Insel Rügen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Dirk Niehaus (Die Grünen). Der 60-jährige Landwirt tritt im Wahlkreis 34 für die Grünen an. Er wohnt in Kluis auf Rügen. Das Rügenthema, welches ihm besonders wichtig ist: „Lebenswertes Rügen für die Menschen! Den Erhalt von Natur- und Landschaftsschutz jetzt ganz neu bewegen und aufstellen.“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Ja. Wir müssen die Anzahl der Betten begrenzen. Es darf keine Tourismus-Großprojekte mehr unter dem Deckmantel „Saisonverlängerung“ geben. In welcher Größenordnung, würde ich gerne mit Touristikern diskutieren. Wir steuern direkt auf einen Verkehrskollaps zu. Die Arbeitskräfte fehlen und die Rüganer fühlen sich zunehmend nicht mehr wohl auf ihrer Insel. Insbesondere in den Sommermonaten müssen wir mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen. So wie es auch das Landestourismuskonzept fordert.

Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig – oder besser zurück zur Förderschule?

Inklusion ist der richtige Weg – langfristig muss es möglich sein, alle Kinder mitzunehmen. Unsere derzeitige Schulpolitik schafft es aber nicht, alle Kinder einer Klasse zu fördern, zu begeistern und zu unterrichten. Deswegen habe ich seinerzeit die Schließung der Förderschule abgelehnt. Mit 30 Kindern, die verschiedene Voraussetzungen haben, und einer Lehrkraft funktioniert das nicht. Die Schulpolitik muss mehr Klassen, Sozialpädagogen und Lernbegleiter schaffen, um allen Kindern gerecht zu werden.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in 10 Jahren vor?

Als seit gut 40 Jahren praktizierender Ökolandwirt habe ich da sehr klare Vorstellungen hinsichtlich einer wirklich auch in der Praxis umsetzbaren Entwicklung der bisherigen konventionellen in eine ökologischere Wirtschaftsweise. Schlaglichter sind da Abschaffung von Boden- und Gewässer belastenden chemisch synthetischen Wirkstoffen, Humusaufbau, der Einklang mit Natur- und Landschaftsschutz, z. B. durch Hecken, und nicht zuletzt deutliche Änderungen der Haltungsbedingungen unserer Nutztiere.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Die Frage ist eher, ob und wie wir es schaffen, den Schutz in bereits ausgewiesenen Schutzgebieten nicht weiter massiv zu verletzen. Unser Biosphären-Reservat SO Rügen wäre da ein Gebiet der Umsetzung. Wenn Bewohner, Besucher und nicht zuletzt Investoren Natur- und Umweltschutz ehrlich vornan stellen würden, bedarf es der Ausweisung von Gebietskulissen ja lediglich zur Klassifizierung. Wir müssen die Ausweisung von Schutzgebieten als Gebotsorientierung verstehen und nicht als Verbotszone.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Rügen geht zweifellos mit seinen Besonderheiten und Anforderungen in der jetzigen Kreisgebietsstruktur unter. Insofern ein klares Ja zu einer handlungsfähigen, mitbestimmenden Institution als Bürger*innenrat. Es wäre eine Möglichkeit auf der Insel und damit für die Insel und Menschen einiges zu verbessern, wie auch eine verbesserte Daseinsvorsorge. Dazu braucht es jetzt einen konstruktiven, solidarischen und fairen Austausch unter den Gemeinden und mit den bestehenden Entscheidungsträgern.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Absolut ja, diese Forderung und Idee kommt ja auch vom Verband Insula Rugia, in dem ich als Vorstand tätig bin. Viele bedeutende Schätze der Insel finden ja zurzeit gerade überhaupt keinen Platz auf Rügen, und es wäre sicher ein Gewinn und bringt eher Synergieeffekte zu den vielen wertvollen meist themenorientierten Museen auf Rügen mit sich. Bergen als zentraler Ort wäre da mein Favorit und würde sicher auch davon profitieren.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Die Lösung darf nicht die sein, die vor kurzem im Kreistag beschlossen wurde. Insbesondere die CDU will ja 1500 Parkplätze schaffen und damit unweigerlich in Kauf nehmen, dass hektarweise Bäume des Küstenschutzwaldes gefällt werden. Die Lösung: Es bedarf daher eines auch in der Zukunft tragenden Nahverkehrskonzeptes! Und für alle Strandgäste, die dann doch mit dem eigenen Pkw Richtung Schaabe fahren, muss es dann eben doch den Sammelparkplatz und Pendelbusverkehr weit vor diesem Nadelöhr geben.

Von az