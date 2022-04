Bergen/Kluis

Rügens Mitte wird immer mehr zum Eldorado der Straßenbauer. Wird seit Wochen schon die Ringstraße in Bergen unter Vollsperrung ausgebaut, so kommt nun eine weitere Trasse hinzu. Am 4. April startet nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV der Ausbau der Landesstraße 301 zwischen Bergen und Kluis im Abschnitt zwischen Bergen und Ramitz Siedlung.

Bis zum 8. April soll der Fahrzeugverkehr noch halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden, ab dem 11. April bis zum 14. Juni ist die Straße dann komplett gesperrt – mit erheblichen Auswirkungen für alle, die von der Inselmitte aus in den Westen Rügens wollen oder von dort kommen. Der Verkehr wird über Samtens und Gingst umgeleitet.

1,83 Millionen Euro

Nach Angaben des Amtes gehen die Straßenbauer in Abschnitten vor – vom 8. April bis 7. Mai von der Kreuzung Bergen bis zur Kreuzung Gademow und vom 9. Mai bis 14. Juni von der Kreuzung Gademow bis zur Kreuzung Ramitz Siedlung. Dort werden jeweils Gräben, Bankette und Durchlässe instand gesetzt und schließlich die Fahrbahndecke erneuert. In dieser Art und Weise war man schon in den Jahren 2018 und 2020 in zwei Abschnitten von Kluis bis Ramitz Siedlung vorgegangen.

Die Kosten für das aktuelle Vorhaben beziffert das Landesamt mit 1,83 Millionen Euro. Das Geld wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern ausgegeben.

Von Chris Herold