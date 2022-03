Die Inzidenz liegt in Vorpommern-Rügen derzeit deutlich über 2500 und damit so hoch wie noch nie. Trotzdem sind die Impfzahlen bei den Angeboten des Landkreises in diesem Jahr stark rückläufig. Waren es im Januar noch über 16 000 verabreichte Impfungen, lag die Zahl im Februar bei gerade mal rund 3700. In den ersten beiden März-Wochen wurden insgesamt etwas mehr als 1100 Personen geimpft.

Am Sonntag lagen in Vorpommern-Rügens Krankenhäusern elf Covid-Patienten auf der Intensivstation, sieben davon mussten invasiv beatmet werden. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) lag am Sonntag bei 77 Prozent (Quelle: corona-in-zahlen.de).