Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Sylvio Schmeller (Die Basis). Der 45-jährige Unternehmer tritt im Wahlkreis 34 für die Basis an. Er wohnt in Bergen auf Rügen. Das Rügenthema, welches ihm besonders wichtig ist: „Bessere Bildung für unsere Kinder“.

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Ja, unbedingt. Wenn wir den Zuwachs an touristischen Betten nicht stoppen und weiterhin in Naturschutzgebiete dieser schönen Insel bauen, wie jetzt am Bug geplant, dann haben wir bald eine Betoninsel und nicht mehr die größte und schönste Insel Deutschlands. Dies müssen wir unbedingt verhindern. Dafür stehe ich ein.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Durch meinen Beruf, bei dem ich mich viel mit Schülern und Lehrern austauschen kann, und der Mitarbeit in unserer parteiinternen AG Bildung, in der wir auch mit überregionalen Experten zusammenarbeiten, denken ich, dass das derzeitige Modell nicht in dieser Form nutzbar ist. Ein stark verbessertes Konzept mit der Mischung aus Inklusion und Förderschule ist da eher denkbar.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in 10 Jahren vor?

Ökologisch, biologisch und ökonomisch! Wenn wir den Landwirten unserer Insel die Möglichkeiten eröffnen, ökologisch auf Gifte wie Glyphosat, die in unserem Nahrungskreislauf nichts zu suchen haben, zu verzichten, und statt dessen biologisch anzubauen sowie den Vertrieb regional erzeugter Produkte zu fördern, und damit ökonomisch die Hersteller zu fördern, dann, denke ich, leben wir in einem guten Verhältnis zwischen naturnaher Erzeugung von Nahrungsmitteln und stabiler Wirtschaft.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Vielleicht nicht unbedingt mehr Schutzgebiete, aber auf jeden Fall besser geschützte! Es darf einfach nicht mehr sein, dass Bauherren Schlupflöcher nutzen und Bauanträge in Naturschutzgebieten genehmigt werden oder Wälder bzw. Waldstücke Investorenobjekten zum Opfer fallen.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Die Beantwortung dieser Frage hat mir unsere Schwarmintelligenz ermöglicht: Ich habe dazu einen Teil unserer Mitglieder im Kreisverband befragt, die durch ihre Berufe Experten auf diesem Gebiet sind. Eine Zusammenlegung der Ämter würde zulasten der kommunalen Selbstbestimmung, der Nähe zu Bürgern und der Mitarbeiter der Ämter gehen. Viel interessanter und wichtiger wäre ein „mobiles Rathaus“ was in geregelten Abständen die Dörfer der Insel anfährt und gerade nichtmobilen Bürgen dienlich wäre.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Ein zentrales Museum, in dem die Geschichte der Insel Rügen, derer Ökologie und Ökonomie sowie vieler weiterer Themen behandelt wird, kann eine Bereicherung der Region sein, allerdings nur, wenn die vorhandenen Museen nicht beeinträchtigt werden. Sinnvoller wäre jedoch die Förderung, z. B. mit einem klar strukturierten und umfassenden Museumsführer und finanzielle Unterstützung der Einrichtungen, auch dann, wenn der Eintritt für Schulklassen prinzipiell kostenfrei sein sollte.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Diese Frage sollte ganz im Sinne unserer Partei beantwortet werden, und zwar basisdemokratisch. Hierzu müssen Anwohner und Experten befragt und transparent Lösungen vorgestellt werden. Diese werden natürlich auf ihre ökologische Verträglichkeit und die ökonomische Wertigkeit überprüft und in einer Volksabstimmung bewertet. Nur so kann man eine Lösung für dieses jahrelang bestehende Problem finden, die Natur und Mensch ausgewogen vertritt.

