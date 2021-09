Vaschvitz

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen.

Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Patrick Jahn (Linke). Der 30-jährige Fachmann für Versicherungen und Finanzen tritt im Wahlkeis 33 für die Linke an. Er wohnt in Vaschvitz auf der Insel Rügen. Das Rügenthema, das ihm besonders wichtig ist. „Menschen fördern! Nicht Konzerne!“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Ja, sollte es. Die Infrastruktur ist schon jetzt in weiten Teilen überlastet. Trotz der B 96 n gibt es an vielen Tagen Staus auf die und von der Insel herunter. Eine Begrenzung der Betten wäre der logische Schritt. Außerdem sind viele der im Tourismus Beschäftigten bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze. Sofern also keine neuen Konzepte zur Mobilität der Gäste und zur zwingend notwendigen Entlastung der Beschäftigten vorgelegt werden können, bleibt eine Bettengrenze das einzig wirksame Mittel.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Inklusive Bildungseinrichtungen sind in meinen Augen unerlässlich. Schulen sind nicht nur ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird. Ebenso geht es um das Schließen von Freundschaften und die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Gerade bei Letzteren können die Schüler/-innen nur von der Inklusion profitieren. So lernen etwaige Förderschüler/-innen, dass nach Hilfe zu fragen in Ordnung ist, und die Helfenden, dass Solidarität untereinander nicht wehtut und sogar Spaß machen kann.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Landwirtschaft ist ein sehr komplexes Thema. Unser oberstes Ziel sollte sein, schnellstmöglich mit so wenig Pestiziden und Insektiziden auszukommen, um dem Bienensterben Einhalt zu gebieten. Außerdem sollten Politik und Landwirte/-innen einen Weg finden, klimaneutral zu arbeiten und etwaige Importprodukte auf Rügens Feldern anzubauen.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Der Naturschutz ist eine der Kernaufgaben der Politik. Mit den verschiedenen Naturschutzgebieten auf der Insel leisten wir einen nicht unerheblichen Beitrag zur Artenvielfalt und zur Erhaltung dieser. Mehr Naturschutzgebiete bedeuten aber nicht nur mehr Gebiete für Wildvögel, Insekten und Co, sie sind auch Erholungsgebiete für die Menschen. Wer mal mit dem Rad die Vorpommersche Boddenlandschaft erkundet hat oder im Nationalpark Königsstuhl entspannt hat, kann das bestätigen.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Prinzipiell ist die Fusionierung der Ämter und amtsfreien Städte eine sehr gute Idee. In der Theorie spart der Kreis so Geld, das an anderer Stelle genutzt werden könnte, beispielsweise könnte in Schulen, Sport und Kultur investiert werden. Allerdings müsste vorab über das Wie gesprochen werden. Wenn Bergen das Verwaltungszentrum würde, würde das weitere Wege für viele Rüganer/-innen bedeuten, die es zu vermeiden gilt.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Die Idee eines zentralen Museums auf Rügen hat schon einen gewissen Charme. Man könnte den Besuchern/-innen so in kurzer Zeit auf wenig Platz vieles der Insel näherbringen. Ich persönlich finde die vielen kleinen Museen aber wesentlich attraktiver. Zentralisierung hat meist den Nebeneffekt, dass Details verloren gehen. Ein zentrales Museum würde ich daher eher als Ergänzung zu oder Einführung in einzelne Themen sehen. Die Insel hat so viel zu bieten, was nicht in ein einzelnes Museum passt.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Um die Parksituation an der Schaabe zu entspannen und zu regulieren, brauchen wir zukunftsfähige Konzepte. Niemand weiß so genau, was auf dem Bug passieren wird. Wird dieser Irrsinn wirklich gebaut, reicht es nicht, mehr Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Park-and-ride-Sammelstellen würden mehr Entlastung schaffen und zudem noch die Infrastruktur schonen, öffentliche Nahverkehrsverbindungen kreieren und zusätzlich die Umwelt schonen. Trent, Dranske und Sagard wären hierfür gute Standorte.

Von Mathias Otto