Binz

Mit einer Laser-, Licht- und Pyro-Show wurde in Binz am Freitag Abend der 25. Geburtstag der Seebrücke gefeiert. Das Fest bildete gleichzeitig den Abschluss des diesjährigen Monats der Bäderarchitektur. Im Mai gab es zu diesem, für das Ostseebad einst typischen Baustil verschiedene Veranstaltungen wie Villen-Rundgänge, Vorträge, aber auch das Kleinkunstfest „Zaunkönige“.

Tausende Zuschauer hatten am Freitag die Inszenierung der Seebrückengeschichte verfolgt. Die erste wurde 1902 errichtet, hielt aber nicht lange. Ihre Nachfolgerin existierte bis Anfang der 40-er Jahre. Die aktuelle Brücke wurde 1994 fertiggestellt. Im Zuge dieses Neubaus verschwand der von Ulrich Müther entworfene und gebaute Rettungsturm am Ende der Hauptstraße. Dieses eindrucksvolle Bauwerk ließ das Binzer Unternehmen Böttcher & Scheel in seinen Laser-Bildern wieder auferstehen. Mit Unterstützung des Sassnitzer Seenotrettungskreuzers „Harro Koebke“ wurde in der 30-minütigen Show auch von dem Seebrückenunglück von 1912 erzählt. Diese Tragödie führte seinerzeit zur Gründung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.

Holger Vonberg / Maik Trettin