Landeszootag: Das erwartet Besucher heute in Vorpommerns Tierparks

Am heutigen Mittwoch (22. Juli) ist Landeszootag. Ein guter Anlass bei den Tiergärten in Vorpommern nachzufragen, was es nach dem Corona-Lockdown Neues gibt und wie sie den Tag begehen.

Stralsund : Taufe für den kleinen Truthahngeier

Der Stralsunder Zoo wird zum Landeszootag mit vielen Überraschungen insbesondere für seine kleinen Tier-Fans aufwarten, denn beim Landeszootag erwartet die Besucher ganztags, also von 9 bis 19 Uhr, ein prall gefülltes Unterhaltungsprogramm. Erstmals wird es eine Zoo-Rallye mit vier Stationen und zwar am Bauerngarten, beim Wolfsgehege, an der Bären-Anlage und rund um das Ackerbürgerhaus geben. Der Sieger oder die Siegerin der Zoo-Rallye darf heute Nachmittag um 14.30 Uhr bei der Flugshow die Namenstaufe für den kürzlich geschlüpften Truthahngeier übernehmen.

Doch zuvor müssen die jungen Zoo-Tag-Gäste an jeder Station drei Fragen richtig beantworten, um als Sieger des Wettbewerbs hervor zu gehen. Gemäß seinem Motto „Vom Bauernhof bis in den Dschungel“ hat der Stralsunder Zoo über die in ihm beheimateten Haustieren und Wildtierarten ein paar wissenswerte Tafeln errichtet, auf denen aufmerksame Rallye-Teilnehmer die richtige Antwort finden können. „Es dürfen natürlich auch die Mitarbeiter befragt werden, wenn jemand nicht weiter weiß“, sagt Zoochef Dr. Christoph Langner und bittet gleichzeitig alle Besucher, die coronabedingten Auflagen besonders zu beachten und einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.

Für das leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste wird Jörg Kiauk als gastronomischer Leiter und sein Team vom Bistro „Delikater“ und der Förderverein „Zoofreunde“ mit seiner „Naschstuv“ sorgen. Die „Zoofreunde Stralsund“ wollen mit ihren Einnahmen den Neubau einer Voliere für die Roten Sichler mit finanzieren.

In der neuen Lori-Anlage dürfen die zutraulichen bunten Publikumslieblinge von den Besuchern gefüttert werden. Quelle: Franzi Haase

Marlow: Einmal die bunten Loris füttern

Die Besucherspitzen der vergangenen Jahre habe der Vogelpark Marlow zwar noch nicht erreicht, „aber ich denke, dass wir einigermaßen durch das Jahr kommen“, sagt Park-Chef Matthias Haase. Die Voraussetzung: Keine neuerlichen Einschränkungen des Parkbetriebs. Bis zu 2000 Gäste würden derzeit täglich den Vogelpark besuchen. In den Jahren vor der Corona-Krise waren es an den besten Tagen bis zu 3500. „Nach der Öffnung am 20. April begann es ziemlich zäh“, erinnert sich Haase. Erst als Urlaubsgäste wieder nach MV reisen durften, wuchsen auch die Besucherzahlen. Da einige Bundesländer sehr spät in die Sommerferien gestartet sind, hofft Haase, im Spätsommer in Sachen Besucherzahlen noch etwas aufzuholen.

Bis auf wenige Ausnahmen laufe der Parkbetrieb wieder normal. Das kleine Tropenhaus sei geschlossen, weil hier die Abstände nicht eingehalten werden könnten. Auch die Madagaskar-Anlage könne ebenfalls nicht betreten werden, sei aber von außen einsehbar. „Wir versuchen, den Parkbetrieb aufrechtzuerhalten. Das Wichtigste ist, dass unsere Gäste zufrieden sind“, so Matthias Haase. Die Corona-Regeln würden dabei größtenteils eingehalten. „Die meisten Gäste sind vernünftig.“ Die fünfwöchige Corona-Pause habe der Park dank der Hilfen des Landes gut überstanden. Die laufenden Kosten, etwa für Tierpflegerlöhne oder Futterkosten, seien zu etwa 90 Prozent durch die Corona-Hilfen gedeckt worden.

Der Wolgaster Heimattierpark bietet durch seine zahlreichen begehbaren Gehege für Kinder wunderbare Möglichkeiten, Tiere – zum Beispiel die Nasenbären – ganz nah zu erleben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wolgast : Wo die Nasenbären turnen

Hoch über den Köpfen der Besucher turnen im Wolgaster Tierpark die Nasenbären durch ihr Gehege. Nebenan lässt es sich das Damwild gut gehen. Im Mäusehaus herrscht Hochbetrieb und im neu gestalteten Wolfsgehege streifen die Tiere nah an der Besucherplattform vorbei. Viele Gehege sind auch begehbar. Kinder und Eltern sind gleichermaßen begeistert von der herrlichen Tierparkanlage.

