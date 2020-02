Garz

Seit 20 Jahren hat die Lebenshilfe Rügen, Stralsund und Umgebung in der Thälmannstraße in Garz ihr Domizil. In der Tagesförderstätte für behinderte Menschen werden derzeit täglich 26 Besucher betreut und nach ihren Möglichkeiten in der Entwicklung gefördert, um eine größtmögliche Selbstständigkeit zu erhalten.

Doch die Fassade bröckelt. In dem Gebäude aus den 50er Jahren war einst die Berufsschule der Agrargenossenschaft mit integriertem Internat untergebracht. Nach der Wende waren hier der Jugendclub, das Informationszentrum und auch die Ausbildungsstätte des CJD untergebracht. „Nach den Jahren bedarf es nun einer Grundsanierung. Es macht keinen Sinn, hier mit einem Fensterwechsel zu beginnen, das wäre Stückwerk“, sagt Geschäftsführer Heiko Kelm. 900 000 Euro wären dafür notwendig.

Domizil der Tagesförderstätte

Während einer Sanierung könnten die Gruppen der Tagesförderstätte in dem „Schützenhaus“ unterkommen, das bereits seit zwei Jahren in den Händen der Lebenshilfe liegt. Ein Umzug in ein anderes Gebäude oder sogar in eine andere Stadt, wäre bedauerlich. „Der Standort hier ist perfekt von der Lage her. Es wäre schade drum“, meint Heiko Kelm. Nicht zuletzt die Grundstücksfläche von 5700 Quadratmetern bietet ideale Bedingungen. Eine parkähnliche Anlage sorgt dafür, dass sich die Tagesgäste wohlfühlen und reichlich Platz für Sport, Spiel, Entspannung oder auch die Gartenarbeit vorhanden ist. In dem kleinen Wirtschaftsgarten sind die Besucher selbst im Einsatz, wenn es um das Pflanzen, Pflegen, Ernten und anschließende Verarbeiten geht.

Denn auch in der Küche werden die Gruppen selbst tätig. Mit viel Spaß gehen die Besucher – die zu dritt von einer Betreuerin angeleitet werden – an die Planung ihrer Mahlzeiten. „Das alles geschieht hier ganzheitlich. Wir besprechen gemeinsam, was wir kochen wollen, gehen gemeinsam einkaufen und kochen zusammen. Und die Säuberung der Küche wird dann zusammen erledigt“, erklärt Katrin Steffen, Leiterin der Fördergruppe.

Individuelle Förderung der Gäste

Diese Arbeitsabläufe gelingen jedoch nicht immer so entspannt, wie sie sich anhören. „Wenn ein autistischer Besucher dann plötzlich nicht mehr die Straße überqueren möchte, die anderen aber schon vorausgegangen sind, sind auch mal zwei Kollegen notwendig“, sagt Katrin Steffen. Letztendlich hat auch hier jeder Tagesgast seine Vorlieben. Während mancher gern den ganzen Tag im Park spazieren gehen könnte, übernimmt Dorina Wachs mit Vorliebe den Abwasch.

„Wir machen aber auch viel Gedächtnistraining oder Kreatives, wie Filzen oder Keramik bearbeiten. Und Puzzeln ist bei den Besuchern immer sehr gefragt“, weiß die Gruppenleiterin. „Gerne wird auch die Disco angenommen. Genauso reinigen die Gruppen ihre Räume aber auch stets selbst.“ Denn ein Schwerpunkt ist auch die Bewegung. „Übergewicht ist auch hier ein Thema. Die Besucher so fit wie möglich zu halten, heißt auch, sie alltagstauglich zu halten“, so Steffen. Bewegungs- und Ausdauerspiele oder Zumba stehen daher ebenfalls auf dem Wochenplan.

Die Leiterin der Fördergruppe Katrin Steffen, kocht einmal in der Woche mit den Besuchern. Dieses Mal gab es Eierkuchen mit selbst gemachtem Apfelmus. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Optimistisch zum 30-jährigen Jubiläum

Diese Ansätze würden die Kollegen gerne in den alten Gemäuern weiter verfolgen. In den nächsten Monaten wird sich entscheiden, ob eine Sanierung Sinn macht oder die Lebenshilfe nach einem neuen Domizil Ausschau halten muss. „Bis Ostern sollen die Planungen abgeschlossen sein. Dann wissen wir, wie es weitergeht. Noch bin ich nicht zu pessimistisch“, sagt Heiko Kelm. Dann kann sich der Verein auch auf die Feierlichkeiten zu seinem 30-jährigen Jubiläum freuen, das mit dem Sommerfest im Juni und auch am Tag der offenen Tür im September begangen werden soll.

Neben der Tagesförderstätte umfasst das Leistungsangebot der Lebenshilfe auch den Familienentlastenden Dienst und den Familienunterstützenden Dienst. Für geistig behinderte Erwachsene und auch Kinder dient die Lebenshilfe dann als Freizeit- und Begegnungsstätte mit vielen Angeboten oder ermöglicht Ferienbetreuung und Urlaubspflege, auch in der Häuslichkeit. Der Familienunterstützende Dienst bietet Tagesbetreuung, Alltagsbegleitung oder auch haushaltsnahe Dienstleistungen.

Spenden können auf das Konto der Lebenshilfe Rügen, Stralsund und Umgebung e.V. bei der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205 00, Konto 38 804 00, IBAN DE35 1002 0500 0003 8804 00, überwiesen werden.

Von Wenke Büssow-Krämer