober sowie vom 23. Dezember bis 2. Januar und 1,37 Euro in der Nebensaison vom 1. November bis 22. Dezember sowie vom 3. Januar bis 30. April. Neu ist auch, dass Kinder bis sieben Jahre (vorher bis sechs Jahre) sowie Dienstreisende von der Kurabgabe befreit sind.

Höhe der Jahreskurkarten gesunken

Für Kinder von sieben bis 17 Jahren sind in der Hauptsaison 85 Cent und in der Nebensaison 68 Cent zu entrichten. Vorher waren es ganzjährig 71 Cent. Die Höhe der Jahreskurkarte für Erwachsene ist von 75 Euro auf nun 51,31 Euro gesunken, für Kinder von 42,60 Euro auf 25,65 Euro. Für Hunde ist ganzjährig eine Abgabe von 30 Cent fällig statt der bisherigen 49 Cent. Die Hunde-Jahreskurkarte kostet neun Euro statt bisher 29,40 Euro.

„Wir haben uns hinsichtlich der saisonalen Abgabe und der Personengruppen teilweise an die anderen Ostseebäder angepasst“, erklärt Tourismusdirektorin Franziska Gustävel. Die neue Kurabgabesatzung gilt allerdings nur für dieses Jahr. Hintergrund ist der Zusammenschluss der vier Ostseebäder Mönchgut, Göhren, Baabe und Sellin zur Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG). Deren Ziel ist es, einmal als eine Tourismusregion aufzutreten und bis zum Jahre 2023 eine gemeinsame Kurkarte zu entwickeln.

Tourist-Info in Gager geschlossen

Zum Ende letzten Jahres wurden die Tourist-Info und der Bauhof in Gager geschlossen. „Auf der einen Seite waren Personalwechsel ausschlaggebend und auf der anderen Seite der bauliche Zustand der Räumlichkeiten“, so Gustävel. Die Gäste können entweder nach Middelhagen oder nach Thiessow kommen. Zukünftig seien digitale Informationssysteme geplant, an denen sich die Gäste vor Ort informieren können. Dieses Projekt soll innerhalb der IMG realisiert werden. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes sind auf die Standorte Thiessow und Middelhagen aufgeteilt. Langfristig sollen der Fahrzeugpark, der Bauhof und die Tourist-Information der drei alten Gemeinden im geplanten Neubau zentralisiert werden. Im Jahre 2018 waren die Erholungsorte Middelhagen und Gager sowie das Ostseebad Thiessow zur Gemeinde Mönchgut fusioniert, die seit einem Jahr staatlich anerkanntes Ostseebad ist.

Drei kostenfreie Parkplätze werden gebührenpflichtig

Seit Beginn dieses Jahres werden auf den drei bisher kostenfreien Parkplätzen der Kurverwaltungen in Middelhagen, Thiessow und Alt Reddevitz nun Gebühren erhoben. An der Kurverwaltung Middelhagen und am Feuerwehrschuppen in Alt Reddevitz sind je Stunde 50 Cent fällig, wobei in Middelhagen die erste halbe Stunde kostenfrei ist. Eine Parkdauer bis zu drei Stunden kostet 2,50 Euro, ein Tagesticket vier Euro. Am Hafen von Thiessow ist je Stunde ein Euro zu entrichten, für ein Tagesticket sechs Euro.

„Die Parkautomaten sind bestellt und wir hoffen, dass sie zeitnah aufgestellt werden können. In Alt Reddevitz werden wir aufgrund der wenigen Parkflächen darauf verzichten. Hier können Gäste ausschließlich digital über die App Parkster bezahlen“, so Gustävel. Die Parkgebühren fließen in die Refinanzierung des Eigenanteils, den die Gemeinde für die Einwohner-Kurtaxe leisten muss. Denn für ihre Einwohner zahlt die Gemeinde eine Abgabe, mit der die Nutzung der touristischen Kur- und Erholungsanlagen abgegolten ist.

Sechs neue Öko-Klos und WC-Häuschen

Für den Ausbau der touristischen Infrastruktur investiert das Ostseebad in weitere öffentliche Toiletten. So werden drei neue, barrierefreie Eco-Toiletten angeschafft. Solche Öko-Klos gibt es bereits am Radweg zwischen Lobbe und Thiessow. Dort sowie am Thiessower Weststrand und auf dem Parkplatz in Groß Zicker werden die neuen Klohäuschen aufgestellt. Weiterhin werden zwei WC-Gebäude in Middelhagen und Gager gebaut. In Alt Reddevitz werden Teile der ehemaligen Feuerwehr zu einer öffentlichen Toilette umgestaltet. An den Strand kommt ein weiterer mobiler DLRG-Wachturm.

Eine große Investition wird auch die Erneuerung des Hafenmeistergebäudes in Thiessow. Hier sollen bald die Planungen starten. Mit 2092 Tagesliegern war das maritime Kleinod auch 2020 ein äußerst beliebtes Ausflugsziel.

Naturnahe Elemente zum Spielen und Verweilen

„Wir wollen unsere Ortseingänge gemeinsam mit einheimischen Künstlern gestalten, wie schon in Middelhagen, und auch die Illumination des Windschöpfwerkes dauerhaft realisieren. Dies ist um die Weihnachtszeit sehr gut angekommen“, so Gustävel. Neben einem Besucherlenkungskonzept soll es zudem in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat neue Highlights in der Freizeitinfrastruktur geben: kleine, nachhaltige und naturnahe Elemente zum Spielen und Verweilen.

Bei den Veranstaltungshöhepunkten soll die Reihe „LauschRausch“ fortgeführt werden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 227 Veranstaltungen angeboten. Für den ausgefallenen „Mönchguter Adventszauber“ soll es das „1. Mönchguter Frühlingserwachen“ geben. Dabei werden Frühlingsmärkte an vier unterschiedlichen Orten die bevorstehende Saison einleiten. Der zweite Anlauf für den Adventszauber ist ebenfalls fest eingeplant.

Aufenthaltsdauer der Gäste auf 6,9 Tage gestiegen

Trotz des späten Saisonstarts seien die Gästezahlen gut gewesen, auch wenn sie nicht ans Vorjahr anknüpfen konnten. Im Vergleich dazu wurden mit 105 005 Gästeankünften 12,3 Prozent weniger gezählt und mit 727 248 Übernachtungen 7,5 Prozent weniger. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist dagegen von 6,6 auf 6,9 Tage gestiegen.

Die Campingplätze – und hier besonders Thiessow und Lobbe - sind dabei wichtige Zugpferde, da sie über die meisten der rund 9400 Gästebetten im Gemeindegebiet verfügen. Jedoch auch die drei Campingplätze in Alt Reddevitz, Gager und Thiessow/Klein Zicker haben einen wichtigen Anteil an den Zahlen, weiß die Tourismuschefin. „Camping ist beliebt wie nie. Mit unseren Plätzen bedienen wir einen enorm wichtigen Markt.“ Allein in Thiessow wurden letztes Jahr 70 435 Gäste begrüßt.

Von Gerit Herold