Tierparkleiter Mirko Daus freut sich über den Zuspruch. „Wir haben hier durch die vielen Urlauber von der Insel Usedom pro Tag über 300 Besucher und hören viel Lob“, sagt er. Zum Landeszootag am 22. Juli bietet der Wolgaster Tierpark ein extra Programm: Alle Kinder haben freien Eintritt. Um 11 Uhr gibt es eine Führung nur für Kinder und im Anschluss wird eine Zoorallye durchgeführt. Außerdem findet zum ersten Mal in diesem Jahr eine kindgerecht kommentierte Tierfütterung bei den Alpakas, Zwergottern und Erdmännchen statt. Der Wolgaster Tierpark hofft deshalb heute auf ganz viele interessierte Besucher.

Trotz Corona: Die Tiere bekommen auch weiterhin Streicheleinheiten von den Tierparkmitarbeitern. So wie dieser Waschbär, den Cheftierpfleger Frank Tetzlaff auf dem Arm hält. Quelle: Christin Lachmann

Greifswald : Mit dem Waschbär auf Du und Du

Den Landeszootag zelebriert der Greifswalder Tierpark etwas kleiner. Kinder erhalten freien Eintritt und um 15 Uhr wird es wieder eine Futterrunde geben, die wegen Corona erst mal nicht öffentlich durchgeführt wurden. An Nachwuchs mangelt es dem Tierpark derzeit nicht. Neben den Eichhörnchen, die Junge bekommen haben, gibt es derzeit noch ein weiteres Highlight: „Wir hatten erfolgreiches Jahr bei unseren Störchen, die werden gerade flügge. Es ist ein tolles Bild, wenn sie aufsteigen, über den Tierpark kreisen und wieder zurückfliegen“, sagt Cheftierpfleger Frank Tetzlaff.

Im Herbst wird zudem Nachwuchs bei den Wasserschweinen erwartet. Knapp 1000 Tiere aus 90 verschiedenen Arten beheimatet der kleine Zoo. Freuen dürfen sich die Besucher bald auf einen ganz besonderen Hingucker: Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für den neuen Kinderbauernhof losgehen, wie Tetzlaff verrät. In diesem können Gäste dann in dem Tierpark auch übernachten.

Es ist ein Mädchen: Das Kälbchen ist am 15. Juli im Tierpark Grimmen geboren worden. Quelle: Christin Trapp

Grimmen: Nachwuchs bei den Hochlandrindern

Nachdem der Tierpark in Grimmen am 20. April wieder Besucher empfangen durfte, herrschte vier Wochen lang ein reger Betrieb, erzählt Tierpark-Chefin Christin Trapp: „Wir hatten jeden Tag so viele Gäste, wie sonst nur an den Wochenenden. Die Menschen hatten ganz spürbar das Bedürfnis, wieder etwas erleben zu wollen und sich an der frischen Luft zu bewegen.“ Mittlerweile habe sich der Besucherstrom wieder normalisiert. „Wir können wirklich nicht klagen.“

In den vergangenen Wochen gab es wieder tierischen Nachwuchs in Grimmen. Ein Alpaka-Jungtier und ein Kälbchen der schottischen Hochlandrinder wurden geboren. Auch die Erdmännchen haben sich vermehrt. Christin Trapp und ihre Kollegen stockten auch das Sortiment ihres neuen Souvenir-Shops auf. Die Tierpark-Chefin ist sich sicher, dass auch die Tiere während der Zeit des Lockdowns spürten, dass plötzlich keine Besucher mehr in den Tierpark kamen. Vor allem die Tiere im Streichelzoo fühlten sich wieder wohler, als die Besucher zurückkamen und sie ihre Kuschel-Einheiten zurückbekamen.

Das Wildschwein Eberhard, das Wappentier des Sassnitzer Tierparks, hat bereits sein neues Gehege bezogen. Quelle: Maik Trettin

Sassnitz : Keiler Eberhard und die Baustelle

Die Bauarbeiter sind zur Zeit die einzigen „Besucher“, die die wenigen noch verbliebenen Bewohner des Sassnitzer Tierparks zu Gesicht bekommen. Seit geraumer Zeit ist das Areal am Steinbach geschlossen – erst wegen der Vogelgrippe, dann wegen des bevorstehenden Umbaus. Fast alle Tiere wurden an andere Einrichtungen vermittelt. Nur wenige, wie die Wildschweinfamilie des Wappentiers Eberhard, der Waschbär oder die Japan-Makaken sind in Sassnitz geblieben. Um sie herum bleibt so gut wie kein Stein auf dem anderen. Derzeit wird der Schwanenteich vollkommen saniert und umgestaltet. Mit ihm begann 1963 die Geschichte des Tierparks. Ein Jahr später wurden die ersten Gehege für Rehe und Wildschweine übergeben.

Der Steinbach, der durch den Tierpark fließt, hat teilweises ein neues Bett bekommen. Die nächsten Arbeiten werden Stück für Stück ausgeschrieben. Geplant ist unter anderem der Bau einer großen Vogelvoliere. Wann der Tierpark wieder für Besucher öffnet, weiß derzeit noch niemand. Der Um- und Neubau wird immer teurer. Mittlerweile geht man in Sassnitz nicht mehr von fünf, sondern bereits von acht Millionen Euro aus.

Von Christin Lachmann, Cornelia Meerkatz, Robert Niemeyer, Carolin Riemer, Christian Rödel, Maik Trettin