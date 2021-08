Stralsund

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Sven Retzlaff (Die Grünen). Der 29-jährige Bankkaufmann, Fremdsprachenkorrespondent und Student für Produktionsmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen tritt im Wahlkreis 33 an.

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Definitiv ja. Die Insel Rügen hält nur eine bestimmte Menge Tourismus aus, ohne langfristig und nachhaltig Schaden zu nehmen. Die Insel und die gesamte Infrastruktur platzen bereits jetzt in den Sommermonaten aus allen Nähten, sei es im Verkehr, bei der Energieerzeugung oder Müllbeseitigung. Ein unbegrenzter Tourismus ist daher weder nachhaltig noch ökonomisch sinnvoll und stellt eine hohe Belastung für die Bewohner und die Natur Rügens dar.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Nach bisherigem Wissens- und Forschungsstand hat das Rügener Inklusionsmodell ein positives Ergebnis vorzuweisen. Spezifischer Unterrichtsmethoden und eine planvolle und intensivierte Individualförderung sollten Standard werden, um jedem Kind eine angemessene Förderung und Bildung zu ermöglichen. Unser Bildungssystem braucht eine grundsätzliche Reform und Inklusion ist der richtige Weg, um jungen Menschen eine Chance auf Entwicklung zu geben und soziale Kompetenzen im Alltag auszubilden.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Das oberste Ziel der nächsten zehn Jahre ist ein starker Ausbau der ökologischen Landwirtschaft und eine Stärkung des Tierschutzes mit Obergrenzen für Nutztierbestände. Dabei ist es wichtig, dem Preisdumping durch die Abhängigkeit von Subventionen und schlechten Förderpolitiken entgegenzuwirken. Ebenfalls wichtig sind eine regionale Veredelung und Verarbeitung von Lebensmitteln durch Förderung der beteiligten Unternehmen und eine Verkürzung der Lieferwege an den Verbraucher.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Ja. Die Insel Rügen lebt stark vom Tourismus. Daher ist es besonders wichtig, das zu schützen, was die Insel einzigartig und besonders macht: die Natur. Trotz einer Vielzahl von Naturschutzgebieten auf der Insel Rügen nimmt die Bedrohung unserer Arten- und Pflanzenvielfalt weiterhin zu. Daher müssen weitere Biotope und Waldgebiete unter besonderen Schutz gestellt und touristisch integriert sowie die Pflege bestehender Naturschutzgebiete intensiviert und konsequenter verfolgt werden.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Ich halte sehr viel davon. In der Zentralisierung und Vereinfachung von Abläufen ergeben sich große Vorteile für die Bürger/-innen. Durch die Fusion könnten Wartezeiten deutlich reduziert und eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden. Ebenfalls lassen sich Projekte so wesentlich einfacher abstimmen und Abläufe verschlanken.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder Nein?

Ein zentrales Museum würde Rügen guttun. Als Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen kann ich mir ein Museum, welches die Geschichte, Natur und zukünftige Entwicklung Rügens abbildet, sehr gut vorstellen. Dadurch entwickelt sich ein weiterer touristischer Anziehungspunkt auf der Insel, mit welchem Kultur und Naturschutz gefördert werden.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Die Fällung von Bäumen für den Individualverkehr und zum Bau von Parkplätzen kann und darf nicht die Lösung des Problems sein. Eine engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs sowie das zur Verantwortung ziehen von Wildparkern sind dabei erste kurzfristige Schritte, die Situation an der Schaabe zu entschärfen.

