Lärmstreit in Grevesmühlen: Piraten bekommen Rückendeckung von Störtebeker-Intendant

Der Streit um die Lautstärke im Piraten-Open-Air in Grevesmühlen geht weiter. Der Landkreis misst während der Vorstellungen den Pegel. Trotz der deutlichen Reduzierung der Lautstärke ist es dennoch zu Überschreitungen gekommen. Für die Premiere, die über 22 Uhr hinausging, gab es bereits einen Bescheid über 12 000 Euro, die das Theater an die Behörde zahlen muss.

Jetzt droht der nächste Ärger. Weil bei einer Sonntagsvorstellung am 8. August der Pegel laut den Messungen zu hoch war, droht eine Zahlung in Höhe von 6000 Euro. Laut dem Landkreis handelt es dabei nicht um Bußgelder, sondern um Zwangsgeld, die „wegen Nichteinhaltung als Beugemittel zur Durchsetzung unserer Forderungen eingesetzt“ würden.

Hintergrund ist die Klage von insgesamt drei Familien, die in der Umgebung des Theaters wohnen und auf die Einhaltung der Lärmrichtwerte pochen. Das Verwaltungsgericht in Schwerin hat in diesem Zusammenhang die Einhaltung der Auflagen sowie die Überwachung bestätigt. Gespräche und Mediationsverfahren in den vergangenen Jahren hatten zu keinem Ergebnis geführt.

29 000 Euro für die ersten Messungen

Die Messungen, die der Landkreis durchführt, muss das Theater übrigens selbst bezahlen. Jetzt kam der erste Überschlag in Sachen Finanzen. An Zwangsgeldern und Gebühren hat das Theater in diesem Zusammenhang bereits rund 28 000 Euro aufbringen müssen. Und diese Zahl dürfte sich noch deutlich nach oben steigern.

Darum geht es bei der Auseinandersetzung Seit das Piraten-Open-Air 2005 nach Grevesmühlen kam, damals noch auf der Festwiese am Ploggensee, gibt es Auseinandersetzungen um die Lautstärke. Inzwischen klagen drei Familien aus dem näheren Umfeld des Theaters, die auf die Einhaltung der Grenzwerte pochen. Um diese Grenzwerte einzuhalten, haben die Verantwortlichen inzwischen die Lautstärke deutlich reduziert, Knalleffekte wurden eingeschränkt und nach 22 Uhr gibt es nur noch Applaus, der zwischenzeitlich auch durch die Behörde untersagt worden war. 45 Dezibel sind die Grenze, die nach 22 Uhr und am Sonntag gilt. Zum Vergleich: 45 Dezibel ist in etwa der Geräuschpegel, der bei einem Gespräch in Zimmerlautstärke entsteht. Zweites Problem ist die Baugenehmigung. Die vergangenen Jahre galt das Theater als sogenannter fliegender Bau, das ist eine Sonderregelung beispielsweise für Theater, Konzertbühnen etc. Seit diesem Jahr fordert der Landkreis, die zuständigen Behörden sind in der Kreisverwaltung angesiedelt, eine Baugenehmigung. Die hat nach anfänglichem Widerstand Intendant Peter Venzmer Ende Mai beantragt. Für die Genehmigung sind umfangreiche Gutachten beispielsweise für den Brandschutz notwendig. Einer Sonderregelung ist die Grundlage dafür, dass der Spielbetrieb trotz der fehlenden Genehmigung beginnen konnte.

