Lebensart-Messe auf Rügen: Lust auf Luxus trotz Hitze und Corona-Krise

Putbus

Den Rüganern und ihren Gästen ist auch in der Corona-Krise die Lust am Konsum und am Luxus nicht verloren gegangen. Während am Wochenende bei Temperaturen um die 30 Grad Tausende an den Stränden der Insel Abkühlung und Erholung suchten, machten sich geschätzt ebenfalls tausende Insulaner und Urlauber auf den Weg nach Putbus. Zum 14. Mal fand im dortigen Park die Verkaufsmesse „Lebensart“ statt. Angeboten wurden jede Menge Luxusartikel, die für das Leben vielleicht nicht notwendig sein mögen, es aber angenehmer machen können. Dafür sind nach wie vor viele Besucher gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Aber es lohnt sich, findet zum Beispiel Rita Warwasz. Sie ist wegen der Messe vom Festland nach Rügen gekommen und stoppt am Stand von Undine und Heiko Gomille. Im Schatten eines Baumes unterbreitet das Kunsthandwerker-Paar aus der Nähe von Frankfurt/Oder sein Angebot: Gartenmöbel mit Keramik-“Polster“. Statt der sonst üblichen Sitzflächen aus Holz, Rattan oder Draht haben die Metallstühle, -Tische und -Bänke welche aus gebranntem und glasiertem Ton. Alles handbemalt und jedes Stück ein Unikat, sagt die Kunsthandwerkerin aus Brandenburg.

Anzeige

Rita Warwasz nickt: „Ihren“ Tisch findet sie hier nicht wieder. „Ich habe letztes Jahr den mit dem Medusen-Motiv gekauft“, erzählt sie und schwärmt: „Ich liebe diesen Tisch!“ Er sei stabil, wetterfest, pflegeleicht und so wunderschön, dass er den Winter über mit ins Wohnzimmer umziehen durfte. „Obwohl er ja absolut frostsicher ist“, sagt Undine Gomille. Rita Warwasz hat sich an dem kunstvoll gearbeiteten Möbel auch außerhalb der Gartensaison täglich erfreuen wollen und ihn im Winter als Blumentisch genutzt.

Weitere OZ+ Artikel

Besucher: „Wir genießen das Ambiente“

„Ach, das ist ja auch ’ne tolle Idee!“ Jeanette Haak und ihr Mann Arnim sind ebenfalls vor den Keramik-Polstern stehen geblieben. Erst vor Kurzem hatten die Gäste aus Oranienburg die alten Metallgestelle ihrer Garten- und Kneipenmöbel aufgearbeitet. „Zwei habe ich im Shabby-Look mit Sukkulenten bepflanzt“, sagt die Urlauberin. Die anderen hat die Familie mit neuem Holz beplankt. Von den Keramikpolstern sind sie ganz begeistert. Die Oranienburgerin beschäftigt sich in ihrer Freizeit selbst mit Ton. „Aber einen Brennofen habe ich nicht“, sagt sie.

Bildergalerie: So schön war dei Messe „Lebensart“ in Putbus auf Rügen

Zur Galerie Salat aus Zitronen von der Amalfi-Küste, Granatapfel-Creme oder Gartenstühle mit Keramik-Polster – für fast jeden Besucher gab es auf der „Lebensart“ etwas zu kosten, zu testen und natürlich zu kaufen.

Dennoch: Man könne sich auf einer solchen Messe viele Anregungen holen. Dass man Eintritt zahlt und die Preise nicht die günstigsten sind, nimmt das Paar in Kauf. „Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag leisten, um gerade jetzt regionale Unternehmen zu unterstützen.“ Im vergangenen Jahr nahmen sie Blumenzwiebeln mit nach Hause, dieses Jahr unter anderem einen Riesen-Hibiscus. Man müsse ja nicht immer kaufen, sondern könne viel stöbern und das schöne Ambiente der Veranstaltung genießen, finden die Haaks.

Frische Zitronen von der Amalfi-Küste

Und natürlich verkosten. Händler Andreas Tritscheler ist mit seinem Kollegen von Augsburg nach Rügen gekommen. Unter einem riesigen Sonnenschirm bieten sie Gemüse und Obst an, bei dem einem schon beim Ansehen das Wasser im Mund zusammenläuft. Dunkelblaue Pflaumen, sonnengereifte Fleischtomaten und große, saftige Zitronen ziehen die Blicke der Messebesucher auf sich.

