Lassan

Vier Wochen nach der Gründung der Lassaner Freiwilligen Feuerwehr 1896 trafen sich deren Mitglieder erneut im Gesellschaftshaus zu einem bestimmten Zweck. Dazu heißt es in der „Greifswalder Zeitung“ vom 18. März 1896: „Lassan, 16. März. Heute Abend um 8 Uhr findet im Gesellschaftshaus hierselbst für die aktiven Mitglieder der neugegründeten Freiwilligen Feuerwehr eine Versammlung statt.

Der Zweck derselben ist die Vertheilung der einzelnen Mannschaften an die verschiedenen Geräthe. Wie uns von gut unterrichteter Seite versichert wird, soll die aktive Mitgliederzahl weit über 70 betragen. Weiter wird uns mitgeteilt, daß die Stadtverordneten es grundsätzlich ablehnen wollen, wegen der ungünstigen Finanzlage der Stadt eine städtische Beihülfe zu der Wehr zu leisten. Zwei Feuerversicherungsgesellschaften haben bereits die briefliche Versicherung abgegeben, namhafte Summen für diesen zweckmäßigen Verein zu spenden.“

Sehr aufschlussreich sind die am 24. März 1896 veröffentlichten Zahlen zum Postverkehr in der Kleinstadt. So heißt es dazu in der „Greifswalder Zeitung“: „Lassan, 22. März. Ueber den Postverkehr des Jahres 1895 im hiesigen Postamt, geben folgende Zahlen interessante Aufschlüsse.

Eingegangen sind an Briefen 43 732, an Postkarten 10 452, an Drucksachen 13 130, an Waarenproben 624, an portofreien Briefsachen 1 326, an Packeten 5 544, an Werthpapieren 38 mit 5320 Mark, an Geldbriefen 197 mit 29 058 M., an Postanweisungen 5 986 mit 358 508 Mark. Diesen eingegangenen Postsachen stehen folgenden aufgegebenen gegenüber.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lassaner lasen über 300 unterschiedliche Zeitungen

Es gingen ab: 38 558 Briefe, 9 646 Postkarten, 1248 Drucksachen, 338 Waarenproben, portofreie Briefsachen 1404, 3783 Packete, 61 Werthpapiere mit 22 860 Mark, 267 Geldbriefe mit 214 134 Mark, 2717 Postanweisungen mit 220 048 Mark. Besonders interessant ist, daß in unserer kleinen Stadt von 2237 Einwohnern 336 verschiedene Zeitungen mit 79 638 Nummern gelesen werden. Die Zahl der Telegramme beträgt 955, die der eingegangenen 1007.“ Bemerkenswert sind die Zahlen für die Postkarten, denn nach der Herstellung solcher Bildpostkarten und der Zulassung für den Postverkehr im Jahr 1885 traten sie auch hier ihren Siegeszug an.

Von Bernd Jordan