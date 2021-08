Bergen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz.

Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten. Heute: Holger Kliewe (CDU). Der 58-jährige Diplom-Landwirt tritt im Wahlkreis 33 an und wohnt im Ortsteil Mursewiek in der Gemeinde Ummanz. Das Rügenthema, welches dem Ummanzer Bürgermeister besonders wichtig ist: „Die Bildung und Ausbildung unserer Kinder liegt mir besonders am Herzen, denn sie sind unsere Zukunft. Dafür ist schnelles Internet in allen Ortsteilen der Insel Rügen unerlässlich!“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Die Insel Rügen braucht einen ganzjährigen, qualitativ hochwertigen Tourismus. Viele Menschen auf unserer Insel leben vom Tourismus. Das haben wir insbesondere während der Corona-Pandemie gemerkt. In meinem Wahlkreis haben wir einen tollen Naturtourismus. Dieser soll erhalten und gestärkt werden mit attraktiven Rad-, Reit- und Wanderwegen und einer guten Infrastruktur für alle. Deshalb sollte man das Thema Begrenzung der touristischen Betten in den Regionen differenziert betrachten.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Das Thema liegt mir besonders am Herzen, da ich auch persönlich nachvollziehen kann, welche Herausforderungen entstehen können mit einem Kind, welches besonderer Förderung bedarf. Eines meiner 4 Kinder ist auf der Förderschule des DRK in Patzig gewesen. Die individuelle Betreuung ist es, die unsere Kinder brauchen. Wenn Inklusion an den allgemeinbildenden Schulen weiter umgesetzt werden soll, braucht es mehr Investitionen für Infrastruktur und mehr Lehrkräfte. Da beides zurzeit unzureichend ist, bin ich für den Erhalt der Förderschulen.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in 10 Jahren vor?

Ich möchte, dass auch in 10 Jahren noch hochwertige Lebensmittel auf der Insel Rügen hergestellt werden! Das Thema Regionalität und Produkte von der Insel Rügen ist mir dabei besonders wichtig. Die aktuelle Agrarpolitik aus Berlin und Brüssel mit immer mehr Auflagen und Nutzungseinschränkungen bereitet mir jedoch Sorgen für die Zukunft der Landwirtschaft auf unserer Insel. Als selbstständiger Unternehmer im Familienbetrieb mit Landwirtschaft und Direktvermarktung weiß ich, dass es nur gemeinsam geht, wenn alle gemeinsam Lösungen finden.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Wir haben eine tolle Natur- und Kulturlandschaft. Unsere Alleen sind deutschlandweit ein Highlight. Mit dem UNESCO-Weltnaturerbe-Titel, dem Nationalpark Jasmund und dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sind wir anerkannt und haben uns dazu verpflichtet, das für nachfolgende Generationen zu erhalten. Naturschutz geht jedoch nur mit den hier lebenden Menschen zusammen und nicht gegen sie. Da schon ein großer Teil der Insel Rügen unter Schutz steht, benötigen wir keine zusätzlichen Schutzgebiete.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Ich stehe für mehr Zusammenarbeit auf der Insel Rügen! Deshalb bin ich seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen und Verbänden unserer Insel aktiv, die Rügen weiterentwickeln und voranbringen wollen. Eine „Stadt Rügen“ brauchen wir nicht, denn bei dieser Fusion würden die kleinen Gemeinden der Insel Rügen ihre Identität verlieren. Was wir wirklich brauchen ist wieder mehr Vertrauen und Gemeinschaftssinn, um Probleme zu lösen und für die Interessen und Ziele der ganzen Insel zu kämpfen.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder Nein?

Ein klares Ja! Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten! Ein Rügen-Museum kann ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und Anziehungspunkt für unsere Insel Rügen werden. Mir ist darüber hinaus aber auch sehr wichtig, die kleineren Museen in den Städten und Dörfern zu erhalten.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Ich habe das Thema auf die Tagesordnung des Kreistages gesetzt und habe auch in Schwerin dafür geworben, dass hier endlich eine Lösung entsteht! Gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern von Glowe und Breege stehe ich dazu im engen Austausch. Anfang September haben wir deshalb einen Termin in Schwerin. Auch wenn mir ein Vor-Ort-Termin auf Rügen lieber gewesen wäre, müssen nun endlich alle an einen Tisch! Wir brauchen eine Lösung, die das Parken an der Schaabe für Einheimische und Gäste weiter möglich macht.

