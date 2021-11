Putbus

Dieter Thieser übersiedelte im Juni diesen Jahres gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin von Berlin nach Rügen. Der Anlass war das Angebot, im Hotel & Restaurant „Nautilus“ in Neukamp als Restaurantleiter tätig zu werden. „Es war eine bewusste Entscheidung, die meine Partnerin und ich getroffen haben – wir wollten schon vor der Rente dorthin ziehen, wo wir den Lebensabend verbringen möchten“, meint der 56-Jährige.

Das Paar hatte sich in Graal-Müritz kennengelernt und war sich schnell einig, künftig an der Ostsee leben zu wollen. „Ich bin als echter Großstadtjunge aufgewachsen“, so der gebürtige Berliner, der als gelernter Restaurantfachmann in verschiedenen Häusern gearbeitet hat und 18 Jahre lang selbstständig war. In der Freizeit treibt Dieter Thieser sehr viel Sport und fährt Rad mit der Freundin. „Im Vergleich zu Berlin finden wir die Lebensqualität hier auf der Insel einfach höher und sind glücklich in unserer neuen Heimat“, verrät er.

Von Christa Driest