Impressionen von der Messe "Lebensart" in Putbus auf Rügen im August 2020 Quelle: Maik Trettin

„Hier“, sagt Tritscheler und schneidet mit einem Messer eine hauchdünne Scheibe von einer halbierten Zitrusfrucht ab. „Kann man mit Schale essen!“ Die kleinen Besucher des Standes verziehen das Gesicht und lehnen dankend ab. Viele Erwachsene sind von den Zitronen von der italienischen Amalfi-Küste begeistert. Der Händler hat aus den Zitrusfrüchten, Zwiebeln, dem Olivenöl und Salz einen einfachen und schmackhaften Salat gezaubert. „Ideal bei diesem Sommerwetter“, bestätigt eine Kundin. „Noch eine Flasche Wein dazu, mehr braucht man nicht an so einem schönen Tag.“

Nach dem Verkosten wird oft gekauft

Gern gekostet wird auch die Granatapfelcreme, die Vivien Hermes und ihre Mitarbeiter bei „Oliven-Ulli“ zubereiten. Die Paste besteht aus dem Saft und den Kernen von Granatäpfeln, gegrilltem Paprika, Knoblauch, Peperoni und Olivenöl. „Da sind keine anderen Gewürze dran“, versichert die junge Frau und muss zwei Jugendliche bremsen, die gerade zum wiederholten Male tüchtig zulangen wollen. Wird nur im Vorbeigehen gekostet oder auch gekauft? „Circa 60 Prozent der Besucher, die die Waren probieren, nehmen auch etwas davon mit“, schätzt sie. Mit der Kauflust der Rüganer und der Insel-Gäste scheinen die Händler auf der Putbusser Messe zufrieden zu sein.

Tim Hofbauer überzeugte viele Kunden mit der von ihm angebotenen Keramik-Reibe. Quelle: Maik Trettin

Auch Tim Hofbauer und Lukas Nielebock können sich über mangelndes Kundeninteresse nicht beklagen. Die jungen Händler verkaufen wortgewandt und offensichtlich erfolgreich kleine Keramik-Reiben. Heike Lindner aus Sassnitz hat gleich drei gekauft – eine für sich und zwei zum Verschenken. „Mich haben die Präsentation und das Produkt überzeugt. Und ich finde, der Preis ist angemessen“, sagt die Sassnitzerin. Sie arbeitet selbst im Einzelhandel und fühlte sich von den jungen Männern gut und objektiv beraten. Das, sagt sie, erlebe man leider nicht an jedem Stand. Manchmal habe sie das Gefühl beschlichen, dass den Kunden etwas aufgeschwatzt werden soll. Aber die meisten Verkäufer würden seriös beraten.

Tajus war der jüngste „Verkäufer“

Einer der jüngsten Vertreter hinterm Ladentisch dürfte der achtjährige Tajus gewesen sein. Am Stand seiner Eltern Ewa und Evaldas Kazmierczak schnippelte der Junge mit einer Schere Lakritzstangen in kleine Abschnitte. Die wurden anschließend in Tüten verpackt – ein perfektes Geschenk für Lakritzliebhaber. Zu denen zählt Tajus übrigens nicht.

Er nascht lieber die lakritzfreien Wassermelonen- und Regenbogenschnüre, die seine Eltern an ihrem Stand verkaufen. Diese Vorliebe teilt er mit den meisten seiner Altersgenossen. „Viele Kinder heutzutage mögen den Geschmack von Lakritz nicht“, weiß seine Mutter. Dabei habe das aus dem Saft der Süßholzwurzel gewonnene Produkt in vieler Hinsicht sogar eine gesundheitsfördernde Wirkung. Die Meinungen darüber gehen allerdings manchmal weit auseinander. So behaupten die einen, es störe die Potenz, wohingegen die Lakritz-Freunde versichern, dass es den Sexualtrieb steigere.

Einbahn-Regelung hat im Park gut funktioniert

Dass die Messe angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen überhaupt stattfinden konnte, war für viele Anbieter und Besucher ein Glück. In Bayern wäre das aktuell undenkbar, so eine Händlerin. Die Veranstalter hatten in Putbus unter anderem ein Einbahnstraßen-System eingerichtet.

Eine prima Sache, wie Ursula Wolff aus Lietzow meinte. Es gehe viel geordneter auf den Wegen zu. „Das sollte man auch in Zukunft beibehalten.“ Auf die Maskenpflicht im Marstall hingegen hätten wohl viele Besucher gern verzichtet. Zumindest wurden originelle Masken angeboten: Angelika Baenz entschied sich für eines der Modelle, die man wie eine Brille trägt und die wie das Schutzvisier eines Helms funktionieren. „Das ist beim Atmen viel angenehmer als mit einem Tuch vor Mund und Nase“, zeigte sie sich zufrieden.

Von Maik Trettin