Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem spannenden Wahlsonntag – und mit der OSTSEE-ZEITUNG werden Sie nichts verpassen. Zu den anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen haben wir für alle Abonnenten von OZ+ ein umfangreiches Programm im Digitalen vorbereitet.

Am Sonntagmorgen startet ab 10 Uhr unser Liveticker unter www.ostsee-zeitung.de/wahlen2021. Hier werden wir alle wichtigen Beiträge und Ereignisse bis spät in die Nacht für Sie bündeln.

Solange die Wahllokale geöffnet sind, finden Sie im OZ-Ticker Eindrücke von der Stimmabgabe, Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern und alle wichtigen Hintergrundinformationen rund um das Thema Wählen. Dazu liefern wir noch einmal die letzten Umfrage-Ergebnisse, schauen auf die vergangenen Wahlen und reagieren natürlich live auf aktuelle Geschehnisse.

Mehrere OZ-Video-Livestreams geplant

Außerdem senden wir im Ticker mehrere Live-Videos: Zwei Reporter-Teams sind dafür am Sonntag im Land unterwegs. Gegen 14 Uhr sprechen wir in Rostock mit einer Studentin der Universität und dem Landeselternratssprecher Kay Czerwinski über das Thema Bildung. Gegen 15.45 Uhr geht es in Wismar im Gespräch mit Ines Scheel, Betriebsrätin der MV Werften, und Gisela Schadwinkel, Unternehmerin des Jahres und Geschäftsführerin des Lokals Seeperle, um die Themen Wirtschaft und Schiffbau.

Pünktlich zu den ersten Prognosen mit dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr sind wir bei den wichtigsten Wahlpartys in Schwerin und fangen dort live die Emotionen ein: Wo gibt es Jubelstürme, wo Erleichterung? Bei welcher Partei werden lange Gesichter der Enttäuschung zu sehen sein und wo muss bis zum Schluss gezittert werden?

Große Wahlgrafik zeigt live die Ergebnisse der Auszählungen

Sobald die ersten Wahlbezirke ausgezählt sind, geht auch die interaktive OZ-Wahlgrafik online. Hier können Sie in Echtzeit auf einer Karte von Mecklenburg-Vorpommern verfolgen, wie eine Gemeinde nach der anderen gewählt hat und welche Direktkandidaten den Einzug in Landtag und Bundestag schaffen. Alle Ergebnisse der Erststimmen und Zweitstimmen aus Landtagswahl und Bundestagswahl auf einen Blick – das liefert nur die OSTSEE-ZEITUNG.

Später am Abend beziehungsweise noch in der Nacht zu Montag versorgen wir Sie mit weiteren Reaktionen und Analysen zu den Wahlergebnissen. Der Ticker und die intensive Berichterstattung zu den Wahlen werden am Montag und Dienstag fortgeführt.

Darüber hinaus bietet Ihnen das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch diese Zeitung gehört, am Wahlsonntag ein großes Angebot mit dem Fokus Bundestagswahl. Die Reporter sind gewohnt nah dran an den Ereignissen in Berlin. Christoph Maier, Mitglied der RND-Chefredaktion, erklärt: „Live ist der zentrale Begriff am Sonntag bei der Bundestagswahl. Gemeinsam mit unseren Teams und Korrespondenten bespreche ich die Schwerpunkte für die ganztägige Live-Berichterstattung. Um Punkt 18 Uhr informieren wir auf allen Kanälen über Ergebnisse, Reaktionen und Konstellationen. Unsere Korrespondenten berichten live im Video von den Wahlpartys.“ Die Kollegen haben dabei auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Blick. Auch vom RND wird es einen Live-Ticker geben, den Sie am Wahlsonntag auf der OZ-Homepage finden werden.

