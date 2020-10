Landesmeistertitel für die SG Empor Sassnitz im Badminton

Sassnitz

Der Saisonhöhepunkt der Badmintonsportler von der SG Empor Sassnitz ist die Landesmeisterschaft, deren Durchführung in diesem Jahr lange nicht ganz sicher war und nun doch unter strenger Einhaltung aller Corona-Regeln in der großen Sport- und Kongresshalle in Güstrow stattfinden konnte.

Dass sie sportlich auf einem guten Weg waren, konnten sie bereits beim ersten Turnier nach Wiedereröffnung des Spielbetriebes Ende August beim Kinder- und Jugendpokal in Güstrow feststellen, wo viele Podiumsplatzierungen der Sassnitzer erreicht werden konnten. Nun folgte ein tolles Ergebnis der Spieler der SG Empor bei der Landesmeisterschaft 2020. Insgesamt waren es 21 Pokale, die den Heimweg nach Sassnitz antreten durften, im Vorjahr waren es dagegen nur 13 Medaillen gewesen.

Nur zwei Sportler gingen leer aus

Von den 13 Startern kehrten elf mit Pokalen zurück. Und die beiden, die leer ausgingen, waren auch knapp an einem 3. Platz vorbeigeschrammt, zeigten dabei jeweils auch eine tolle Leistung.

Den Landesmeistertitel sicherten sich in der Altersklasse U15/Jungen in einem hart umkämpften 3-Satz-Spiel Mika Heinze und Tuan Pham, wobei es für Tuan die erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft im Badminton war.

Pokal im ersten Trainingsjahr

Die erfolgreichsten Starter waren mit jeweils drei Pokalen Johanne Jandura, Trixi Kaczeniok und Mika Heinze (alle U15). Sehr motivierend waren auch je zwei Pokale für die Neuzugänge Pihla Raths (U11), Enola Grommek (U13) und Tuan Pham (U15), die ihre erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft erleben durften und die noch kein ganzes Jahr intensiv Badminton trainieren, wobei Tuan schon etwas länger im Freizeitbereich dabei war.

Sportlich erwähnenswert ist außerdem der 3. Platz von Sharice Neumann in der stark besetzten Altersklasse U17/Mädchen. Für Sharice ist diese Platzierung die Belohnung für ein sehr fleißiges und regelmäßiges Training.

Nicht alle Wünsche erfüllt

Wenn man weiß, wie wenig Freizeit die gymnasiale Oberstufe im zwölfjährigen Abitur den Schülern lässt, sind auch die 3. Plätze im Doppel durch Anneke Jandura/ Jennifer Gräfe und Malte Thomann (gemeinsam mit seinem Rostocker Partner) in der Altersklasse U19 hoch einzuschätzen.

In diesem Jahr sind nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Johanne Jandura und Trixi Kaczeniok sind die erfolgreichsten Teilnehmerinnen dieser Landesmeisterschaft, hätten aber auch gerne gemeinsam ihren Titel im Doppel aus dem Vorjahr verteidigt.

Teilnahme ungewiss

Johanne, die seit Beginn des Jahres in den Landeskader Badminton aufgenommen wurde, war im Finale nach einem Satz noch auf Landesmeisterkurs im Einzel, musste sich aber letztendlich ihrer Dauerrivalin aus Greifswald geschlagen geben. Eine Verletzungspause im Vorfeld hatte die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft gestört und lange war ihre Teilnahme gar nicht sicher.

