Landkreis Vorpommern-Rügen: Britische Corona-Mutante auf dem Vormarsch

Stralsund/Bergen

Bis zum Donnerstagnachmittag haben sich insgesamt 2548 Menschen mit dem Corona-Virus im Landkreis infiziert, das geht aus einem Facebook-Video hervor, welches der Landkreis am Freitag veröffentlichte. Die Zahlen der Infizierten steigen in den vergangenen Tagen stetig an, die Inzidenz liegt im Landkreis weiterhin bei über 60.

Derzeit gibt es nach Angaben von Gesundheitsamtchef Jörg Heusler rund 48 neue Fälle im Landkreis, 20 davon sind Kontaktpersonen von bekannten Fällen, bei 28 von Ihnen ist die Behörde noch bei der Nachverfolgung. Hier könnten sich auch noch Tatbestände ergeben, so Heusler.Im Idealfall kann der Landkreis diese Fälle zu den bekannten Infektionsclustern zurückverfolgen. Gelingt das nicht mehr, gilt die Lage als diffus und die hart erkämpften Öffnungen müssten wieder gekippt werden. Der Chef des Gesundheitsamtes des Landkreises Jörg Heusler nennt einen möglichen Grund für den Anstieg der Infektionszahlen im Kreis. „Weit über 50 Prozent der Infizierten sind von der englischen Variante betroffen“, sagt er. „ Wir spüren ganz deutlich, dass wenn die Erkrankung beispielsweise eine Familie erreicht, viele Angehörige mit erkranken.“

Hohe Ansteckungsgefahr bei Virusvariante

Bei einer fünfköpfigen Familie seien es früher vielleicht ein oder zwei Ansteckungen gewesen, heute sind es nicht selten alle fünf. „Diese Ansteckungsfähigkeit ist natürlich aber nicht auf die Familie beschränkt“, sagt Heusler. „Deshalb ist es ganz wichtig die Regeln einzuhalten. Gerade jetzt: Abstand, Kontaktminimierung und Mund-Nasenschutz. Jetzt müssen wir die Infektionen stoppen. Wir bemühen uns redlich, die Situation einzufangen. Aktuell gelingt uns das noch recht gut.“

Von Anne Ziebarth