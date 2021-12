Bergen

Der 24. Dezember, 10 Uhr morgens. Die Weihnachtsgans soll in den Ofen. Doch, herrje! Wo ist der Bräter? So oder so ähnlich hat es sich vielleicht am Weihnachtsmorgen bei Familie Korv in Bergen auf Rügen zugetragen. Jedenfalls ist Vater Birk um 10.30 Uhr mit seinem Sohn bei Kaufland. In seinem Einkaufswagen: eine Auflaufform.

Ja, die lieben Last-Minute-Einkäufe kurz vorm Fest. Wer kennt sie nicht? Anders als erwartet, ist es am Vormittag des Heiligabend jedoch erstaunlich ruhig in dem Supermarkt, der große Parkplatz ist höchstens zu einem Viertel gefüllt, gut 30 Autos haben Platz gefunden. „Die Leute haben sich vorher eingedeckt, heute ist es – wie tatsächlich jedes Jahr – sehr ruhig“, bestätigt eine Mitarbeiterin. Bis 14 Uhr muss sie noch ran. „Nicht schlimm. An Heiligabend sind immer alle so nett.“

Der Parkplatz von Kaufland in Bergen ist am Morgen des 24. Dezembers erstaunlich leer. Quelle: Maria Lentz

„Was könnte wohl noch fehlen? Ach ja, der Baum!“

Ein Mann, der seinen Namen auch zu Weihnachten nicht in der Zeitung lesen möchte, eilt mit einem fast leeren Wagen zu seinem Auto. „Ich habe nur das Nötigste gekauft.“ Dazu gehört offensichtlich eine Tischdecke. „Ja, die hat noch gefehlt“, gibt er zu und muss schmunzeln. Gut, dass es noch vor dem Eindecken des Tisches aufgefallen ist. Und was ist sonst noch im Wagen? „Bisschen Deko für den Tannenbaum – und was zum Rauchen über die Feiertage, ganz wichtig.“

Apropos Weihnachtsbäume: Auch gefragte Objekte so kurz vor der großen Bescherung, wie sich herausstellt. „Ich habe heute Morgen schon sechs Stück verkauft. Das hätte ich echt nicht erwartet“, staunt Christian Seifert, der sich mit seinen Tannen direkt vor dem Kaufland-Eingang platziert hat. Wer jetzt noch keinen Baum hat, scheint aber doch etwas in Stress zu geraten: „Die Leute waren mitunter schon gehetzt.“

Weihnachten kam für Männer nicht so überraschend wie sonst

In der Einkaufshalle baut Verkäuferin Anetta Przybilla vor dem „Modepalast VK“ auf die Männer, für die Weihnachten mal wieder überraschend kam: „Gutschein für die Frau?“, ruft sie so manchem vorbeihetzenden Herrn hinterher. „Die scheinen dieses Jahr alle gut vorbereitet. Ich konnte noch keine Geschenkkarte verkaufen“, erzählt sie etwas enttäuscht, lässt sich aber die gute Laune nicht verderben und scherzt: „Dann locke ich eben mit dem Geschenk für die Schwiegermutter – da reichen auch 20 Euro.“

Tatsächlich noch ein Geschenk hat Philip Buettler gekauft. „Aber nur ein Wichtelgeschenk“, beruhigt er. Ansonsten befinden sich seinem Wagen Dinge zur Bespaßung seines Sohnes. „Mit dem fahre ich morgen nach Nordrhein-Westfalen.“ Es heißt also, vorbereitet sein auf die lange Fahrt.

Der Klassiker: Kartoffelknödel vergessen

Christina Strecker schiebt einen bis oben beladenen Einkaufswagen vor sich her. Das sind aber keine vergessenen Besorgungen, oder etwa doch? „Nein. Das ist mein geplanter Großeinkauf. Ich habe noch bis gestern Abend gearbeitet.“ Stress hat sie deshalb nicht. „Den macht man sich ja selbst“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.“ Auch Uwe Thees kauft noch „was man halt so braucht“: Katzenfutter, Kartoffeln, Kaffee. „Ein ganz normaler Einkauf. Wir lassen das Fest ganz ruhig angehen.“

Uwe Thees tätigt am Vormittag des Heiligabends seinen ganz normalen Wocheneinkauf bei Kaufland in Bergen. "Wir lassen das Fest ganz ruhig angehen." Quelle: Maria Lentz

Entschleunigt ist S. Leschner durch die vergangenen beiden Jahre ohnehin, wie er sagt, und räumt seelenruhig seinen Kofferraum ein. Die Kartoffelknödel, die vergessen wurden, haben es wohl nicht so eilig. Die fehlenden alkoholischen Getränke haben ohnehin noch etwas Zeit, um kühl gestellt zu werden. Nur das Geschenkpapier, das dazwischen rumkullert, sollte wahrscheinlich demnächst noch um den ein oder anderen Karton gewickelt werden. Deswegen klappt Leschner dann doch seinen Kofferraum zu und macht sich auf den Weg zu seiner Familie: „Frohe Weihnachten!“

Von Maria Lentz