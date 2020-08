Gnies

Landwirte sind mit ihren Mähmaschinen in diesen Tagen auf Rügen im Dauereinsatz. Der Weizen und anderes Getreide sind erntereif und werden gedroschen. Doch was am Mittwoch bei Gnies zu sehen war, bekommen die einheimischen Bauern nicht alle Tage zu sehen: der neue Fendt „Ideal 10 T“. Und das in der eher ungewohnten Farbe Schwarz. Weltweit existieren aktuell nur fünf Stück. Auf Rügen wurde er jetzt vorgestellt.

„Er ist ein echter Hingucker. Nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Leistung bin ich beeindruckt“, sagt Peter Carstens von der Klaus Störtebeker Landwirtschaftsgesellschaft mbH aus Patzig. Sein Sohn stellte den Kontakt zum Hersteller her, damit der Mähdrescher auf seinem Acker zeigen kann, was in ihm steckt. „Auf der Ebene kommt fast jede Maschine gut klar, nur nicht in Hanglagen, die wir hier vorfinden. Mein Eindruck: Das Schneidwerk ist super“, so sein erstes Fazit.

Doch ob er ihn auch kaufen wird, ließ er an diesem Tag noch offen, denn immerhin kostet das „Schwarze Monster“, wie es an diesem Tag oft zu hören war, rund 700 000 Euro. Da ist das Schneidwerk noch gar nicht eingerechnet. Doch was ist das Besondere an dieser Landwirtschaftsmaschine? Der Marktführer aus Deutschland hat mit dem Modell „Ideal 10 T“ den ersten Standardmähdrescher im Angebot, der komplett ohne Lenkrad ausgeliefert wird. Gesteuert wird die 24 Tonnen schwere und 790 PS starke Maschine über einen Joystick.

Gute Sicht auf das Schneidwerk

„Ich bin es gewohnt, hinter dem Lenkrad zu sitzen, wenn ich meine Arbeit auf dem Feld verrichte. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlen wird, das große Gefährt nur mit einem Joystick zu lenken“, sagt Peter Carstens junior. Zeit genug hatte er an diesem Mittwoch, die Fahrerkabine zu inspizieren und selbst ein paar Runden zu drehen. „Was mir auffiel, ist die enorme Durchsatzleistung bei dieser Maschine. Auch die Strohqualität ist super“, sagt Peter Carstens junior.

Der neue Fendt drehte seine Kreise auf dem Feld von Peter und Peter Carstens von der Klaus Störtebeker Landwirtschaftsgesellschaft mbH aus Patzig. Quelle: Mathias Otto

„Bei diesem Modell wurde auf das Lenkrad verzichtet, stattdessen ein Joystick zum Lenken eingebaut. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, dass der Fahrer dadurch eine perfekte Sicht auf das Schneidwerk und die Umgebung hat. Es lässt sich leichter und komfortabler lenken“, sagt Daniel Wolf, Fendt-Werkbeauftragter für MV. Das Fahrzeug ist zudem mit GPS ausgestattet. Dadurch gibt es bei der Fahrspur nur Abweichungen von einem bis zwei Zentimetern.

Brandgefahr verringert

Viele Zahlen präsentierte er und sein Kollege Johannes Bröcker, der bei Fendt als Produktingenieur arbeitet, den anwesenden Zuschauern am Feldrand – darunter viele Journalisten von der Fachpresse. Der neue Fendt verfügt über einen MAN 16,2 Liter-Motor. Bis zu 1500 Liter Diesel können getankt werden. Bemerkenswert sei die PS-Zahl, die die des Vorgängermodells um 150 übertrifft. „Dieser Mähdrescher kann sieben bis acht Hektar Fläche pro Stunde bearbeiten. Beim Weizen wären das rund 1000 Tonnen am Tag“, sagt Daniel Wolf.

Daniel Wolf, Fendt-Werkbeauftragter für MV Quelle: Mathias Otto

Auch in Sachen Sicherheit soll dieses Gefährt ganz vorne dabei sein. „Die größte Gefahr geht vom Motor aus. Hier haben wir Temperaturen um die 150 Grad Celsius. Durch die hohe Staubbelastung kann eine Entzündung stattfinden, die dann häufig zum Brand führt“, so Johannes Bröcker. Der „Ideal 10 T“ ist mit einem reversierenden Lüfter ausgestattet. „Das heißt, die Flügel im Lüfter werden in eine andere Richtung gedreht. Das geschieht alle zehn Minuten fünf bis sechs Sekunden lang. Damit werden die Staubpartikel nach außen geblasen und somit ein Entzünden verhindert.“

„Ideal 10 T“ ab 2021 verfügbar

Zufriedene Gesichter bei Familie Carstens. Auch bei Vertriebspartner Johann-Julius Albrecht von Reiffeisen-Technik Nord-Ost. Er hatte sich an diesem Tag viele Notizen gemacht. Aber ob die Landwirte eine solche Maschine kaufen werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Erst mal hat die Arbeit Vorrang. „Wir befinden uns derzeit in der Hochdruckphase. In den vergangenen 14 Tagen hatten wir und die Mitarbeiter lange Arbeitstage auf dem Feld. Ein Dank gilt an dieser Stelle den Mitarbeitern, die einen richtig guten Job gemacht haben“, sagt Peter Carstens junior.

Der Fendt Ideal 10T kommt im nächsten Jahr auf den Markt. Seine ersten Runden drehte er auf der Insel Rügen. Quelle: Mathias Otto

Nachdem der Weizen gedroschen ist, geht es mit der Vorbereitung für die Rapssaat weiter. „Nach der Ernte ist vor der Ernte“, sagt er.

Der Fendt „Ideal 10 T“ wird ab September in Norditalien produziert. Er kann ab sofort bestellt werden und ist dann zur Ernte 2021 verfügbar.

Von Mathias Otto