Landräte in MV fordern mehr Geld: Das verdienen sie jetzt schon

„Eine Aktion zur Unzeit“, „Abgehobenheit“ und „Realitätsverlust“: Für die Forderung der Landräte in Mecklenburg-Vorpommern, mehr Geld für die eigene Arbeit zu kassieren, hagelt es aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen heftige Kritik.

Die sechs Verwaltungschefs der Landkreise hatten sich in einem gemeinsamen Brief an Innenminister Torsten Renz (CDU) gewandt. In diesem Papier drängen sie auf eine höhere Bezahlung. Sie liefern dafür auch Gründe. Ob beim Breitband-Ausbau, bei der Aufnahme von Flüchtlingen oder in der Corona-Krise: Immer wieder wälzt das Land MV die Probleme auf die Landkreise ab – und nimmt diese damit als „Feuerwehr“ in Anspruch.

Stralsunds OB: „Forderung zeugt von wenig Feingefühl“

Doch die Landräte fordern nicht etwa eine bessere finanzielle Ausstattung für ihre Landkreise, sondern für sich selbst. Bei anderen Politikern und auch in der Wirtschaft kommt dieses eigennützige Engagement gar nicht gut an. „In Zeiten von Krise und Kurzarbeit erscheint die Forderung der Landräte äußerst unpassend und zeugt nicht gerade von Feingefühl gegenüber den Menschen in MV“, prangert der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Aktion der Landräte an. „Die vorgebrachten Argumente sind kein Grund für eine Gehaltserhöhung, sondern allenfalls für eine Erhöhung des Etats zur Umsetzung wichtiger Projekte.“

Die Landräte sehen dies natürlich anders. „In ganz Deutschland sind die Landräte höher eingruppiert“, lenkt Vorpommern-Rügen Landrat Stefan Kerth (SPD) den Blick auf die Verhältnisse im bundesweiten Vergleich. „Mecklenburg-Vorpommern schert in der Höhe der Besoldung der Landräte als einziges Bundesland nach unten aus. Einen sachlichen Grund sehe ich hierfür nicht. Dieses Vorgehen hinterfragen die Landräte aus Mecklenburg-Vorpommern“, so seine Position.

Kerstin Kassner: „Landkreise sollten mit besserem Etat ausgestattet werden“

Unterstützung bekommt Kerth hierbei von Kerstin Kassner (Linke), ehemalige Landrätin der Insel Rügen. „Wie die Besoldung der Landräte heute aussieht, weiß ich nicht genau. Allerdings ist die Verantwortung riesig in den gigantischen Kreisen“, sagt Kassner. „Als Landrätin habe ich damals weniger Gehalt gehabt als zuvor als Landtagsabgeordnete.“ Doch auch Kassner schiebt hinterher: „Ob der Zeitpunkt für die Forderung gut gewählt ist, bezweifle ich.“

Sie spricht sich dafür aus, dass nicht Landräte mehr Geld bekommen, sondern die Landkreise. „In MV war die Finanzausstattung über viele Jahre gering, die sozialen Aufgaben sind nach wie vor hoch. Das hat Corona noch zusätzlich verschärft. Die Kreisgebietsreform hat dabei nichts zur Verbesserung der Effektivität der Kreise beigetragen. Die Nähe zum Bürger hat gelitten, die Wege haben sich verlängert, die Hierarchie erweitert und auch Geld wurde nicht gespart.“

Bis zu 9065 Euro für Landräte im Nordosten

Doch wie viel verdienen die Landräte momentan? Das Schreiben selbst enthält Besoldungstabellen der Bundesländer aus dem Jahr 2019. Daraus geht hervor, dass die Bezüge der Landräte im Nordosten mit bis zu 9065 Euro im Monat im unteren Bereich lagen. Allerdings gehörten mit dem Saarland und Rheinland-Pfalz auch zwei westdeutsche Bundesländer zu den Regionen, in denen Landräte weniger verdienten als in Mecklenburg-Vorpommern.

Sachsen gewährte mit 10 128 Euro in Ostdeutschland die höchsten Bezüge für Landräte. Nach jüngsten Tariferhöhungen verdient ein Landrat in der Besoldungsstufe B6 in MV inzwischen rund 9700 Euro. Nur die Verwaltungsspitze in Nordwestmecklenburg verdient mit 9100 Euro etwas weniger, da dort die Einwohnerzahl unter 175 000 liegt.

