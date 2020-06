Leben auf der Insel Rügen: „Schön, dort zu leben, wo andere Urlaub machen“

Blieschow

Marco Amaddio kam in München zur Welt und lebte dort, bis die Familie nach Erlangen zog. Er lernte den Beruf des Kochs, arbeitete in Wangerooge und dann in England, wo er seine Frau kennenlernte, eine Restaurant-Fachfrau. Zusammen ging es nach Korsika und nach Australien – diese Zeit erinnern sie heute als die „Wanderjahre“.

Als zwei Kinder kamen, die Tochter ist heute acht und der Sohn fünf Jahre alt, ging es zurück nach Erlangen, um im italienischen Familien-Restaurant mitzuarbeiten. Im Jahr 2015 fiel dann die Entscheidung, nach Rügen umzusiedeln.

Anzeige

„Wir waren viel unterwegs und oft am Meer – deshalb mussten wir wieder an die Küste“, erklärt Marco Amaddio, der mittlerweile vom Wohnort Blieschow aus ein Catering-Unternehmen mit Mittagstisch-Auslieferung betreibt. „Auf der Insel zu sein gefällt uns – es ist schön, dort zu leben, wo andere Urlaub machen“, verrät der 36-Jährige, der bei der Freiwilligen Feuerwehr von Lancken-Granitz aktiv ist.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch hier

Von Christa Driest