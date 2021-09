Bergen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Robert Zoels (die Basis). Der 58-jährige Rentner tritt im Wahlkreis 33 an. Das Rügenthema, welches ihm besonders wichtig ist: Rentenreform für bessere Renten.

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Im WK 33 Vorpommern-Rügen IV kandidiert Robert Zoels aus Bergen. Quelle: die Basis

Ja, es sollte auf jeden Fall eine Begrenzung der touristischen Betten erfolgen. Wir sehen jetzt schon eine vollkommene Überbelastung der Insel. Das vorgegebene Verhältnis von Einwohnern und touristischen Betten wird komplett ignoriert und es geht nur um immer mehr Profit einzelner Großinvestoren. Wir müssen den landschaftlich einmaligen Charakter erhalten.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Zu dieser Frage kann ich keine erschöpfende Auskunft geben. Hierzu müsste eine Befragung von Lehrern, Eltern, Schülern stattfinden, um den jetzigen Stand zu ermitteln. Und auf dieser Grundlage sollte eine gemeinsame Weiterentwicklung des Schulsystems auf der Insel erarbeitet werden und das bestmögliche Konzept zur Anwendung kommen.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Die Entwicklung der Landwirtschaft muss hin zum ökologischen Landbau in den nächsten Jahren gehen. Es braucht wieder eine Vielzahl von Produkten, die auf den Flächen angebaut werden. Weg von Monokulturen, hin zu Mischkulturen. Verbot von Glyphosat und es darf keine weitere Überdüngung der Böden geben. Die Landwirte müssen finanzielle Anreize bekommen, wenn sie ihr Unternehmen auf Nachhaltigkeit umstellen. Regionale Belieferung und Vermarktung der erzeugten Produkte sollte gestärkt werden.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Ja, auf jeden Fall brauchen wir mehr Schutzgebiete. Denn nur so können wir den einmaligen Charakter unserer wunderschönen Insel auch für die nächsten Generationen erhalten. Wir sind in der glücklichen Lage, eine große Vielfalt von Flora und Fauna hier zu haben. Dies gilt es besonders zu schützen. Die Insel muss lebenswert bleiben, mit all seinen Facetten.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Die Entscheidungshoheit muss vor Ort bleiben, und eine kommunale Selbstverwaltung ist ganz wichtig. Es muss ein Bürokratieabbau stattfinden, der aber nicht zulasten der Bürger sein darf. Eine stärkere Einbindung und Entscheidungsgewalt der Bürger in kommunale Fragen in allen Bereichen muss das Ziel sein. Der Mensch im ländlichen Raum muss gestärkt werden.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Ich bin für kein zentrales Museum auf der Insel. Die vorhandenen Museen müssen mehr finanziell gestärkt werden. Denn jedes einzelne Museum hat einen besonderen Charme und ist zum größten Teil in geschichtsträchtigen Gebäuden. Dieses Kriterium ist einmalig und darf nicht zerstört werden. Ganz wichtig ist, dass ein themenbezogener Museumsführer erstellt wird, wo schnell und übersichtlich jeder seine Wunschmuseen findet.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Es ist dort schon immer ein Problem mit der Parksituation. Ich möchte keine weiteren Parkplätze im Wald errichten. Denn einmal ist es wieder ein Eingriff in die Natur (Abholzung und Verfestigung des Bodens), der nicht zu verantworten ist, denn der Wald gehört auch zum Küstenschutz. Meine Idee ist, dass man das Parken auf dem Randstreifen nur in eine Richtung, also in Richtung Juliusruh, erlaubt und die Parkflächen mit geringem Aufwand am rechten Fahrbahnrand begradigt, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Dann darf nur in diesen Flächen geparkt werden. Die Rettungsgasse muss immer frei bleiben.

Von Mathias Otto