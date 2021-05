Stralsund

Landrat Stefan Kerth (SPD) verleiht seiner Forderung nach einer Öffnung aller touristischen Bereiche in Vorpommern-Rügen ab dem 1. Juni jetzt Nachdruck. In einem internen Schreiben an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) stellte er am Freitag klar, dass der mögliche Öffnungsstart mindestens eine Woche vorher verkündet werden muss. „Die Beherbergungsbetriebe des Landkreises brauchen dringend eine Vorlaufzeit, sonst können sie die nötigen Vorbereitungen gar nicht treffen“, sagt Stefan Kerth. Spätestens bis zum 25. Mai müsste eine Entscheidung getroffen werden, sonst wäre der 1. Juni für viele Touristiker nicht haltbar. Der wirtschaftlich stark angeschlagenen Branche würde dann ein Fehlstart drohen.

Landrat drängt Landesregierung zur Positionierung

Derzeit sieht es so aus, dass die Landesregierung eine Entscheidung über touristische Öffnungen erst nach dem Treffen der Fachgruppe am Mittwoch, dem 26. Mai, fällt. Dies wäre nach Kerth bereits zu spät. Dabei wird in internen CDU-Kreisen bereits über andere Öffnungstermine gesprochen. Laut OZ-Informationen könnte sogar der 29. Mai möglich sein. Dies wäre ein Samstag und somit ein klassischer Anreisetag, im Gegensatz zum 1. Juni, der auf einen Dienstag fällt. – Umso wichtiger wäre also vorab eine Positionierung der Landesregierung, wie sie der SPD-Landrat einfordert.

Kerth will alles öffnen – auch Sport, Kultur, körpernahe Dienstleistungen

Gemeinsam mit den regionalen Tourismusverbänden und dem Tourismusverband MV hat der Landkreis Vorpommern-Rügen weiterhin eine Präsentation vorgelegt, die die Öffnungsschritte zum 1. Juni vorstellt. Ab dem Termin soll demnach Tourismus für Gäste aus allen Regionen möglich sein, Sportbetrieb auch für Indoor und Kontaktsportarten, kulturelle und sportliche Events. Weiterhin sollen auch kulturelle Einrichtungen wie Theater öffnen und das Angebot von allen köpernahen Dienstleistungen wieder möglich sein.

Bedingungen für Öffnungen in Vorpommern-Rügen günstig

Die Bedingungen für die allgemeinen Öffnungsvorraussetzungen sind laut Landrat günstig wie nie. Die Inzidenz im Landkreis ist seit mehr als sieben tagen stabil unter 50, Schutz- und Hygienekonzepte sind bereits seit der Saison 2020 bekannt, digitale Kontaktverfolgung über die Luca-App möglich und mit mehr als 75 Testzentren gäbe es im Landkreis ein umfangreiches Testsystem. Dazu würde es zunehmend immer mehr Selbstteststellen in Vorpommern-Rügen geben. Bei der Anreise und vor Ort würde man auf Testnachweise für alle Gäste ab 7 Jahre setzen, die nicht älter als 48 Stunden sind. Auch Geimpfte und Genesene können mit entsprechendem Nachweis nach Vorpommern-Rügen einreisen.

Wirtschaft MV drängt auf große Lösung für ganz MV

Auch die Wirtschaft in MV drängt auf weitere Öffnungsschritte für alle Unternehmen zum 1. Juni. Nach zahlreichen Abstimmungsrunden zwischen den Vertretern der Wirtschaftskammern und der Landesregierung hinsichtlich vorgezogener Öffnungen fordern die Kammern eine unverzügliche Öffnung. „Wir sind uns einig in der Auffassung, dass am kommenden Mittwoch für die gesamte Wirtschaft der Tag der Entscheidung ansteht. Ein weiteres Hinhalten darf es nicht geben“, sagt Matthias Belke, geschäftsführender Präsident der Industrie- und Handelskammer MV. „Zum 1. Juni gehen wir von Öffnungsregelungen aus, die alle Branchen umfassen müssen.“ Dafür sollte die Landesregierung schon jetzt die Weichen stellen.

„Die Zeit des Zauderns sollte mit Blick auf die deutlich gesunkenen Inzidenzwerte endgültig und sofort beendet werden. Die Öffnung aller wirtschaftlichen Bereiche ab 1. Juni sollte deshalb auch ein Zeichen für das Vertrauen in unternehmerische Kompetenz und Verantwortung sein“, so der geschäftsführende Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in MV, Axel Hochschild.

