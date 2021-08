Bergen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Matthies Knuth (Freie Wähler). Der 62-jährige Rezeptionist tritt im Wahlkreis 34 für die Freien Wähler an. Er wohnt in Bergen auf Rügen. Das Rügenthema, welches ihm besonders wichtig ist: „Bezahlbaren Wohnraum auf Rügen schaffen und erhalten“.

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Rügen braucht den Tourismus, er sichert vielen Einwohnern die Arbeitsplätze. Jedoch fehlt es an Infrastruktur. Jeden Sommer können wir beobachten, wie Einheimische und Urlauber stundenlang im Stau stehen, Fahrradfahrer sich über Hauptstraßen quälen und für noch mehr Frust bei allen Beteiligen sorgen. Tourismus ja – aber nicht um jeden Preis. Besser wäre es, Rügen zu jeder Jahreszeit attraktiv zu gestalten, damit der Urlauberstrom entzerrt wird und die Bettenauslastung ganzjährig gegeben ist.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Inklusion ist gut gedacht, nur in meinen Augen nicht richtig umgesetzt. Es geht bei der Inklusion um die Teilhabe für alle in einer Gesellschaft. Für die Schule bedeutet dies, dass allen Kindern der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung gewährt werden muss, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen oder sozialen Voraussetzungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe gibt es nicht genug Personal in den Schulen. Lehrer, Eltern und Schüler sind mit der Inklusion ziemlich alleingelassen.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Auf Rügen hat sich in der Landwirtschaft viel getan. So sind zum Beispiel Biohöfe, Obstplantagen und anderes entstanden. Milchprodukte sowie Obst und Gemüse sind direkt beim Hersteller zu haben. Die Bauern beschäftigen sich mit der Verbesserung der Bodenstruktur und dem Gewässerschutz. Sie streben weniger Belastung von Luft und Klima an, legen Blühstreifen an und befinden sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Ich denke, dass sich die Landwirtschaft in diese Richtung weiterentwickeln wird.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Wir haben auf Rügen viele sehr schöne Naturschutzgebiete. Diese gilt es, zu erhalten. Wir alle sollten sorgfältiger mit der Natur umgehen, dann müssen wir Schutzgebiete nicht extra ausweisen.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Die Idee finde ich sehr gut, sie ist nicht neu. Ich war Anfang 90 schon dafür, nach dem Vorbild der Insel Fehmarn, die „Stadt Rügen“ zu etablieren. Das war zu früh. Für die Verwirklichung einer „Stadt Rügen“ bräuchte man schon eine große Mehrheit in den Gemeindevertretungen. Wir könnten dann die einheitliche Kurkarte für ganz Rügen einführen und die Insulaner wären Einwohner der Stadt und müssten nicht die Kurtaxe in den einzelnen Badeorten zahlen wie ein Tourist. Es wird jedoch schwer werden.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder Nein?

Ein ganz klares Ja, nur sollte es gut erreichbar sein.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Das Problem gibt es schon seit Jahrzehnten, auch vor 1990. Das wilde Parken am Straßenrand hat sich immer wieder durchgesetzt. Für mich wäre die konstruktivste Lösung, neben den bestehenden Parkplätzen, Parkstreifen beidseitig der Fahrbahn anzulegen. Diese Variante würde von den Insulanern und Urlaubern gleichermaßen erfreut angenommen werden.

Von mo