So viel Geld fordern die Landräte

Wie sieht die Forderung der Landräte aus? Um den Anschluss im Bundesvergleich zu halten, fordern sie angeblich, dass ihr Gehalt um 500 bis 1000 Euro im Monat aufgestockt werden. Dafür wollen die Landräte MV in die höhere Besoldungsgruppe B7 aufsteigen. Bei den Bezügen hätten sie dann sogar Sachsen in der Tasche. Ob die Landräte mit ihrer Forderung Erfolg haben könnten, ist bisher unklar. Innenminister Renz ließ am Freitag jedenfalls mitteilen, dass er das Kabinett über das Schreiben des Landkreistages informiert habe und entsprechende Gespräche geführt würden.

In MV werden die schlechtesten Löhne und Gehälter gezahlt

Ob die Forderung rechtens ist? Im Jahr kommen die Landräte schon jetzt auf einen Bruttoverdienst von deutlich mehr als 120 000 Euro. Sie verdienen damit schon jetzt fast vier Mal so viel wie der Durchschnitt in MV. Denn dieser liegt laut Gehaltsatlas 2021 bei 33 690 Euro. MV ist damit im Bundesvergleich das Schlusslicht. Von den ostdeutschen Ländern ist der Verdienst in Thüringen mit 35 852 Euro noch am höchsten. Im norddeutschen Nachbarland Schleswig-Holstein verdient man im Schnitt sogar 38 994 Euro.

Und im Saarland? Das Saarland liegt im Bundesvergleich auf Platz 8 mit immerhin 41 313 Euro. In Hamburg verdient man im Schnitt sogar mehr als 10 000 Euro mehr als MV. Mit 45 571 Euro landet die Hansestadt an der Elbe im Ranking auf Platz 3.

Auch die Landkreis-Mitarbeiter tragen Mehrarbeit

„Das ist eine Debatte zur Unzeit, denn niemand weiß, wie sich die Finanzsituation der Landkreise mit und nach Corona weiter entwickeln wird“, kritisiert Jürgen Suhr (Grüne). Vor allem: „Wenn das mit den zunehmenden Aufgaben der Landkreise begründet wird, dann tragen nicht nur die Landräte die Mehrarbeit, sondern auch die Mitarbeiter der Landkreise. Es wäre angemessen gewesen, auch hier über eine Erhöhung nachzudenken“, so Suhr.

„Die Forderung ist für viele Menschen ein Schlag ins Gesicht“

Schärfere Kritik kommt von der Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen. „Jeder soll nach seinen Leistungen bezahlt werden. Ich halte die gegenwärtige Vergütung der Landräte für leistungsgerecht und auskömmlich. Insofern halte ich die Forderung für vollkommen ungerechtfertigt“, sagt Mathias Löttge.

Auch er verweist darauf, dass gerade viele Menschen wie Selbstständige und Freiberufler um ihre Existenz fürchten müssen. „Für diese Menschen ist eine solche Forderung wie ein Schlag ins Gesicht. Sie zeigt eine absolute Abgehobenheit, einen erheblichen Realitätsverlust und eine mangelnde Sensibilität gegenüber den Sorgen und Problemen der Menschen auch hier in unserem Landkreis.“ Den Mitarbeitern der Verwaltung gegenüber hält er das Verhalten für vollkommen unfair. „Die Landräte tun so, als würden sie die zusätzlichen Aufgaben alleine lösen, um damit einen entsprechenden Gehaltsanspruch zu begründen“, sagt Löttge. Dem sei aber nicht so.

IHK: „Landräte sollten eigene Sichtweise überdenken“

Auch aus der Wirtschaft hagelt es Kritik. „Es ist der absolut falsche Zeitpunkt“, sagt Torsten Grundke, Vizepräsident der Industrie und Handelskammer (IHK). „Viele Bürger in MV sind in Kurzarbeit, müssen auf bis zu 40 Prozent ihres Gehaltes verzichten. Andere sind durch die Landesverordnungen zur Pandemiebekämpfung sogar arbeitslos geworden.“

Corona hätte dabei auch den Unternehmen stark zugesetzt. „Wer nicht insolvent ist, ist teils hoch verschuldet“, sagt Grundke und fordert, dass die Landräte in MV ihre Sichtweise korrigieren. „Ihre Forderung nach mehr Geld ist das absolut falsche Signale an die Bürger.“

