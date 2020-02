Binz

Die junge Frau an der Binzer Seebrücke macht erst einen großen Bogen. Die Ansammlung von Vier- und Zweibeinern auf dem Binzer Seebrückenvorplatz beobachtet sie erst einmal aus sicherer Entfernung. Dann fasst sie sich ein Herz. „Sagen Sie, was ist das für eine Hunderasse?“, fragt sie in die Runde, während ihr Blick fasziniert von einem zum nächsten dieser „weißen Riesen“ wandert. Sabine Schneider und die anderen Herrchen und Frauchen hören die Frage nicht nur einmal an diesem Sonnabend und nicht nur in Binz. Wo auch immer ein Kuvasz auftaucht, weckt er die Neugierde von Tierfreunden. Die seltenen ungarischen Hirtenhunde beeindrucken mit ihrem weißen Fell und natürlich mit ihrer Größe. Mitglieder des Vereins der Kuvasz-Freunde trafen sich in den vergangenen Tagen auf Rügen zu gemeinsamen Unternehmungen mit ihren Vierbeinern.

Ursprünglich wurden diese Tiere zum Bewachen und zur Verteidigung der Herden gehalten. Heute sind Haus, Hof und Garten ihr bevorzugter Lebensraum, den sie sicher, aber ohne Aggressivität beschützen. Kann man einen solchen Riesen mit ins Hotel oder in die Ferienwohnung nehmen? Die Kuvasz-Freunde lachen und winken ab. „Man merkt gar nicht, dass die da sind“, sagt Sabine Schneider. „Die legen sich unter den Tisch und sind ruhig.“

Normalerweise sei auch ihr Gismo so ein Vertreter, versichert Familie Müllejans. Der neunjährige Rüde lebt bei ihnen im Haus zusammen mit der siebenjährigen Mischlingshündin Coco. Bei diesem Ausflug in Binz geriert er sich vor den Hündinnen wie ein Macho, sobald ein anderer Rüde in die Nähe kommt. Zu Hause in seinem Revier sei er aber ganz entspannt, sagen die Müllejans. „Man kann mit ihm ganz prima toben und ihn ordentlich knuddeln.“ Zum Einschlafen dürfe er sogar für ein paar Minuten ins Bett. „Dann legt er sich freiwillig auf den Boden.“ Weiche Betten und anderer Luxus scheinen die einstigen Hirtenhunde auch heute noch nicht zu reizen. „Diese Rasse ist zum Glück sehr ursprünglich und nicht überzüchtet“, sagt Familie Müllejans. Sie wollten ausdrücklich keinen Modehund und haben sich deshalb für einen Kuvasz-Welpen aus der Zucht von Sabine Schneider entschieden.

Der beste Freund des Postboten

Seit knapp einem Jahr lebt die 14 Monate junge Hündin Helka bei Franziska Kraft und Gerd Bunjes in Sachsen Anhalt – zusammen mit den Kindern der Familie, mit Hühnern, Kaninchen, Eseln und vielem mehr. „Wir haben einen Hund für den Hof gesucht“, sagt Franziska Kraft. Bei der Auswahl der Rasse erinnerte sie sich an eine Kommilitonin, deren Eltern zwei Kuvasz hatten. Die Tiere hatten sie damals schon sehr beeindruckt. Auf der Suche nach einem Züchter landeten sie bei Sabine Schneider im sächsischen Oberschöna. Auf dem Bauernhof in Sachsen-Anhalt kann sich Helka frei bewegen. Nähern sich Besucher, begrüßt sie die bellend, bleibt aber verträglich. „Der Postbote ist ihr bester Freund“, sagt Gerd Bunjes lachend.

Ganz anders als ein Schäferhund

Ein großes Grundstück haben auch Christel und Christian Heifarth – allerdings keinen Hund. „Wir hatten zwei Schäferhunde. Die sind leider verstorben.“ Die Heifarths hätten gern wieder einen Vierbeiner, am liebsten einen Kuvasz. „Wir finden diese Hunde toll und wollten sie uns mal aus der Nähe ansehen“, begrüßten sie die Kuvasz-Freunde am Sonnabend, als diese mit dem Rasenden Roland in Binz ankamen. Ungarischer Hirtenhund und Deutscher Schäferhund – dazwischen liegen Welten. Mit Drill, wie er bei manchen Diensthunden an der Tagesordnung ist, kommt man bei den Schönheiten aus der Puszta nicht weit. Darauf kommt es den Heifarths auch nicht an. „Wir wollten ganz bewusst einen Hund, der anders ist, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, ihn mit seinen Vorgängern zu vergleichen.“

Aufgaben für Hirtenhunde fehlen

Sabine Schneider wird mit den Insulanern in Kontakt bleiben. Die Züchterin setzt potenzielle Interessenten für die wenigen Welpen, die pro Jahr in Deutschland geboren werden, auf eine Warteliste. Ein Geschäft ist die Zucht für sie nicht. „Da verdient man nichts dran“, winkt die Rentnerin ab. Sie züchtet, weil sie diese Hunderasse in ihrer Urwüchsigkeit und Robustheit erhalten will. Und um das Überleben des Kuvasz überhaupt zu sichern. „Sonst verschwindet die Rasse irgendwann ganz, weil es für Hirtenhunde nichts mehr zu tun gibt.“

Zur Galerie Impressionen vom Ausflug des Vereins der Kuvasz-Freunde nach Binz. Mehr als ein Dutzend der imposanten ungarischen Hirtenhunde sorgte hier für Aufsehen.

Von Maik Trettin