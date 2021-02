Sellin

Rügen ist nicht nur im Sommer eine Reise wert. Nachdem die Kurverwaltung Sellin am Dienstag eine Loipe in die Granitz gespurt hat, haben sich am Mittwoch bereits die ersten begeisterten Wintersportler auf der Strecke eingefunden.

Mit dabei auch der stellvertretende OZ-Chefredakteur Thomas Pult und seine Frau Claudia Noatnick, beide seit Jahrzehnten passionierte Skiläufer. „Sonst geht es im Skiurlaub immer nach Österreich“, so der 44-Jährige. „Jetzt mal auf die Insel Rügen.“

Daumen hoch für die Wintersportdestination Granitz

Die Granitzer Loipe sei natürlich nicht mit den professionell präparierten Spuren der Skigebiete zu vergleichen, aber trotzdem ein tolles Erlebnis. „Ein herrliches Langlauferlebnis inmitten einer zauberhaften Winterlandschaft. Sogar der Rasende Roland fährt neben der Spur entlang“, schwärmt der Biathlon-Fan.

Video: Rügens Loipe im Test: Langlauf in der Granitz

Einziger Kritikpunkt: Spaziergänger hätten an der ein oder anderen Stelle die Spur als Fußweg genutzt. Sonst: Daumen hoch für die Wintersportdestination Granitz! „Wir sind bereits vor einigen Jahren hier gewesen zum Skifahren“, erinnert sich Pult. „Damals gab es sogar einen Biathlon-Wettbewerb. Das war eine Mordsgaudi! So etwas geht natürlich unter Corona-Bedingungen nicht. Aber man bekommt wieder Lust drauf.“

Thomas Pult auf der Loipe durch die Granitz auf Rügen Quelle: Claudia Noatnick

Sich auf den Skiern abwechseln

Auf der Loipe ist das Paar an diesem Tag nicht allein. Auch Marcus Boldt aus Sellin hat sich auf die Bretter gewagt. „Gestern stand es in der Zeitung, da mussten wir es gleich ausprobieren“, erzählt der 54-Jährige. „Ich finde es toll, dass sie das machen. Wenn wir schon mal Schnee haben, müssen wir das ausnutzen.“

Seine Begleiterin Gabi Starken aus Sellin ist zu Fuß unterwegs – noch! „Ich bin Abfahrerin, hab leider keine Langlaufski, aber nachher tauschen wir“, sagt die 58-Jährige und lacht. Sonst fährt sie in den Winterurlaub in die Schweiz. In der Granitz wird sie das erste Mal auf Langlaufskiern stehen und ist gespannt, wie das wird. „Das Bremsen ist bestimmt nicht so einfach“.

Die Loipenstrecke in der Granitz ist rund 12 Kilometer lang. Bürgermeister Reinhard Liedkte empfiehlt als Startpunkt für den Rundkurs den Standort Hartmannsruh im Anschluss der Granitzer Straße in Sellin. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten.

Von Anne Ziebarth