Neuenkirchen

Marode, schmal und zudem durch scharfe Kurven unübersichtlich – wer durch Neuenkirchen mit dem Auto fährt, muss oft auf die Bremse treten, wenn ihm größere Fahrzeuge wie Traktoren mit Anhänger oder Busse entgegenkommen. Damit soll Schluss sein, die Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Dafür gibt es Geld vom Land. Das unterstützt das geplante Straßenbau-Projekt.

610 000 Euro für den Ausbau

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erhält vom Infrastrukturministerium Mecklenburg-Vorpommern für den Ausbau des zweiten Bauabschnitts der Kreisstraße RÜG 05 zwischen Neuenkirchen und Grubnow Fördermittel in Höhe von rund 610 000 Euro. Die Förderung sei nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in MV bewilligt worden, teilt das Ministerium mit.

Straße soll einen Meter breiter werden

Die marode Ortsdurchfahrt in Neuenkirchen soll nicht nur erneuert werden. Die Ausbaupläne sehen vor, die Fahrbahn von aktuell 4,50 Meter auf 5,50 Meter zu verbreitern. Zudem sollen die Stellflächen für die Bushaltestellen neu angelegt werden. Zudem werde der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen im Zuge des Straßenausbaus das vorhandene Abwassernetz erneuern, kündigt das Ministerium an. Dadurch verbessere sich auch die Straßenentwässerung in Neuenkirchen an der Kreisstraße, die als einzige Zufahrt die Orte Vieregge, Neuenkirchen, Neuendorf und Silenz an die Landesstraße 30 anbindet.

Fertigstellung für das vierte Quartal 2020 vorgesehen

In den Ausbau der Ortsdurchfahrt Neuenkirchen werden insgesamt knapp 980 000 Euro investiert. Nach Angaben des Ministeriums sollen die Arbeiten voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres beginnen und im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt dieses Straßenbau-Projektes auf der freien Strecke zwischen Neuenkirchen und Grubnow wurde bereits in den Jahren 2017/18 realisiert.

Udo Burwitz