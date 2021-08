Landtagskandidat Knut Alschweig (FDP): „Bildungschancen und freie Entfaltung“

Insel Rügen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Knut Alschweig (FDP). Der 47-jährige Volljurist tritt im Wahlkreis 34 für die FDP an. Er wohnt in Binz auf Rügen. Das Rügenthema, welches ihm am Herzen liegt: „Jung und Alt müssen sich vor Ort frei entfalten können, exzellente Bildungschancen haben und in Einklang mit Ihrer Umwelt ein friedliches Miteinander führen.“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Eine pauschale Begrenzung der touristischen Betten wird der Tourismussituation auf Rügen und Hiddensee nicht gerecht. Dies könnte allenfalls durch eine Entscheidung der Kommunen im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich geschützten Planungshoheit erfolgen. Dabei muss die unterschiedliche Belastung der einzelnen Regionen und die wirtschaftliche Struktur berücksichtigt werden. Auch sind Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sowie deren Standorte unterschiedlich zu bewerten.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Die Inklusion wurde in der Modellregion handwerklich schlecht begleitet und ist als gescheitert anzusehen. Sonderpädagogen fehlen in den Schulen genauso wie räumliche Kapazitäten. Der Weg ist richtig, die Umsetzung bedarf einer grundsätzlichen Optimierung. Inklusion ist ein wichtiges Instrument, die individuellen Fähigkeiten sonderpädagogisch zu betreuender Kinder zu fördern und gleichzeitig alle anderen Kinder durch das zum Teil gemeinsame Lernen zu motivieren. Die soziale und emotionale Entwicklung aller steht dabei im Vordergrund.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in 10 Jahren vor?

In 10 Jahren sollen nach meiner Vorstellung die Landwirtschaftsbetriebe mit ihren lokalen Partnern noch enger verbunden sein und noch mehr Kooperationen mit wirtschaftlichen und politischen Akteuren bestehen. Auf Rügen und Hiddensee muss dieser wichtige wirtschaftliche Bereich mehr in den Fokus auch in den Schulen genommen werden. Lassen wir es zu, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Landwirtschaft noch mehr zueinander passen und lokale Produkte bei den Bewohnern der Inseln aber auch bei unseren Gästen begehrte Güter sind.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Die Natur auf Rügen ist wie überall schützenswert. Die bestehenden Naturschutzgebiete werden durch die bestehenden Nationalparke und das Biosphärenreservat flankiert. Dadurch wird dem Umweltschutz ausreichend Rechnung getragen. Eine pauschale Forderung nach mehr Naturschutzgebieten hilft nicht, unsere Inseln lebenswerter zu machen. Das Bewusstsein der Menschen für die Einzigartigkeit unserer Heimat gilt es zu stärken, z.B. durch Aufklärung.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Eine einheitliche Amtsverwaltung für Rügen und Hiddensee ist durchaus erstrebenswert, um Synergieeffekte nutzen zu können. Eine Aufgabe der lokalen Identität muss damit nicht verbunden werden. Die verfassungsrechtlich geschützte Selbstverwaltung der Gemeinden ist zu beachten. Wo aber Verwaltung verschlankt und Bürokratie abgebaut werden kann, muss alles dafür Notwendige getan werden.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder Nein?

Ja, wenn dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, unsere Heimat besser darstellen zu können, als dies in einem kleinen Museum möglich wäre. Viele Aspekte, wie die slawische Geschichte oder der Einfluss der Schwedenzeit könnten ggfls. dem Betrachter anschaulicher zugeführt werden. Die Möglichkeit, mehr über die eigene Heimat zu erfahren, würde auch in Zusammenarbeit mit den Schulen neue Wege zur Verbundenheit mit unseren Inseln schaffen.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Durch Geländeausweitungen muss neuer Parkraum geschaffen werden. Gleichzeitig ist ein Verkehrskonzept zu erarbeiten, dass die Besucher der Schaabe, die bewusst auf das Verkehrsmittel eigenes Auto verzichten, ungehinderten Zugang ermöglicht. Dazu gehören vernünftige Radweganbindungen genauso wie eine den Bedürfnissen angepasste Taktung des ÖPNV. Es sollte privaten Betreibern die Möglichkeit gegeben werden, an Verkehrskonzepten mitzuwirken. Etwa durch eine Shuttleverkehr zu und von den Parkplätzen in diesem Bereich.

