Wer am Wochenende die Livestyle-Messe LebensArt in Putbus besucht hat, war gut beraten, einen Schirm einzupacken. Mal als Regenschirm, mal, um Schatten vor der Sonne zu suchen. Das Wetter spielte allerdings eher eine untergeordnete Rolle bei der 14. Auflage der Messe im Schlosspark und Marstall. Besucher und Aussteller waren gleichermaßen zufrieden.

„Auch wenn ich nicht den passenden Hingucker für meinen Garten gefunden habe – ich war auf der Suche nach einem Vogelhaus – war es sehr angenehm, wieder durch die Gänge zu schlendern, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach mal einen ausgiebigen Bummel mit der Familie zu unternehmen“, sagt Sybille Hedwiger aus Düsseldorf. Viel zu lange dauerte der Lockdown. Eine Zeit, in der solche Dinge nicht möglich waren.

Siegfried Beitz aus Stralsund schätzt nicht nur die schöne Anlage in Putbus, die sich ideal für eine Messe wie diese eignet. „Hier stimmt das Ambiente. Wir werden immer fündig, wenn es um Gartenartikel geht“, sagt er. Außerdem: „Hier wird einem nichts aufgeschwatzt, und wenn man sich für ein Produkt entscheidet, stimmt die Beratung.“ So wie er trugen viele Menschen Dekorationsgegenstände aus Stahl, große Blumentöpfe, Sträucher oder Gartenmöbel aus dem Schlosspark.

Sitzsack, Blumenbeutel, Sitzwürfel

Die Messe hatte so viel zu bieten, besonders wenn es um das Thema Nachhaltigkeit ging. Die Firma Planenlange aus Poseritz fertigt nicht nur Bootsplanen, Sonnensegel oder Lagerzelte an, sondern hat auch Ideen, wie die Reste verwertet werden können. Das Resultat präsentierte Inhaberin Katy Mittelbach in Putbus. Einen Sitzsack für den Garten, Blumenbeutel oder eine Apfelpflückertasche – vieles ist aus Planenstoff gefertigt. Aber auch Schultüten, Sitzwürfel für Kinder oder modische Umhängetaschen gehören dazu. „Wir probieren dabei unterschiedliche Materialien aus, um den Kunden eine große Auswahlmöglichkeit zu bieten“, sagt sie.

Ein paar Stände weiter bot Dirk van der Gugten Bilder für Garten, Terrasse oder Balkon an. Das Besondere dabei: „Die Motive werden auf eine alte ausgediente Lkw-Plane gedruckt“, sagt der gebürtige Holländer. In seiner Werkstatt in Rheine in Nordrhein-Westfalen fertigt er passend dazu die Rahmen aus imprägnierten ungehobelten Dachlatten an. Er kommt gerne nach Putbus, um bei der Messe seine Bilder zu verkaufen. „Rügen und Putbus finde ich wunderbar. Hier gibt es viele Ecken, die noch urig sind, das mag ich – kaum zu vergleichen mit Sylt“, sagt er.

Wahre Hingucker waren die Objekte, die Katrin und Henno Drecoll anboten. Der gebürtige Rostocker nennt sich der Erfinder der Formengrills. Sogenannte Flächengrills, bei dem eine Gasflamme eine Grillplatte erhitzt. Seit acht Jahren stellen sie diese Grills her. „Das sind Unikate. Wir haben auch schon einige Kunden gehabt, die Motive der Insel Rügen auf dem Metall wünschten“, sagt er.

Dattelcreme und Knoblauchnudeln

Die Putbusser Messe war auch eine gute Adresse für Feinschmecker. Sei es Käse aus Bitterfeld, Rauchwurst aus Neubrandenburg oder Oliven aus Osnabrück: Hier hatte Hamid Hamidi von Oliven-Ulli reichlich zu tun, um die Gäste mit Proben zu versorgen. Etwa Schafskäsecreme aus Frankreich oder Dattelcreme.

„Am besten läuft die Variante mit Granatapfel“, sagt er und freut sich, dass wieder Messen möglich sind. „Man spürt förmlich, dass das Interesse der Leute in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist. Man spürt ihre Lebensfreude und dass sie wieder einkaufen gehen wollen“, sagt er.

Gute Nachrichten vom Unternehmen Alte Pommernkate aus Rambin, das auch mit einem Stand vertreten war. Hier zeigte Christiane Ende-Thees, wie viele Variationen Nudeln haben können. Ob Tomate-Basilikum, Knoblauch oder mit Wildkräutern: „Jede Geschmacksrichtung findet seinen Abnehmer“, sagt sie. Die sogenannte Nudel-Werft, bei der Besucher bei der Produktion zuschauen können, wird es demnächst nicht nur in Rambin, sondern auch am Lauterbacher Hafen geben.

