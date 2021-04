Stralsund

Im Duell um die Kanzlerschaft hat die CDU Vorpommern-Rügen offenbar eine klare Vorstellung. In einer internen Umfrage über das soziale Netzwerk Facebook sprachen sich mehr als 90 Prozent für Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, aus. Auf die Frage, „Wer soll unserer Kanzler werden?“, stimmten 47 CDU-Mitglieder des Kreisverbandes für Söder, nur drei stimmten für Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und CDU-Vorsitzender.

„Die Umfrage eignet sich nur für ein momentanes Stimmungsbild“, ordnet CDU-Kreisgeschäftsführer Dirk Ewert das Ergebnis ein. Die Facebook-Gruppe sei lediglich für die interne Kommunikation gedacht – und eben nicht repräsentativ. „Nicht jeder ist auch auf Facebook“, sagt Ewert. Im Kreis gäbe es deutlich mehr Mitglieder als nur die 50 Umfrageteilnehmer.

Dennoch trifft das Ergebnis den Bundestrend. „Die Zahlen belegen, dass eine Mehrheit Laschet nicht für kanzlerfähig hält“, sagte zuletzt der Chef des Forsa-Instituts Manfred Güllner bei der Auswertung einer repräsentativen Befragung. Diese beschäftigte sich mit den Eigenschaften der möglichen Kandidaten. Für den CDU-Vorsitzenden Laschet hagelte es laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) extrem schlechte Persönlichkeitswerte. Jeweils nur 4 Prozent der insgesamt 2024 Teilnehmer waren der Meinung, dass Laschet „führungsstark“ und „dynamisch“ sei. Söder schrieben die Teilnehmer hingegen die Eigenschaft „führungsstark“ 57 Prozent zu, für „dynamisch“ halten ihn 36 Prozent. Mit Laschet als Kanzlerkandidat würden die Chancen der Union deutlich sinken, das Kanzleramt zu halten, so Güllner.

Die Vorzüge des Bayern sind in Vorpommern wohlbekannt. „Markus Söder ist konsequent und durchsetzungsstark“, sagt Maximilian Schwarz, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Vorpommern-Rügen. „Deshalb sollte er nach Angela Merkel unser Land führen“, so seine klare Forderung. Zwar regiere Armin Laschet sein Bundesland gut, dennoch sei Söder einfach der bessere Kandidat für die Zeit nach Angela Merkel.

„Ich steh’ auf den Bayern“ – Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister Hansestadt Stralsund

„Von mir aus kann er es machen. Ich steh’ auf den Bayern“, äußerte der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) bereits zum Ende des vergangenen Jahres gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Ich denke, es wäre eine kluge Entscheidung, dieses Mal auf den Kanzlerkandidaten unserer CDU-Schwesterpartei zu setzen.“

Noch keine Stellung beziehen will Ann Christin von Allwörden, Vizechefin der CDU in MV. Die Stralsunderin hofft jedoch auf eine baldige Entscheidung: „Mit ist vor allem wichtig, dass jetzt die Entscheidung gefällt wird“, sagt die Stralsunderin. „Denn der Wähler will wissen, wen er als Kanzler bekommt, wenn er die CDU wählt.“

„Söder könnte ich mir als Kanzler vorstellen.“ – Julia Präkel

„Söder könnte ich mir eher als Kanzler vorstellen“, sagt auch die Putbusserin Julia Präkel, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreis. „Aber Armin Laschet ist nun einmal CDU-Vorsitzender und hat daher auch das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur“, ergänzt die 35-Jährige.

„Söder hat das bessere Profil, aber auch Laschet kann Wahlen gewinnen.“ Georg Günther, Landeschef der Jungen Union

Darin erinnert auch Georg Günther, Landeschef der Jungen Union und CDU-Direktkandidat im Merkel-Wahlkreis für die Bundestagswahl. „Wir dürfen nicht vergessen, dass Armin Laschet CDU-Vorsitzender ist“, sagt er. Günther selbst hätte die Umfrage auf Facebook zwar gesehen, sich daran aber nicht beteiligt. „Es handelt sich um eine Momentaufnahme. Die Leute finden Söder besser, weil er ein besseres Auftreten und mehr Charisma hat“, sagt Günther.

Und dennoch: „Umfragen sind nur Schall und Rauch. Auch Laschet kann Wahlen gewinnen, wie man in Nordrhein-Westfalen gesehen hat.“ Als Ministerpräsident hätte Laschet in NRW viel in der Innenpolitik bewegt. „Lob gab es hier besonders für seine Kriminalitätsbekämpfung“, schätzt Günther ein. Doch auch der Bayer hätte seine klaren Vorzüge – nicht nur für Vorpommern, sondern für ganz MV. „In der Geschichte hat Bayern den bemerkenswerten Sprung vom Agrarland zum erfolgreichen Industrieland geschafft“, sagt Günther. Aus dieser Perspektive heraus könne man auf einen Schub für den ganzen Nordosten hoffen – wenn Söder Kanzler wird. Und sonst? „Der Bayer hat das bessere Profil. Daher hat er einen leichten Vorsprung“, so Günther.

