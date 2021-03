Laura Bergmann von der Insel Rügen: Singen und Tanzen gegen den Coronablues

Bergen

Was gibt es bei den ersten warmen Sonnenstrahlen im März schöneres, als sich ein bisschen Sommergefühl zu gönnen? Ein Eis zum Beispiel? Laura Bergmann (22) jedenfalls zog es mit ihrer kleinen Schwester Lilly und ihrer Mama Emmelien zum Bergener Eispalast. Die Verteilung ist klar: Stracciatella für Laura, Engelblau für Mama Emmelien und Schokolade für Lilly. „Das ist aber bereits das zweite Eis in diesem Jahr“, erzählt die 22-Jährige Laura. „Im Februar war schon mal ein Tag so warm.“

Derzeit verbringt die junge Bergenerin viel Zeit mit der Familie, eine Arbeit im Reinigungsbereich ist derzeit nicht möglich. „Coronabedingt kann ich derzeit noch nicht arbeiten“, sagt sie. „Aber mit der Saison geht auch die Arbeit in den Hotels wieder los.“ Langweilig wird Laura Bergmann sicherlich nicht bis dahin, denn sie hat Hobbys, die jegliche trübe Gedanken vertreiben. „Singen und Tanzen“, beschreibt sie. „Aber keine Schlager! Mehr so deutscher Rap und so!“

Von Anne Ziebarth