Lange Wege verstärken Nachwuchssorgen

Vorpommern

Erst schlug das Handwerk Alarm, jetzt fordert auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK): „Die Attraktivität der Berufsschulen muss dringend erhöht werden!“ Dabei geht es den Gewerbetreibenden auch um den Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum. Nachdem zuletzt die Ausbildung für Tischler am Standort in Sassnitz geschlossen hatte, gab es einen Aufschrei aus dem Gewerbe. „Das ist sehr bedauerlich, aber es entscheidet eben nur die Quantität“, sagt Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Rügen. Eine Klasse muss laut Bildungsministerium aus mindestens zwanzig Schülern bestehen und die konnte der Standort nicht mehr aufweisen. „Zentralisierung wird oft nur nach den Kosten entschieden, qualitative Aspekte bleiben unberücksichtigt“, so Ambrosat. „Wenn eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn einen Ausbildungsplatz sucht, ist die Entscheidung für einen entfernt gelegenen Standort ein Hindernis.“ Das mache Berufe, die ohnehin schon mit Nachwuchsmangel zu kämpfen haben, weiter unattraktiv. Zudem verliere die Region mit jedem Beruf, der weggeht, Know-how. „Dann ist es eine Frage der Zeit, wann die Schule ganz von der Insel verschwindet“, fürchtet Ambrosat.

Profitiert hat von der ministeriellen Entscheidung die Berufsschule in Wolgast, freut sich Ambrosats Kollegin Franziska Pens, die die Geschäfte der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald führt. „Wir müssen uns der Realität stellen und sehen, was machbar ist“, sagt sie, weiß aber auch: „Wenn ein Beruf nicht vor Ort ausgebildet wird, gehen die Zahlen zurück.“ Aufgrund der veränderten demografischen Zahlen und der Klassenstärken müssen alle Azubis weite Strecken zurücklegen: Bauberufe nach Rostock und Waren, Dachdecker ebenfalls nach Rostock, Maler-Lackierer nach Rostock, Anlagenmechaniker nach Greifswald, Elektroniker nach Neubrandenburg, Bäcker und Konditoren nach Torgelow. „Handwerklich bilden wir im Landkreis nur noch Friseure und Mechatroniker aus, die bereits von Sassnitz nach Stralsund umgezogen sind“, sagt Ambrosat.

Seit Schließung weniger Bewerbungen

„Wir sind beim Erstwunsch immer noch unter den Top Ten“, weiß Maik Schmidt, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands der Tischler. Landesweit sei die Zahl der Tischler-Lehrlinge sogar von 196 im Jahr 2015 auf heute 270 gestiegen. „Wenn aber die örtliche Berufsschule wegfällt, schwächt das den Standort natürlich und erschwert es, Nachwuchs zu gewinnen.“ In der räumlichen Nähe von Wohnung, Schulstandort und Betriebssitz habe in der Vergangenheit immer die Stärke der Dualen Ausbildung bestanden. Jetzt müssen sich die 15 Tischlerbetriebe auf Rügen, 28 in Stralsund und 32 in Vorpommern-Greifswald einen Berufsschulstandort teilen. „Die Grenze von 20 Schülern ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu hoch angesetzt“, meint Schmidt. Für die Grundschulen sei sie daher bereits herabgesetzt worden.

„Baugewerbe und Handwerk sterben andernfalls aus“, fürchtet Arne Schwanbeck, Innungsmeister der Rügener Tischler. Habe es bis zur Schließung in Sassnitz vor zwei Jahren dort immer etwa 15 Azubis gegeben, seien es 2017 noch 13 Lehrlinge gewesen, die im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Ausbildung zum Tischler antraten. Seit der Schließung seien es weniger geworden und in diesem Jahr habe es nur noch acht Prüflinge gegeben, von denen sechs bestanden hätten. „Das reicht nicht aus, um die Struktur im Gewerbe aufrechtzuerhalten.“ Heute würde sich mancher Rügener Azubi für eine Lehre als Kfz-Mechatroniker entscheiden, weil er dann die Berufsschule in Stralsund besuchen könne, glaubt. Schwanbeck.

„Für Unternehmen ist der Fachkräftemangel mehr und mehr das Geschäftsrisiko, das ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Wirtschaftsentwicklung bedroht“, betont die IHK. „Die Ausbildung junger Menschen im eigenen Betrieb ist zunächst das beste Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Daher ist es von hervorragender Bedeutung, die Ausbildung in der Nähe absolvieren zu können.“

