Stralsund

Voller Stolz wirft Karina Werner, Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Jobcenter des Landkreises Vorpommern Rügen, einen Blick auf die aktuellen Zahlen. „Was für ein tolles Ergebnis!“, ist ihre erste Reaktion. „Fast ein Viertel aller Stellen, die mit Hilfe des Teilhabechancengesetzes in MV entstanden sind, wurden in unserem Landkreis geschaffen. Zwei Jahre Arbeit, die sich sehen lassen können.“

Zum 1. Januar 2019 war das Teilhabechancengesetz in Kraft getreten. Mit seiner Hilfe sollen Menschen, die bisher wenig oder keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten, die Möglichkeit bekommen, im Arbeitsleben Fuß zu fassen. „Dafür brauchen wir Unternehmen in der Region“, so Karina Werner weiter. „Und die Unternehmen haben uns auch nicht im Stich gelassen. Ganz im Gegenteil. Nachdem die Werbetrommel im letzten Jahr gerührt wurde, kamen viele auf uns zu.“

Natürlich gibt es für die Firmen auch Vorteile. So werden die Lohnkosten bis zu fünf Jahre – anfangs ganz und später zum Großteil – übernommen. Aber: „Die Unternehmen investieren auch sehr viel Zeit und binden andere Arbeitskräfte, um Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Das muss man definitiv berücksichtigen.“

Coaching für die neuen Beschäftigten

Des Weiteren sei mit dem Gesetz eine Neuerung geschaffen worden – das sogenannte Coaching. Dabei würden die neuen Beschäftigten neben der Arbeit weiter unterstützt. Das könne ganz vielfältig sein: Passende Qualifizierungsangebote finden, die ebenfalls vom Jobcenter bezahlt werden, Praktikumsplätze akquirieren, aber auch ganz persönliche Hilfen werden angeboten.

Konflikten frühzeitig entgegen wirken

„Wir möchten Hilfestellung geben, um kleinere und auch größere Probleme zu lösen. Wir zeigen Wege auf, die Schritte muss jedoch jeder selbst gehen“, erklärt Karina Werner. Durch das Coaching könne Konflikten frühzeitig entgegengewirkt werden. Die Coaches seien ein Bindeglied zwischen dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten und können im Bedarfsfall auch zwischen beiden vermitteln.

Große Nachfrage am Arbeitsmarkt

„Auf dem regionalen Arbeitsmarkt steht eine größere Nachfrage an Arbeitnehmern einer deutlich kleineren Gruppe an möglichen Beschäftigten gegenüber. Längst sind es nicht mehr nur Fachkräfte, die gesucht werden“, sagt Karina Werner. Arbeitskräfte werden mittlerweile in allen Branchen gesucht, unter ihnen auch viele Hilfskräfte. Viele Unternehmen kennen ihre Altersstruktur und wissen, wann die nächsten Mitarbeiter in Rente gehen. Dem wollen sie entgegenwirken und nutzen die Chance, über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ihre neuen Mitarbeiter einzuarbeiten und zu qualifizieren, weiß die Betriebsleiterin des Jobcenters.

4,2 Millionen Euro im Haushalt

Weit über 300 Stellen wurden seit dem 1. Januar des letzten Jahres im Landkreis Vorpommern-Rügen durch diese neuen Instrumente zur Teilhabe am Arbeitsmarkt geschaffen. Alleine in diesem Jahr werden dafür im Haushalt des Jobcenters knapp 4,2 Millionen Euro veranschlagt.

Von OZ