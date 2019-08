Lancken-Granitz

Einen Heidenspaß hatten Kinder und erwachsene Einwohner von Lancken-Granitz und Nachbarorten am Dorffest, das die Gemeinde am Sonnabend gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr ausrichtete. Dabei gab es auf dem Gelände am Gemeindezentrum eindrucksvolle Vorführungen nicht nur von der Jugendfeuerwehr, sonder...