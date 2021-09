Landtagskandidat Uwe Ahlers (FDP): Eine Stadt Rügen wird es nicht geben

Dranske

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Uwe Ahlers (FDP). Der 68-jährige Unternehmensberater tritt im Wahlkreis 33 für die FDP an. Er wohnt in Dranske auf Rügen. Das Rügenthema, welches ihm besonders wichtig ist: „Was zählt, ist Rügen!“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Die Entwicklung sogenannter Konversionsstandorte (z. B. Industrie- und Militärbrachen) halte ich nach wie vor für sinnvoll und notwendig. Es stellt sich also die Frage, mit welcher Zielrichtung eine sogenannte Bettenbegrenzung erfolgen soll. Die Planungshoheit obliegt – grundgesetzlich geschützt – den Gemeinden.

Uwe Ahlers, FDP Quelle: Anne Ziebarth

In einem Planfeststellungsverfahren können Institutionen und Bürger ihre Anregungen und Bedenken geltend machen. Eine natürliche Begrenzung der Bettenanzahl ergibt sich aus der wirtschaftlichen Tragfähigkeit jeder einzelnen Investition. Diese Begrenzung halte ich für ausreichend.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Zurück zur Förderschule? Ein klares und eindeutiges Ja! Angesichts der in dieser Hinsicht eklatant fehlgeleiteten Bildungspolitik unseres Landes ist eine dringend notwendige Begabtenförderung für unsere Kinder und Jugendlichen ein unmögliches Unterfangen geworden. Die Bereitstellung entsprechend ausgebildeter Pädagogen und der notwendigen räumlichen Infrastruktur ist bis heute nicht gegeben.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden sich die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe mit ihrem Angebot an Bioprodukten weiterentwickeln und auch das Vertriebsgebaren an die Gastronomie und Hotellerie intensivieren. Die Großbetriebe – ihren Optimismus und ihren Tatendrang nicht verlierend – werden sich den Herausforderungen der Zeit stellen und weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Kulturlandschaft auf Rügen auch zukünftig eines der Anziehungspunkte für unserer Urlaubsgäste bleiben wird und sie werden weiterhin Ganzjahresarbeitsplätze zur Verfügung stellen.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Auf Rügen gibt es eine Vielzahl von Regionen, denen eine Mehrfach-unter-Schutzstellung zuteilgeworden ist. Gemeinden beispielsweise, die bisher eine sogenannte Baumschutzsatzung für entbehrlich hielten, wie die Gemeinde Dranske, sind in der Zwischenzeit durch eine landkreiseigene Verordnung eines Besseren belehrt worden. Ich sehe hier keinen weiteren Handlungsbedarf.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Eine Stadt Rügen wird es nicht geben! Die Selbstverwaltung der Gemeinden in unserer Republik ist grundgesetzlich geschützt. Das ist auch gut so! Eine Amtsverwaltung auf Rügen halte ich für praktikabel und sinnvoll.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Ein zentrales Museum auf Rügen? Nein! Die Initiatoren musealer Einrichtungen auf unserer Insel Rügen garantieren mit ihrem Enthusiasmus, Fachkompetenz und Hintergrundwissen die Detailbedeutung der Ausstellungen und historischen Schriftdokumente. Bei einer Zentralisierung geht dieser Elan verloren.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Der Strand an der Schaabe ist seit je her ein Anziehungspunkt von nah und fern. Die Parkplatzsituation ist durch entsprechende Geländeausweitungen an den vorhandenen Parkplätzen und der Neuerrichtung von Parkplätzen, wie am Ortsausgang von Juliusruh, zu bewältigen.

Von Mathias Otto