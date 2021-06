Lauterbach

In weniger als zwei Jahren hat sich der Hafen Lauterbach verändert. Monatelang kreisten Bagger, wo sonst Spaziergänger flanierten. Sie mussten stattdessen vor dem Bauzaun stehen und konnten nur aus der Ferne einen Blick erhaschen. Jetzt ist das Millionenprojekt abgeschlossen. Besucher können den Hafen nun in vollen Zügen genießen.

Auch wenn die Absperrung schon vor ein paar Tagen entfernt wurde, kamen viele erst zum offiziellen Einweihungsakt der Stadt Putbus. Während Bürgermeisterin Beatrix Wilke die Putbus-Flagge am Molenkopf erstmalig hisste, begutachteten die beiden Urlauber Marianne und Hubert Ramakers aus Nordrhein-Westfalen den neu gestalteten Hafen. „Hier wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Er wirkt ansprechend“, sagt er. Auch Marco Eickner, der am Molenfuß Eis verkauft, ist begeistert. „Es wurde Zeit, dass der Hafen saniert wird. Es ist gut geworden“, so sein Fazit.

Magnet für Besucher

Mit dieser Sanierungsmaßnahme bekomme der Hafen Lauterbach eine größere touristische Rolle, so die Bürgermeisterin. Er werde an Bedeutung hinzugewinnen. „Ausflugs- und Flusskreuzschiffe sowie Sportboote werden vermehrt unseren Hafen anfahren“, sagt sie. Schiffe mit einer Länge von 120 Meter werden künftig hier ausreichend Platz zum Anlegen haben. Der Hafen ist nach den Arbeiten zudem um sieben Meter länger und an der Stirnseite zehn Meter breiter geworden.

Und noch viel mehr: Er werde ein Magnet für viele Besucher sein, ist sie sich sicher. „Um auf dem Pier flanieren zu können, wurde eine Fläche von 4000 Quadratmeter gepflastert. Zudem laden die Treppenstufen zum Verweilen ein. Die Erhöhung am Molenkopf wird für Veranstaltungen dienen. Oder einfach als Sitzgelegenheit, um zur Insel Vilm zu schauen“, so Beatrix Wilke.

„Ohne viel Schnickschnack“

Die Umgestaltung des Hafens hat eine Menge Geld gekostet. Die Verwaltungschefin rechnete vor: ein Auftragsvolumen von fünf Millionen Euro sowie knapp 800 000 Euro Planungskosten. Ein bewilligter Zuschuss vom Land in Höhe von 4,5 Millionen Euro wurde durch eine Kofinanzierungshilfe (546 000 Euro) ergänzt. Alle übrigen Ausgaben musste die Stadt übernehmen.

Zur Galerie Die Arbeiten im Lauterbacher Hafen sind beendet, gebaut wurde von August 2019 bis Juni 2021.

Karl-Otto Hein, ehemaliger Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft in der Putbusser Stadtverwaltung, befand sich unter den Feiergästen und hatte bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2020 die Planungen am Hafen begleitet. Er ist sehr erfreut, wie die Ideen umgesetzt wurden. „Der Hafen ist nicht überzogen mit irgendwelchem Schnickschnack und trotzdem sehr ansehnlich“, sagt er. In den vergangenen Monaten gab er ab und an sein Fachwissen an die Verwaltung weiter oder wurde auch mal um Rat gefragt.

Erste Studie im Jahr 2003

Lob kam auch vom Planer Hagen Panner von der Architekten- und Ingenieurunion Stralsund (AIU). Sein Büro begleitet das Projekt seit 2003, als die erste Studie in Auftrag gegeben wurde. „Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren viel Engagement gezeigt, ist immer wieder zum Fördermittelgeber gegangen. Nur so sind auch die nötigen Fördermittel geflossen“, sagt er.

Das ist auch dem Vorgänger von Beatrix Wilke zu verdanken, der jahrelang für einen Ausbau in Lauterbach gekämpft hat. Harald Burwitz war von 2001 bis 2015 Bürgermeister und kennt das Projekt in der Stadt von Beginn an. „Es ist so gekommen, wie wir es geplant hatten. Alle Beteiligten haben in allen Belangen gut zusammengearbeitet“, sagt er.

Er hätte sich noch gewünscht, dass die parallel verlaufende Allee gleich mit saniert wird. Denn hier wurden Eichen in Abständen von 3,5 Metern gepflanzt. „In diesen Abständen pflanzt man keine Eichen. Ein Großteil der Bäume ist gefährdet und muss irgendwann auf städtische Kosten abgenommen werden.“

Leuchtturm wird am Montag geliefert

Dieses Projekt stehe demnächst noch auf dem Plan, sagt seine Nachfolgerin. Ebenso wie die Ausbaggerung am Molenkopf. Diese sei notwendig, um zum einen am Anlegeplatz der Vilm-Boote eine ausreichende Wassertiefe zu schaffen. „Und zum anderen, um die Fahrrinne für den Fährverkehr zur Insel Vilm herzustellen.“ Ebenso soll die Spundwand am Bahndamm saniert und der Badestrand in Lauterbach wieder reaktiviert werden. Von hier starten die Schwimmer in diesem Jahr wieder zum Vilm-Schwimmen.

Eine neue Attraktion kommt ab Montag hinzu – ein Leuchtfeuer am Fuß des Hafens, das den Schiffen den Weg nach Lauterbach zeigen soll. Dieses Leuchtfeuer diente schon bis 1999 in Ranzow im Norden der Insel Rügen als Orientierungsfeuer und insbesondere dem Fährverkehr auf der Königslinie von Sassnitz nach Trelleborg.

Der Leuchtturm wurde 2002 abgebaut und ein Jahr später am Kap Arkona wieder aufgestellt, nur ohne Leuchtfeuer. Mittlerweile steht das Objekt auf dem Hof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee in Stralsund, das das Leuchtfeuer besitzt und es für den Lauterbacher Hafen zur Verfügung stellt. In diesen Tagen wird es auf dem Wasserweg von Stralsund nach Lauterbach gebracht. Ein Kran wird am Montag das Leuchtfeuer vom Schiff an seine finale Stelle heben.

Von Mathias Otto