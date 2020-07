Landespolizei codiert in Bergen auf Rügen Fahrräder

Bergen

Am Mittwoch, 8. Juli, bietet die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Markt in Bergen an. Neben der Codierung besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich Tipps zum Thema Einbruchsschutz einzuholen.

Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, dass der Akku bereits im Vorfeld ausgebaut wird. Sollte dies im Vorfeld nicht möglich sein, wird darum gebeten, den Schlüssel zum Ausbau des Akkus mitzubringen.

Anzeige

Bei herkömmlichen Fahrrädern ist keine weitere Vorbereitung für die Codierung notwendig. Egal, ob privat oder geschäftlich, bei Karsten Block von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erhalten Interessierte die Möglichkeit, sich über einen effektiven Einbruchsschutz zu informieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie auch

Von OZ