Lebensmittelrettung auf Rügen: Zu schade zum Wegwerfen

Rügen

„Niemand wirft gerne Essen weg“, sagt Peter Hänsel. Deswegen freute sich der regionale Verkaufsleiter von Netto – dem mit dem Scottie – darüber, dass die Konzernleitung sich einer Initiative zur Rettung von Lebensmitteln anschloss. Mehr als ein Drittel aller Lebensmittel werden entsorgt. Gegen die „Food Waste“ genannte Verschwendung wenden sich immer mehr Menschen. Die einen „Containern“ und sammeln verpackte Lebensmittel aus Behältern von Supermärkten, andere praktizieren „Food Sharing“ und teilen überschüssiges Essen mit anderen Menschen. Hänsels Arbeitgeber entschied sich für die Initiative „Too Good To Go“ – zu schade zum wegwerfen.

„Wir konnten nicht länger dabei zusehen, wie Nahrungsmittel weggeworfen werden, daher haben wir beschlossen, etwas dagegen zu tun“, sagt Sprecherin Johanna Paschek. Ihre Initiative richtet sich gezielt an gastronomische Betriebe, Bäckereien, Restaurants, Hotels oder Supermärkte. Neben unverkauften Backwaren, Obst und Gemüse oder Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor Ablauf ist, können sich auch fertig zubereitete Mahlzeiten in sogenannten „Überraschungstüten“ wiederfinden. Die gleichnamige App ermöglicht Betrieben, überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis für Selbstabholer anzubieten.

Obst und Gemüse zu einem Drittel des Preises

Die Nutzung der App ist kostenlos für Partnerbetriebe und Kunden. Für jede verkaufte Überraschungstüte erhält Too Good To Go einen Betrag von unter einem Euro. „Außerdem erheben wir eine jährliche Servicegebühr von 39 Euro, die für die Betriebe mit dem Retten von einigen Portionen schnell wieder reingeholt ist“, so Johanna Paschek.

Und so funktioniert es: Ein Kunde meldet sich bei der App an, lässt sich mithilfe der Standortbestimmung eine Filiale vorschlagen, in der er dann eine Tüte reservieren, bezahlen und abholen kann. Bei einem Warenwert von durchschnittlich etwa zwölf Euro zahlen Kundinnen und Kunden einen Betrag von 3,90 Euro. Anschließend können sie bewerten, ob die Mitarbeiter freundlich sind, ihnen das Sortiment zusagt und die Abholung schnell ging.

Nachfrage hängt sehr vom Stadtteil ab

Die von Peter Hänsel betreuten Filialen erhalten fast immer eine gute Bewertung von mindestens 4,5 von möglichen 5 Punkten. Wann die Tüte abgeholt werden kann, zeigt die App an; naturgemäß ist das meistens kurz vor Feierabend. „Wir legen neben Obst und Gemüse Waren hinein, die sich voraussichtlich nicht mehr gut verkaufen lassen oder auch Produkte aus beschädigten Verpackungen.“ Der Regionalleiter erhält täglich eine Auswertung für die elf von ihm betreuten Märkte auf Rügen, in Stralsund, Barth und Zingst. Sechs davon befinden sich auf der Insel. 18 Tüten gaben diese Märkte am Vortag aus, mit denen 45 Kilogramm CO2 eingespart worden seien, teilt ihm Too Good To Go mit.

Christian Losansky ist Koch in der Ahoi Rügen Bade- & Erlebniswelt. Quelle: Steffi Besch

In der gesamten Woche waren es 140 Tüten. „Wie das Angebot angenommen wird, hängt auch sehr vom Stadtteil ab, in dem sich die Filiale befindet. So wurden in den drei Stralsunder Märkten 65 Tüten in der Woche ausgegeben, während es im beschaulichen Barth gerade einmal sechs waren. Auf Rügen hielt Sassnitz den Rekord mit 18 Tüten und am Ende rangierte Altenkirchen mit vier. Es seien aber keinesfalls allein bedürftige Menschen, die die App nutzen, sondern auch viele Menschen, die etwas für die Umwelt tun möchten, indem sie Lebensmittel retten. „Manche helfen so auch ihren Nachbarn“, sagt Hänsel.

Fertige Mahlzeiten aus dem Selliner Spaßbad

„Der erste Partnerbetrieb im Landkreis war der Fischkutter FreeWilly in Stralsund, der sich 2018 auf unserer Plattform dazugesellt hat“, weiß Johanna Paschek. Der erste Rügener Betrieb, der sich anschloss, war die „Ahoi Rügen Bade- & Erlebniswelt“ in Sellin. „Wir retten bereits seit Mai 2019 überschüssiges Essen vom Mittagstisch“, sagt Geschäftsführer Ulf Steiner. „Wir haben ein Bistro, das in den Ferien gut läuft. Um auch in der Schulzeit Einnahmen zu generieren, haben wir die Verpflegung der CJD-Schule in Sellin übernommen. Für uns gehört zur Nachhaltigkeit auch, immer mindestens ein vegetarisches Essen anzubieten, weil viel Fleischkonsum bekanntlich nicht nur ungesund, sondern wegen der Futtermittelproduktion auch ökologisch schädlich ist.“ Das Bestellsystem minimiere überzählige Essen zwar weitgehend, aber dennoch gebe es immer mal Schüler, die ihr bestelltes Essen nicht abholen. „Diese jeweils vier oder fünf Mahlzeiten stellen wir bei Too Good To Go ein und sind noch nie darauf sitzen geblieben.“ So werde zugleich der Abfall auf ein absolutes Mindestmaß reduziert.

„Insgesamt haben wir mit unseren Partnern Stand heute 9073 Mahlzeiten vor der Tonne gerettet. Das entspricht 22 680 Kilogramm eingespartem CO2, damit könnte man rund hundert Mal von Berlin nach London fliegen“, hat Johanna Paschek ausgerechnet. Die würde sich über weitere teilnehmende Betriebe freuen. „Gerade auf Rügen mit seinen vielen Hotels und Gaststätten gibt es bestimmt noch viel Potential. Wer sich dafür interessiert, kann auf unserer Homepage seine Kontaktdaten hinterlassen und erhält schnell einen Rückruf.“

Von Uwe Driest