L 301 auf Rügen voll gesperrt: Baustellenbus für Schüler

Gademow

Mit dem Unterrichtsstart nach den Osterferien müssen sich Schüler, die in Orten hinter Gademow in Richtung Gingst an der Landesstraße 301 wohnen, auf lange Umwege einstellen. Grund dafür ist die Vollsperrung der Landesstraße zwischen der B 96 und dem Abzweig Gademow, teilt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mit. Die für Straßenbauarbeiten vorgenommene Sperrung führe zu Einschränkungen und Fahrplanänderungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linien 35 und 38.

Mit dem Schulstart nach den Osterferien können die Busse der genannten Linien ab Donnerstag, dem 21. April, täglich bis 8.15 Uhr die Baustelle ohne Einschränkungen passieren. Damit ist die morgendliche Schülerbeförderung ohne Umleitungsverkehr abgesichert. Alle Haltestellen können zu den Fahrzeiten laut Fahrplan bedient werden. Ab 8.15 Uhr werden die Busse auf der Linie 35 (Bergen-Trent-Schaprode-Wittower Fähre/Süd) grundsätzlich über Güttin umgeleitet.

Baustellenbus nimmt Schüler mit

Für die Rückfahrten vom Schulstandort Gingst wird für die für die Haltestellen Ramitz Hof, Ramitz Siedlung, Muglitz, Boldevitz und Gademow ein sogenannter Baustellenbus eingesetzt. Dieser zusätzliche Bus fährt um 10.02, 12.09, 13.17, 14.17 und 16.25 Uhr ab Schulhof Gingst.

Für Rückfahrten vom Schulstandort Bergen aus nach Ramitz Hof, Ramitz Siedlung, Muglitz, Boldevitz und Gademow ist zu beachten, dass diese nur über die Linie 35 erfolgen können. Die Schüler fahren mit dem Bus dieser Linie nach Gingst und dort erfolgt am Schulhof der Umstieg in den „Baustellenbus“ zu den oben angegebenen Zeiten. In dem Zusammenhang bittet die VVR die Eltern betroffener Schüler, ihre Kinder auf die Änderung und den neuen Fahrweg hinzuweisen.

Für die Linie 38 gilt folgende Änderung: Ab 8.15 Uhr werden die Busse über Ralswiek, Gnies, Patzig, Thesenvitz bis Gademow-Wendeschleife und dann zurück über Kartzitz und Rappin umgeleitet. Aus Richtung Gingst erfolgen die Fahrten in umgekehrter Reihenfolge. Für die Haltestellen Ralswiek und Gnies werden die Abfahrtszeiten jeweils um 10 min vorverlegt.

Von ub