Intendant Peter Venzmer öffnet fast täglich Schreiben der Behörde, denn neben dem Lärm gibt es noch ein Problem. Die Baugenehmigung für das Theater ist noch nicht durch. Immer wieder fordert der Landkreis Gutachten und Unterlagen. „Jetzt sollen wir noch einen Pferdestall bauen. Dabei haben wir überhaupt keine Pferde mehr, die sind längst in Potsdam.“

Karl-May-Festspiele mitten in der Stadt

Die Auseinandersetzung zwischen Anwohnern, Theater und Behörden sorgt inzwischen im ganzen Norden für Aufmerksamkeit. Denn Freilufttheater gibt es nicht nur in Grevesmühlen. „Das Thema Lautstärke gibt es natürlich auch bei uns“, berichtet die Geschäftsführerin der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, Ute Thienel. Das Freilichttheater am Kalkberg liegt mitten in einem Wohngebiet. In Segeberg gibt es laut den Veranstaltern regelmäßig Gespräche mit den Anwohnern.

Ute Thienel: „Ganz wichtig ist, dass man Absprachen auch wirklich einhält – ohne Wenn und Aber.“ Rücksicht auf die Anwohner nehme man unter anderem, was die Länge der Stücke angeht. Bis 22 Uhr muss die Inszenierung über die Bühne sein und der Schlussapplaus begonnen haben. Applaus und Feuerwerk dauerten dann bei Karl May noch einmal 10 bis 15 Minuten. Eine Ausnahme gibt es nur für die Premiere, die darf inklusive der Ansprachen etwa 30 Minuten länger dauern. „Auf diese Weise ist über Jahrzehnte ein Vertrauensverhältnis gewachsen“, betont die Geschäftsführerin.

Kalkberg-GmbH-Geschäftsführerin Ute Thienel Quelle: Oliver Vogt

In Segeberg sei es nie um Dezibel gegangen. Trotzdem denkt man immer an die Nachbarn: „Wir haben die Lautstärke der Gewehrschüsse reduziert und Explosionen ohne Druckwelle entwickelt.“ Außerdem lassen die Festspiele seit Jahrzehnten in jeder Saison ein Lärmgutachten durch einen externen Sachverständigen anfertigen, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben erfüllt werden.

Peter Hick: Wir sind doppelt so laut

Peter Hick, Leiter der Störtebeker-Festspiele, fühlt mit den Piraten. „Wir hatten auch mal eine Klage wegen Lärmbelästigung“, berichtet er. Aber: „Wir hatten von der Politik und der Verwaltung immer volle Rückendeckung.“ Diese sei unverzichtbar, denn der Ort lebe doch zum Teil auch vom Theater.

Peter Hick, Intendant Störtebeker Festspiele Quelle: Lilienthal Dietmar

Hick hat in der letzten Woche eine Aufführung der Piraten besucht und weiß: „Wir bei Störtebeker sind doppelt so laut wie die Piraten. Das in Grevesmühlen war von der Lautstärke her doch Tischfeuerwerk“.

Vineta-Festspiele ohne Probleme

Kürzlich habe er auch die Vineta-Festspiele auf der Ostseebühne in Zinnowitz besucht. Dort arbeite man mit ähnlichen Spezialeffekten und pyrotechnischen Explosionen wie in Grevesmühlen, berichtet Hick. „Und das liegt mitten in der Stadt“, gibt er zu bedenken.

„Wir haben keinerlei Probleme mit unseren Nachbarn“ sagt Andreas Flick, Geschäftsführer der Vorpommerschen Landesbühne, dem Veranstalter der Vineta Festspiele. „Die Anwohner sind alle sehr freundlich gestimmt.“ Auch bei Vineta achtet man genau auf die Uhr: „Um 22 Uhr ist Schluss, inklusive Applaus.“ Von der Verwaltung habe man keinerlei Auflagen hinsichtlich der Lautstärke bekommen.

Störtebeker Hick rät den Grevesmühlener Piraten vielleicht „auch noch mal ordentlich nachzumessen“. Er habe bei einer Beschwerde mal Akustiker aus Rostock gebeten, am Haus der Betroffenen nachzumessen. „Das Zirpen der Grillen im Gras vor der Haustür war lauter als unser Theater.“

Von Annabelle von Bernstorff und Michael Prochnow