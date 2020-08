Putbus

Die LebensArt-Messe im beschaulichen Schlosspark in Putbus kann auch im Corona-Jahr ihre Tore öffnen. Diese gute Nachricht hat Burkhard Golla von der veranstaltenden AgenturHaus GmbH mit Sitz in Lübeck kürzlich verkündet. Und schon in wenigen Tagen wird es so weit sein: Vom 14. bis 16. August werden angesagte Garten-, Wohn- und Lifestyle-Trends präsentiert.

Die Vorbereitungszeit war knapp. Deshalb werden 35 Aussteller weniger als im vergangenen Jahr erwartet. Rund 150 Händler stellen an drei Tagen ihre Stände im Marstall und Schlosspark auf. Für Burkhard Golla gehört die Location mit der großen Parkfläche zu den schönsten Standorten der LebensArt-Veranstaltungsreihe.

„Auch in diesem Jahr freuen wir uns, unter Einhaltung der jetzigen Hygiene-Bedingungen, die LebensArt Putbus durchführen zu können. Durch das weitläufige Areal wird ein tolles Bild hergestellt,“ sagt der Projektleiter, der wieder viele interessante und außergewöhnliche Aussteller gewinnen konnte. Darunter einen Händler, der italienische Keramik anbietet. „Das hatten wir in Putbus noch nie“, sagt er.

Verlängerte Öffnungszeiten

Lange war unklar, ob die Messe in Putbus stattfinden darf. Wegen der Corona-Pandemie gibt es deshalb einige neue Regeln. So ist nicht wie gewohnt zehn, sondern zwölf Stunden pro Tag geöffnet. Es darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern gleichzeitig auf das Gelände. Deswegen sind die Öffnungszeiten verlängert worden – von 9 bis 19 Uhr. „Die verlängerten Zeiten sorgen dafür, dass der Abstand gewahrt wird.

Tickets online und vor Ort Geöffnet ist die LebensArt am Freitag und Samstag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene neun Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Für Frühplaner stehen Online-Tickets zur Verfügung. Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über die Webseite unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Putbus.html. Tickets werden auch vor Ort verkauft. Hunde können mitgebracht werden. Es wird jedoch darum gebeten, diese anzuleinen.

Hinzu kommt ein spezielles Hygienekonzept mit Desinfektions-Spendern und der Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenmaske in den Servicebereichen, wie in den WC-Anlagen oder am Ein- und Ausgang“, sagt Messe-Sprecherin Franziska Koepp. Außerdem ist sie dann zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, etwa bei Beratungsgesprächen an den Ständen.

Einbahnstraßensystem

Die Besucher werden im Einbahnstraßensystem durch das Gelände geführt. Entsprechende Schilder sollen als Orientierung dienen. „Im Kassenbereich werden wir zudem zwei Spuren haben. Die eine für diejenigen gedacht, die bereits ein Online-Ticket haben. Dazu haben sie im Vorfeld ihre Kontaktdaten eingegeben. Dementsprechend müssen sie am Eingang keinen Zettel mehr ausfüllen“, sagt Burkhard Golla. In die andere Schlange stellen sich Besucher an, die noch ein Ticket kaufen und das Kontaktformular ausfüllen müssen.

Wer an den drei Veranstaltungstagen durch den sommerlichen Schlosspark schlendert, den erwartet eine abwechslungsreiche Bummel- und Shoppingmeile, auf der neue und exklusive Trends aus den Bereichen Haus und Garten sowie Lifestyle vorgestellt werden. Dem Besucher soll sich eine Welt kreativer Wohnideen in Form von stilvoller Tischwäsche, Antiquitäten, handgefertigten Möbeln oder hübschen Home-Accessoires eröffnen. Darüber hinaus zieren kunstvoller Schmuck, bunte Mode und Taschen die Stände der Aussteller.

Garten schöner gestalten

„,Urlaub zu Hause’ lautet in diesem Jahr das Motto für viele von uns. Dementsprechend liebevoll gestalten wir unseren Garten oder Balkon. Bei weiteren Tipps und Anregungen, die das Leben im Freien noch schöner, stimmungsvoller und auch praktischer gestalten, kommt die LebensArt Putbus genau richtig“, so Franziska Koepp. So erblühen farbenprächtige Blumen inmitten der kleinen Zeltstadt, daneben werden ausgefallene Pflanzen und Sträucher durch Gartenarchitekten in Szene gesetzt. Gartenmöbel und -dekoration gehören dabei genauso dazu wie eine große Auswahl an Geräten und Zubehör.

Interessant wird es auf der Messe auch beim kulinarischen Angebot. Ob regional, national oder international – das Angebot an leckeren Speisen, Snacks, Kuchen- und Tortenträumen, Weinen oder Spirituosen ist mehr als einladend. Schmankerl aus Österreich, Gewürze aus dem Orient oder italienisches Obst, Gemüse, Olivenöl beziehungsweise eingelegte Mittelmeerspezialitäten bringen die Delikatessen der Welt nach Hause.

Von Mathias Otto